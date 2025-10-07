newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης
Πολιτική Γραμματεία 07 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης

Το δυτικού τύπου σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθοδο στις επόμενες εκλογές, η προϋπόθεση της παραίτησης για ένταξη στο νέο κόμμα, η Κουμουνδούρου σε νευρική κρίση.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε μια απόφαση που στην πράξη πλέον θα πρέπει να θεωρείται μια αυτόεκπληρούμενη προφητεία.

Ο πρώην πρωθυπουργός από την ημέρα της παραίτησής του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε εμφανές ότι πλέον ένιωθε ξένο σώμα στο κόμμα του και κυρίως σε σχέση με πολλά στελέχη του με τα οποία είχε πορευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Τσίπρας περνά πλέον στην επόμενη φάση του σχεδιασμού του και κάνει το επόμενο βήμα με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Όμως το κόμμα Τσίπρα δεν θα έχει να κάνει σε τίποτα με τα κλασικά κόμματα στην Ελλάδα. Το εγχείρημα περιγράφεται από πρόσωπα του περιβάλλοντός του περισσότερο ως μια εκλογική λίστα και μάλιστα δυναμική στην ανάπτυξη και την συμπλήρωσή της.

Κόμμα… δυτικού τύπου

Ο κ. Τσίπρας προσανατολίζεται σε ένα εκλογικό σχήμα που θα παραπέμπει περισσότερο σε πολιτική κίνηση με μια λίστα υποψηφίων που θα εμπλουτίζεται διαρκώς και δεν θα θυμίζει σε τίποτα τα ελληνικά κόμματα, αλλά περισσότερο κινήσεις και κομματική οργάνωση στα πρότυπα δυτικών δημοκρατικών συστημάτων.

Δεν θα είναι ένα κόμμα δηλαδή με τις κλασικές δομές και όργανα.

Οι πρώτοι δυο μήνες του 2026 θα είναι καταλυτικοί.

Εκείνη την περίοδο ο κ. Τσίπρας απαλλαγμένος από τα κομματικά βάρη και το στενό κοστούμι του βουλευτή θα επιχειρήσει μέσω εκδηλώσεων του Ινστιτούτου του και με τις παρουσιάσεις του βιβλίου του στην περιφέρεια να αναβαπτιστεί στην εκλογική του βάση ανά την Ελλάδα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εντοπίσει και τα πρόσωπα από όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής που θα στελεχώσουν τον εκλογικό του συνδυασμό.

Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν και από τον εκλογικό χρόνο καθώς το άτυπο dead line που ισχύει για το ΠΑΟΚ ισχύει και για τα άλλα κόμματα του χώρου καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι θα δρομολογηθούν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις ακόμη και πριν την Άνοιξη και κανείς δεν αποκλείει ακόμη και ένα εκλογικό αιφνιδιασμό.

Φόβος διάσπασης

Σε κάθε περίπτωση στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί από αμηχανία μέχρι και ανησυχία για το μέλλον του κόμματος καθώς ήδη πολλά στελέχη δηλώνουν έτοιμα να κάνουν ρεσάλτο στο κόμμα Τσίπρα.

Μετά το βιβλίο ο κ. Τσίπρας όπως όλα δείχνουν θα αρχίσει τα πρώτα τηλεφωνήματα και ήδη πολλοί βουλευτές του κόμματος και στελέχη περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνό τους.

Η παραίτηση Τσίπρα όμως βάζει και το πήχη αυτής της διαδικασίας. Πέρα από το αν ο κ. Τσίπρας θα καλέσει κάποιον πρώην σύντροφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνος θα πρέπει να είναι έτοιμος και να αφήσει την έδρα του και να διεκδικήσει από το μηδέν μια έδρα στη Βουλή και σε όποια περιφέρεια έχει χώρο η λίστα Τσίπρα.

Ήδη πάντως βουλευτές με ευθεία αναφορά στο Αλέξη Τσίπρα εμφανίζονται έτοιμοι να παραιτηθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τους καλέσει ο κ. Τσίπρας και σε συνάρτηση με τον εκλογικό χρόνο από την ίδρυση του φορέα μέχρι τις κάλπες.

Ένα ντόμινο παραιτήσεων πάντως θέτει σε μεγάλο υπαρξιακό κίνδυνο το ΣΥΡΙΖΑ καθώς μαζική φυγή στελεχών θα σήμαινε και την κατάρρευση του κόμματος.

Μάλιστα κάποιοι εκφράζουν και την ανησυχία τους μήπως η ομάδα Πολάκη επαναφέρει πολύ σύντομα κιόλας στα όργανα το ζήτημα των «υπεύθυνων δηλώσεων» και με απόφαση του κόμματος οι βουλευτές να δεσμευτούν είτε ότι δεν θα φύγουν είτε ότι θα δώσουν τις έδρες τους.

Παράλληλοι δρόμοι

Άλλοι βουλευτές προεξοφλώντας τη μη συμπερίληψή τους στα σχέδια του κ. Τσίπρα έσπευσαν να δηλώσουν πίστη στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Σωκράτη Φάμελλο.

Άλλοι πάλι δήλωσαν παρών από τώρα σε ένα μελλοντικό κόμμα Τσίπρα και άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν απλά χαμηλούς τόνους απέναντί του ζυγίζοντας τις εξελίξεις.

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου είναι τουλάχιστον αμήχανο με τον Σωκράτη Φάμελλο να κάνει μια πολύ ισορροπημένη δήλωση που δεν ικανοποίησε όμως επι της ουσίας καμία από τις δυο πλευρές. Παρόλα αυτά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι είναι διατεθειμένος σε πρώτη φάση να μην πάει απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και όσο «τα σχέδια δεν συμπίπτουν» όπως είπε να συνυπάρξουν σε παράλληλους δρόμους.

Ο Παύλος Πολάκης βλέποντας ότι μαζί με στελέχη όπως Νίκος Παππάς ή η Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη δεν έχουν χώρο στη λίστα του κόμματος Τσίπρα, άνοιξε αμέσως πυρ κατά του πρώην πρωθυπουργού επισημαίνοντας ότι δεν ήταν τελικά ερήμην του τα σενάρια δημιουργίας κόμματος και ότι εμμέσως είναι αποστάτης καθώς πυροδοτεί την 5η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κίνδυνος της διάσπασης είναι περισσότερο από ορατός καθώς εδώ και αρκετό καιρό κορυφαία στελέχη δείχνουν να ανεβάζουν στροφές προκειμένου να κρατήσουν πάση θυσία πάνω από το κεφάλι τους την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντας ακόμη και ηγετικές φιλοδοξίες.

