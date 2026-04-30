Η φιλία της Ζόζεφιν με την Κόνι Μεταξά υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές της ελληνικής showbiz, με τις δύο τους να είναι πραγματικά αχώριστες.

Ξαφνικά οι δύο τραγουδίστριες σταμάτησαν να μιλούν.

Παρότι κυκλοφόρησε έντονη φημολογία γύρω από αυτή τους την απομάκρυνση, δεν αποκάλυψαν ποτέ ακριβώς ποιος ήταν ο λόγος πίσω από την απόφασή τους.

Ζόζεφιν: «Με την Κόνι δεν μιλάμε πολλά χρόνια»

Η Ζόζεφιν σε πρόσφατες δηλώσεις της είπε για τη σχέση τους:

«Ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε όλους του χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε έναν βαθμό είναι υγιής.

Πράγματα που μου κακοφαινόντουσαν παλιά και έλεγα “γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι;”, αργότερα τους συγχώρησα και είπα ότι κι αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα της ζωής».

«Με την Κόνι δεν μιλάμε πολλά χρόνια. Δεν έχει συμβεί τίποτα, απλά πιστεύω πως έκλεισε ο κύκλος και είναι πολύ φυσιολογικό δύο άνθρωποι να θέλουν μετά διαφορετικά πράγματα. Δεν μου αρέσει να τσακώνομαι.

Δεν έχω κακίες με κανέναν».

Θα έδινε ευκαιρία στη φιλία τους;

Παρόλ’ αυτά, δήλωσε πως θα ήταν ανοιχτή στο ξανασυναντηθούν, ωστόσο δεν θεωρεί ότι αυτό μπορεί να τις κάνει να ξαναγίνουν φίλες, λόγω του ότι πλέον δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν παλιότερα.

«Θα ήμουν θετική να πηγαίναμε για έναν καφέ αλλά πιστεύω στους κύκλους, κλείνουν και ανοίγουν. Πολλές φορές δεν έχεις πιά κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις».