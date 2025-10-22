Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;

Η Ζόζεφιν, θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2014 η τραγουδίστρια ήταν υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι «Dancing Nigh».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και είναι κοντά στο να ταξιδέψει στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Ζόζεφιν: Τι δήλωνε για την Eurovision

Σε συνέντευξη της στον Νίκο Μουτσινά, η Ζόζεφιν είχε πει:

«Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ. Θα ήθελα να ήταν πιο στενή η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει».

Η διαδρομή της μέχρι σήμερα

Tο πρώτο της άλμπουμ «100%» έγινε πλατινένιο σε ψηφιακές και φυσικές πωλήσεις, ενώ όλα τα singles της μετρούν εκατομμύρια προβολές στο YouTube και σκαρφαλώνουν στην κορυφή των charts.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίστηκε σε billboard στην Times Square της Νέας Υόρκης για τη συμμετοχή της στην καμπάνια Spotify Equal και, το 2020, κέρδισε την τέταρτη ελληνική σεζόν του «Just the 2 of Us».

Επίσης, έχει συμμετάσχει στο «Your Face Sounds Familiar». Η Josephine, στη συνέχεια, κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Τα Καλά Κορίτσια», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts και έγινε πλατινένιο τον Ιανουάριο του 2024.

Η ίδια έχει, επίσης, εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με τον 50 Cent, σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα.