Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του

«Από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του ΣΥΡΙΖΑ με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του ιδιότητα.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πώς ο Αλέξης Τσίπρας τώρα επιδιώκει να επανέλθει στο προσκήνιο και θα κριθεί.

Σημείωσε πως η ηπροσπάθεια ανάταξης της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να στηριχθεί σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε με κινήσεις παρασκηνίου. «Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του, έχει έναν στόχο να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και επειδή υπάρχει μία γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη ΝΔ, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχτεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η Κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα διαφορετικό μοντέλο εξουσίας διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας».

«Κάποιοι έχουν ήδη κριθεί και κάποιοι θα κριθούν στο μέλλον», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Οσον αφορά τη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ είπε ότι τον προβληματίζει, ωστόσο σημείωσε ότι το κόμμα είναι από τα ελάχιστα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας που είναι σε ανοδική τροχιά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν γίνεται να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση».

«Η ΝΔ είναι βυθισμένη στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και μάλιστα κάνει ό, τι μπορεί για να ενδυναμώσει την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας, εμποδίζοντας την ίδια τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Τόνισε ότι «θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση με άλλο προσανατολισμό. Αν είμαστε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο, θα πάρουμε το πρόγραμμά μας και θα καλέσουμε τα κόμματα τα οποία θεωρούν ότι αυτό το πρόγραμμα αξίζει να γίνει πράξη και κυβερνητικό σχέδιο, να στηρίξουν την προσπάθειά μας».

«Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα υλοποιήσει αυτά που περιέγραψα και δεσμεύτηκα στον ελληνικό λαό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», συμπλήρωσε.