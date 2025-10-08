newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 08 Οκτωβρίου 2025 | 06:57

Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Spotlight

Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε -όχι αβασάνιστα- να ταράξει τα νερά της ελληνικής πολιτικής ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι σε «όμορφες θάλασσες». Η παραίτησή του μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έσκασε σαν «βόμβα».

Μετά από 16 συναπτά έτη στη Βουλή, που έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις, ως βουλευτής, πολιτικός αρχηγός, αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, μια κίνηση που στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει κανείς άλλος

Εγκαταλείπει ένα αξίωμα, και όσα προνόμια το συνοδεύουν, επειδή προϊόντος του χρόνου διαμόρφωσε τη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που όσοι τον εμπιστεύτηκαν περιμένουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση πρώην πρωθυπουργός αφήνει την ασφάλεια για να ξεκινήσει μια νέα πολιτική περιπέτεια. Μια δύσκολη πορεία στην κοινωνία. Επιλέγει σε αυτή τη φάση πρωτίστως να αφουγκραστεί την κοινωνία, όπως άλλωστε ρητά αναφέρει και στην ίδια την επιστολή παραίτησής του.

Παραίτηση με κρότο

Την επόμενη μέρα της παραίτησης κορυφαία στελέχη και βουλευτές ανοίγουν τα χαρτιά τους και πολλοί περισσότεροι με υπονοούμενα αφήνουν να φανούν οι προθέσεις τους. Τις εξελίξεις σχολιάζουν και τα άλλα κόμματα όχι μόνο της Κεντροαριστεράς αλλά και από την συντηρητική πτέρυγα.

Αν δει κανείς από χθες τα άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τις συζητήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, τις αναρτήσεις και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα διαπιστώσει ότι η παραίτηση έκανε όντως πολιτικό και επικοινωνιακό κρότο.

Κρότος που ακούστηκε και εκτός συνόρων αφού η είδηση μεταδόθηκε από κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς με κύρος και αξιοπιστία που δεν αμφισβητείται.

Τα διεθνή ΜΜΕ, γράφουν

Το Politico έγραψε: «Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Τσίπρας πυροδοτεί νέες εικασίες καθώς αποχωρεί από το κοινοβούλιο» παρουσιάζοντας ένα εκτενές ρεπορτάζ περιλαμβάνοντας στιγμές της πολιτικής σταδιοδρομίας του πρώην πρωθυπουργού από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2023 που αποφάσισε να παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματος που ανέδειξε σε κυβέρνηση το 2015.

«Ο πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας εγκαταλείπει το κοινοβούλιο εν μέσω φημών για την ίδρυση νέου κόμματος» είναι ο τίτλος του Reuters που σχολιάζει πως «έγινε παγκοσμίως γνωστός κατά τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους διεθνείς δανειστές για το τρίτο και τελευταίο οικονομικό πακέτο διάσωσης, το οποίο έληξε το 2018».

Κάνει μια σύντομη αναδρομή στην πολιτική διαδρομή του Τσίπρα και φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων ALCO, Κώστα Παναγόπουλου, που εκτιμά πως ο Τσίπρας έκανε «το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τον σχηματισμό ενός νέου κόμματος».

Η Euractiv φιλοξενεί την είδηση στις σελίδες της και σημειώνει πως «η παραίτησή του έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα». Σημειώνει επίσης πως είναι «ασαφές» αν σκοπεύει να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα και υπογραμμίζει πως ο Αλ. Τσίπρας «εδώ και καιρό υποστηρίζει την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ προοδευτικών και σοσιαλιστικών δυνάμεων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη – μια στάση που θα μπορούσε να διαμορφώσει τα επόμενα βήματά του».

Το Euronews φιλοξενεί επίσης την είδηση με αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και την υποσημείωση πως οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα εμφανίζουν ένα 20% που δυνητικά θα μπορούσαν να στηρίξουν τον πρώην πρωθυπουργό αν επιλέξει να ιδρύσει ένα νέο κόμμα.

Η παραίτηση Τσίπρα φιγουράρει στις σελίδες του ομογενειακού Τύπου ακόμα και στην τουρκική Oksijen που αναφέρει: Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του έδρα έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Business
Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στον ίδιο χώρο θα βρεθούν σήμερα Μητσοτάκης – Σαμαράς – Καραμανλής
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Μαζί αλλά χώρια: Στην ίδια εκδήλωση θα παραστούν Μητσοτάκης - Σαμαράς - Καραμανλής

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Θα είναι η πρώτη κοινή παρουσία των τριών μετά από σχεδόν έναν χρόνο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
Τέμπη 07.10.25

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα

«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Τέμπη 07.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία
Άδεια χέρια 07.10.25

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ επέλεξε να παίξει… με τα συναισθήματα της επενδυτικής ανασφάλειας των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών απαντώντας εμμέσως στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πλήρως το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μη σύννομο της τεχνικής λύσης που συμφώνησε ο κ. Βορίδης», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική

Ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή πως η απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κατ’ απαίτηση ιδιωτικών συμφερόντων με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Οικονομικές Ειδήσεις 07.10.25 Upd: 19:57

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Σύνταξη
O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες

Σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε η Γρηγόρης Βάρρας, στη κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στον ίδιο χώρο θα βρεθούν σήμερα Μητσοτάκης – Σαμαράς – Καραμανλής
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Μαζί αλλά χώρια: Στην ίδια εκδήλωση θα παραστούν Μητσοτάκης - Σαμαράς - Καραμανλής

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Θα είναι η πρώτη κοινή παρουσία των τριών μετά από σχεδόν έναν χρόνο

Σύνταξη
Θέσεις εργασίας: Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Οι κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 08.10.25

Το top-10 των επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Ποιοι κλάδοι έκαναν τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)

Οι αναγγελίες προσλήψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για τις θέσεις εργασίας το οκτάμηνο του 2025, ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»
«Το 1982...» 08.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι είχε πειραματιστεί με ναρκωτικά ως νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή από τη διακοπή με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει να έχει… ζόρια, εντός και εκτός συνόρων.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη – «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου
Διπλή δολοφονία 08.10.25

Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη - «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και την αστυνομία να εκτιμά ότι το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας δεν ήταν η ληστεία.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ σταμάτησε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα
Global Sumud Flotilla 08.10.25

Το Ισραήλ κατέλαβε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα - Πλοίο δέχτηκε επίθεση από ελικόπτερο

Τέσσερα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα μετά την επίθεση στα 44 πλοία του προηγούμενου στόλου, δέχτηκαν επίθεση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Καστροριά: Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου
Στην Καστοριά 08.10.25

Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου

Ο 45χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Τετάρτης και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο - Στην εισαγγελέα εντός της ημέρας για να του απαγγελθούν κατηγορίες

Σύνταξη
Γερμανία: Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες
Σε κρίσιμη κατάσταση 08.10.25

Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ιρις Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο διαμέρισμά της και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Σύνταξη
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο