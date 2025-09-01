magazin
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Ζόζεφιν: Αναγνώρισε τη σορό της γιαγιάς της που πνίγηκε στο Πόρτο Ραφτη- Η απέλπιδα προσπάθεια του ναυαγοσώστη
01 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:18

Ζόζεφιν: Αναγνώρισε τη σορό της γιαγιάς της που πνίγηκε στο Πόρτο Ραφτη- Η απέλπιδα προσπάθεια του ναυαγοσώστη

Η Ζόζεφιν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, μετά τη τραγική είδηση για το χαμό της αγαπημένης γιαγιάς της.

Την τραγική απώλεια της αγαπημένης γιαγιάς της έχει να αντιμετωπίσει η Ζόζεφιν, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από από πνιγμό στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου στο Πόρτο Ράφτη με τη Ζόζεφιν να καλείται στο νοσοκομείο για την αναγνώριση. Την ηλικιωμένη παρέσυραν τα κύματα και δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί.

Η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, όπως συνήθιζε, όταν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν. Δυνατός αέρας και κύματα έκαναν δύσκολη την επιστροφή της στην ακτή. Η γυναίκα φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η χαλαρή μέρα εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες λουόμενων, του ναυαγοσώστη και δύο γιατρών, η 91χρονη δεν τα κατάφερε. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο ναυαγοσώστης και οι προσπάθειες να σώσει την άτυχη γυναίκα

Ο ναυαγοσώστης που κλήθηκε από διπλανή παραλία μίλησε για το περιστατικό και τις προσπάθειες ανάνηψης της ηλικιωμένης που κράτησαν αρκετά λεπτά.

«Αυτό το περιστατικό έγινε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι, συνέβη σε ένα διπλανό κολπάκι από την παραλία όπου είμαι εγώ ναυαγοσώστης.

Από εκεί που ήμουν δεν υπάρχει καθόλου ορατότητα γιατί είναι διπλανή παραλία.

Με ενημέρωσε ένας λουόμενος, πήρα κατευθείαν το αυτοκίνητο και πήγα στο σημείο όπου έγινε το περιστατικό.

Ηταν δύο γιατροί στον χώρο, οι οποίοι όταν είχα φτάσει εγώ εκεί, η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της. Μου είπαν ότι την ανέσυραν από το νερό και από εκεί και πέρα εφάρμοσα ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή.

Ξεκινήσαμε με τους γιατρούς την προσπάθεια να την επαναφέρουμε στην ζωή μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο αλλά δυστυχώς η γυναίκα δεν επανήλθε».

Ζόζεφιν: Αναγνώρισε τη σορό της γιαγιάς της

Για το τραγικό περιστατικό μίλησε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα του ΑΝΤ1 λέγοντας ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Έγινε αντιληπτή από τους λουόμενους, οι οποίοι την έβγαλαν στην ακτή χωρίς της αισθήσεις της. Φώναξαν τον ναυαγοσώστη που ήταν 600 μέτρα μακριά. Έφτασε πολύ γρήγορα, έκανε ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Μετά από 20 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο.

Η Ζόζεφιν κλήθηκε να αναγνωρίσει την ταυτότητά της. Ήταν πολύ αγαπημένες, ήταν το στήριγμά της.

Ήταν δίπλα της σε κάθε εμφάνιση. Ήταν και η νονά της.

Η Ζόζεφιν βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία, το ‘ 19 ή το ’20 και την είχε βαφτίσει εκείνη», είπε αρχικά δημοσιογράφος της ομάδας και η Μαρία Αντωνά πρόσθεσε:

«Το ήξερα λίγο πριν βγει η είδηση. Η Ζόζεφιν ήταν σε κατάσταση σοκ. Μίλησα με μία φίλη της. Της παρέδωσαν τα πράγματα που φορούσε (η γιαγιά της). Της είχε πολύ αδυναμία. Είναι η μαμά της μητέρας της. Ήταν σαν ένα».

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

World
Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
