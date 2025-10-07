newspaper
07.10.2025
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Νέα Αριστερά και… νέα καθήκοντα μετά την παραίτηση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07 Οκτωβρίου 2025

Νέα Αριστερά και… νέα καθήκοντα μετά την παραίτηση Τσίπρα

Χωρίς να είναι ένας κεραυνός εν αιθρία, η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακατεύει τη τράπουλα της Αριστεράς

Ολγα Στέφου
ΡεπορτάζΟλγα Στέφου
A
A
Spotlight

Η παραίτηση Τσίπρα ήρθε αναμενόμενη κι έφερε μαζί της ένα κάλεσμα: «θα συμπορευτούμε ξανά», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους πρώην συντρόφους. Αυτό το κάλεσμα απευθύνεται σε δύο πολύ συγκεκριμένα… στρατόπεδα. Σε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν συμπεριλαμβάνει Πολάκη και Παππά και σε ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς.

«Ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα της εποχής για ενότητα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας αποχωριζόμενος την βουλευτική του ιδιότητα για πρώτη φορά σε δεκαέξι χρόνια. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, Αλέξης Χαρίτσης, δεν έδωσε σαφή απάντηση υπέρ της συμπόρευσης, αλλά στη συνέντευξή του στον RealFm και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε κι ο ίδιος στην ενότητα, δείχνοντας πως ο διάλογος μπορεί και να ανοίξει.

«Η ενότητα της Αριστεράς είναι ο μόνος δρόμος»

«Είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθόλα σεβαστή», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης και συμπλήρωσε ότι «η Αριστερά πρέπει να έχει πρόγραμμα, στρατηγική και ιδεολογική κατεύθυνση απέναντι στη Δεξιά. ⁠Ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς είναι ο μόνος δρόμος, και αυτός πρέπει να έχει σαφές πολιτικό περιεχόμενο, στίγμα και πρόγραμμα».

Χωρίς να αντιμετωπίζει το κάλεσμα του Τσίπρα για ενότητα ως πολιτικό κάλεσμα προς τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Χαρίτσης αντιμετώπισε προσεκτικά μεν, αλλά με σαφήνεια την υπόθεση της ενότητας ως υπόθεση αναπόφευκτη.

«Η συζήτηση για την ενότητα έχει ανοίξει εδώ και καιρό – το ζητούμενο είναι να περάσουμε από τη συζήτηση στην πράξη», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, χαιρετίζοντας επί της αρχής το ευρύτερο κάλεσμα σε συμπόρευση. «Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ‘όχι σε μεσσίες’. Συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση – είναι σημαντική και δείχνει λογική ενότητας. Από εδώ και πέρα θα φανεί ποιοι εννοούν όσα λένε και ποιοι θα τα κάνουν πράξη. ⁠Εφόσον υπάρξει πολιτικό πρόγραμμα και πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση, η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων είναι η αναγκαιότητα της εποχής» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αφήνοντας ανοιχτά τα ενδεχόμενα συνεργασίας.

Ποιοι θα αντιδράσουν

Η κλειστή πόρτα σε Παππά και Πολάκη διευκολύνει τη συμπόρευση μεταξύ των παλιών συντρόφων και από πλευράς ενός τμήματος της Νέας Αριστεράς και από πλευράς ενός τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αλλά οι πρώτες αντιδράσεις από στελέχη των «53» σίγουρα δείχνουν πως το ενδεχόμενο της συμπόρευσης δεν γίνεται αποδεκτό με θέρμη.

Αρχικά, η Νέα Αριστερά κερδίζει μία επιπλέον έδρα. Είναι αυτή του Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος λαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ την οποία αποχωρίζεται ο Αλέξης Τσίπρας και που ο κος Δρίτσας θα αξιοποιήσει ως μέλος της Νέας Αριστεράς, πλέον.

Ο κος Δρίτσας ανήκει στο κομμάτι που αρνείται τη συμπόρευση και η επιπλέον βουλευτική έδρα προς την πλευρά των «53», επηρεάζει τους συσχετισμούς.

Οι προθέσεις των «53» και του γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, έγιναν πολύ σαφείς ήδη από το Συνέδριο: δεν επιστρέφουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Και παρά το γεγονός ότι η πλευρά Χαρίτση είχε εξαρχής μία θετική στάση υπέρ ενδεχόμενης συμπόρευσης, το συνέδριο αποφάσισε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τελικά, αποκλείεται. Αλλά ποια είναι η…χρυσή τομή;

Το κόμμα Τσίπρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ

Η απόφαση του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς και η αντίδραση των «53» αφορά σε συμπόρευση ή και επανένωση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το επικείμενο κόμμα Τσίπρα είναι ένας νέος φορέας στην Αριστερά και ευρύτερα στην Κεντροαριστερά που φιλοδοξεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ.

Έτσι, με την «υπόσχεση» ότι θα προχωρήσει χωρίς τοξικές συμπεριφορές του παρελθόντος, αποκλείοντας άτομα που συνδέθηκαν με το φιάσκο της προεδρίας Κασσελάκη και διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, η πόρτα μπορεί να μείνει ανοιχτή προς τους παλιούς συντρόφους, εφόσον επιθυμούν να τη διαβούν.

Ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για προγραμματική σύγκλιση και τόνισε ότι η ενότητα είναι ζητούμενο για την Αριστερά. Χωρίς Παππά και Πολάκη θεωρητικά η συμπόρευση μπορεί να είναι απόλυτα εφικτή, χωρίς πρόβλημα. Και η κινηματική, ριζοσπαστική πολιτική ταυτότητας της Νέας Αριστεράς, παραμένει αναγκαία για ένα επιτυχημένος εγχείρημα.

Τι θα κάνουν, όμως, η «ομάδα Τσακαλώτου»; Οι πρώτες αντιδράσεις δεν είναι θετικές και ο ίδιος ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη -όπως ούτε κανένα άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος. Ο πρόεδρος Αλέξης Χαρίτσης καλεί, ουσιαστικά, σε ραντεβού με την ιστορία. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες.

