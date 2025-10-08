Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε -όχι αβασάνιστα- να ταράξει τα νερά της ελληνικής πολιτικής ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι σε «όμορφες θάλασσες». Η παραίτησή του μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έσκασε σαν «βόμβα».

Μετά από 16 συναπτά έτη στη Βουλή, που έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις, ως βουλευτής, πολιτικός αρχηγός, αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, μια κίνηση που στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει κανείς άλλος

Εγκαταλείπει ένα αξίωμα, και όσα προνόμια το συνοδεύουν, επειδή προϊόντος του χρόνου διαμόρφωσε τη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που όσοι τον εμπιστεύτηκαν περιμένουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση πρώην πρωθυπουργός αφήνει την ασφάλεια για να ξεκινήσει μια νέα πολιτική περιπέτεια. Μια δύσκολη πορεία στην κοινωνία. Επιλέγει σε αυτή τη φάση πρωτίστως να αφουγκραστεί την κοινωνία, όπως άλλωστε ρητά αναφέρει και στην ίδια την επιστολή παραίτησής του.

Παραίτηση με κρότο

Την επόμενη μέρα της παραίτησης κορυφαία στελέχη και βουλευτές ανοίγουν τα χαρτιά τους και πολλοί περισσότεροι με υπονοούμενα αφήνουν να φανούν οι προθέσεις τους. Τις εξελίξεις σχολιάζουν και τα άλλα κόμματα όχι μόνο της Κεντροαριστεράς αλλά και από την συντηρητική πτέρυγα.

Αν δει κανείς από χθες τα άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τις συζητήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, τις αναρτήσεις και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα διαπιστώσει ότι η παραίτηση έκανε όντως πολιτικό και επικοινωνιακό κρότο.

Κρότος που ακούστηκε και εκτός συνόρων αφού η είδηση μεταδόθηκε από κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς με κύρος και αξιοπιστία που δεν αμφισβητείται.

Τα διεθνή ΜΜΕ, γράφουν

Το Politico έγραψε: «Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Τσίπρας πυροδοτεί νέες εικασίες καθώς αποχωρεί από το κοινοβούλιο» παρουσιάζοντας ένα εκτενές ρεπορτάζ περιλαμβάνοντας στιγμές της πολιτικής σταδιοδρομίας του πρώην πρωθυπουργού από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2023 που αποφάσισε να παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματος που ανέδειξε σε κυβέρνηση το 2015.

«Ο πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας εγκαταλείπει το κοινοβούλιο εν μέσω φημών για την ίδρυση νέου κόμματος» είναι ο τίτλος του Reuters που σχολιάζει πως «έγινε παγκοσμίως γνωστός κατά τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους διεθνείς δανειστές για το τρίτο και τελευταίο οικονομικό πακέτο διάσωσης, το οποίο έληξε το 2018».

Κάνει μια σύντομη αναδρομή στην πολιτική διαδρομή του Τσίπρα και φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων ALCO, Κώστα Παναγόπουλου, που εκτιμά πως ο Τσίπρας έκανε «το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τον σχηματισμό ενός νέου κόμματος».

Η Euractiv φιλοξενεί την είδηση στις σελίδες της και σημειώνει πως «η παραίτησή του έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα». Σημειώνει επίσης πως είναι «ασαφές» αν σκοπεύει να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα και υπογραμμίζει πως ο Αλ. Τσίπρας «εδώ και καιρό υποστηρίζει την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ προοδευτικών και σοσιαλιστικών δυνάμεων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη – μια στάση που θα μπορούσε να διαμορφώσει τα επόμενα βήματά του».

Το Euronews φιλοξενεί επίσης την είδηση με αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και την υποσημείωση πως οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα εμφανίζουν ένα 20% που δυνητικά θα μπορούσαν να στηρίξουν τον πρώην πρωθυπουργό αν επιλέξει να ιδρύσει ένα νέο κόμμα.

Η παραίτηση Τσίπρα φιγουράρει στις σελίδες του ομογενειακού Τύπου ακόμα και στην τουρκική Oksijen που αναφέρει: Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του έδρα έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα.