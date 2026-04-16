Νίνο: Η επανασύνδεση με τη Ζόζεφιν και πόσο κοντά είναι ο γάμος του ζευγαριού
Ο Νίνο αποκαλύπτει πώς έγινε η επανασύνδεση από το μέρος της Ζόζεφιν.
Ο Νίνο διανύει μια από τις πιο ευχάριστες περιόδους της προσωπικής ζωής του μετά την πρόσφατη επανασύνδεση του με τη Ζόζεφιν.
Μάλιστα ο τραγουδιστής σε πρόσφατες δηλώσεις του δεν δίστασε να μιλήσει για τη νέα τροπή στη σχέση τους.
Νίνο: «Είναι όλα πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου»
«Ευχαριστώ τον Θεό, νιώθω ευλογημένος, ευγνώμων για οτιδήποτε έχω, για οτιδήποτε βιώνω, οτιδήποτε νιώθω. Ένιωθα πάρα πολύ όμορφα όταν άκουγα να λέει αυτά η Ζόζεφιν για εμένα.
Ποιος δεν θα αισθανόταν αν άκουγε τόσο όμορφα λόγια; Το είπε η ίδια ότι έκανε το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Υπήρξε ένας άλλος ρυθμός, μία άλλη συχνότητα, σαν να έλαμψαν όλα, ήταν πολύ φυσικό. Δεν έχω στο μυαλό μου τον γάμο αυτή τη στιγμή».
Έρχεται ο γάμος;
Ο Νίνο ενώ έχει κάνει ήδη ένα γάμο μάλλον δεν σκέφτεται να προχωρήσει σε έναν δεύτερο:
«Οι 70-80% από τα παντρεμένα ζευγάρια χωρίζουν. Αν σου έλεγαν να πηδήξεις από ένα αεροπλάνο αλλά υπάρχει 80% πιθανότητα να μην ανοίξει το αλεξίπτωτο θα πηδούσες;»
Θα συμμετείχε στη Eurovision;
«Έστειλα και εγώ στη Eurovision φέτος, πιστεύω ότι θα βγω πρώτος αν πάω. Ό,τι και αν είναι έχω φανταστεί ότι αν πάω σε αυτό το διαγωνισμό θα βγούμε πρώτοι».
