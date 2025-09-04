Ζόζεφιν: Το συγκινητικό μήνυμα για τη γιαγιά της «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

Δύσκολες ώρες για τη Ζόζεφιν, μετά την τραγική απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς. Η άτυχη γυναίκα έφυγε από τη ζωή μετά από πνιγμό στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Πόρτο Ράφτη.

Η Ζόζεφιν, η οποία είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με γιαγιά της Ειρήνη, δημοσίευσε μια κοινή τρυφερή εικόνα τους, την οποία και συνόδευσε με το εξής συγκινητικό κείμενο.

Ζόζεφιν: «Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα»

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις… κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα».

«Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω» καταλήγει η Ζόζεφιν σε αυτό το το φορτισμένο συναισθηματικά μοίρασμα, προς τους διαδικτυακούς της φίλους, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ο πνιγμός της άτυχης 91 χρονης

«Πήγε να βγει, αλλά δε μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει.

Πρέπει να ήπιε νερό κι έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες 2 φορές. Πήγε εκεί, δε μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε» δήλωσε στον ΑΝΤ1 γειτόνισσα της 91χρονης γιαγιάς της Ζόζεφιν.

Από την άλλη, ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν σε διπλανή παραλία και αμέσως έσπευσε στο σημείο για παροχή πρώτων βοηθειών, δήλωσε:

«Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, έβαλα απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25 περίπου λεπτά. Στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε αλλά δυστυχώς, παρόλο που έβγαζε υγρά η γυναίκα, δεν κατάφερε να επανέλθει».