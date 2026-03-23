Ζόζεφιν για Νίνο: «Πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του»

Η Ζόζεφιν και ο Νίνο παρά την απόσταση που είχαν πάρει τον τελευταίο καιρό και πολλοί μίλησαν για χωρισμό, όλα δείχνουν ότι είναι ξανά μαζί.

Ζόζεφιν: Στη Ρόδο μαζί με τον Νίνο

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, η Ζόζεφιν ανήρτησε ένα βίντεο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο τη βλέπουμε στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής και τα λόγια που έγραψε στη λεζάντα της συζητήθηκαν έντονα ενώ τα σχόλια δεν άργησαν να έρθουν κατά δεκάδες.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

«Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…», έγραψε στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια.

Η ίδια μάλιστα συνόδευσε το εν λόγω βίντεο μαζί με το νέο τραγούδι τους «Τι κάνεις;», το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα, 23 Μαρτίου.

Ζόζεφιν: Τι δήλωνε για τη σχέση της με τον Νίνο

Πριν λίγους μήνες η Ζόζεφιν ως προσκεκλημένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου είχε πει για την προσωπική ζωή της.

«Είμαι ένα κορίτσι που δεν κρύβω κάτι. Δεν κρύβομαι», ενώ για τις σχέσεις είπε: «Οι σχέσεις κάνουν κύκλο. Εγώ ήθελα χρόνο, είμαι σχεδόν έναν χρόνο μόνη μου, το είχα ανάγκη».