Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine και ο Νίνο δείχνουν αγαπημένοι και πάλι. Μάλιστα, οι δύο να κυκλοφορούν το νέο τραγούδι τους, με τίτλο «Τι κάνεις;».

Οι ερωτευμένοι τραγουδιστές δεν δίστασαν να μοιραστούν ένα reel που είναι αγκαλιασμένοι και το τραγουδάνε μαζί.

Το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου, η Josephine μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» του ALPHA. με αφορμή την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με τη Heaven, εκφράζοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

Josephine – Νίνο: Η πραγματική ιστορία αγάπης

Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Είναι η αλήθεια μας, είναι ένα τραγούδι που όταν το άκουσα συγκινήθηκα. Έγραψε μουσική και στίχο ο Νίνο. Είναι τραγούδι-σταθμός για μένα. Είναι ένα αληθινό τραγούδι», είπε, δίνοντας το δικό της στίγμα για τη σημασία της συνεργασίας τους.

Πώς προέκυψε η επαναδύνδεση του ζευγαριού;

Τέλικα το ζευγάρι είναι πάλι μαζί;

Τι απαντά η ίδια:

«Ναι, υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες. Αν είναι καθαρός ουρανός και ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν έχει προχωρήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση».

Μάλιστα, η Josephine δεν παρέλειψε να δώσει και τη συμβουλή: «ερωτευτείτε… γιατί χανόμαστε», δείχνοντας ότι αφήνει πίσω της τις στιγμές χωρισμού.