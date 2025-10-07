Παλιά σκέψη… η παραίτηση στο μυαλό του Τσίπρα

Την απόφασή του να παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται τελικά από τα γεγονότα αλλά και από πληροφορίες που συλλέγονται πέριξ της Αμαλίας την είχε πάρει οριστικά, όταν αποφάσισε να αρχίσει τη συγγραφή του βιβλίου του και χρονικά να την κάνει πράξη την περίοδο της έκδοσής του.

Το ζήτημα ωστόσο είχε κακοφορμίσει στη δημόσια σφαίρα και συγκεκριμένες διαρροές τα τελευταία 24ωρα φαίνεται ότι θορύβησαν την Αμαλίας με τον πρώην πρωθυπουργό να επιταχύνει τις εξελίξεις στον απόλυτο βαθμό και να αιφνιδιάζει άπαντες στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και τους πλέον δικούς του στο κόμμα.

Η παραίτηση από βουλευτής πάντως δεν ήταν μια καινούρια ιδέα στο μυαλό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρώτη φορά το ζήτημα τον απασχόλησε έντονα και βρέθηκε πολύ κοντά στο να παραιτηθεί στα μέσα του 2024, όταν ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης τον κατηγορούσε για μαύρα ταμεία στην Κουμουνδούρου επί των ημερών του.

Φρένο σε εκείνη την απόφαση του έβαλε τότε η «φρουρά Τσίπρα», η οποία ξεκινούσε τη μάχη διάσωσης του κόμματος και του γοήτρου του πρώην πρωθυπουργού και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ.