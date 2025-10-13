Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»
Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο οποίος σε ανάρτησή του μίλησε για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ πριν από ένα χρόνο, τις πρωτοβουλίες που πήρε αλλά και για το σημερινό πολιτικό σκηνικό.
Ο κ. Δούκας στην ανάρτησή του με τίτλο «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε» τόνισε ότι «πριν έναν χρόνο ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως σέβομαι την ετυμηγορία των μελών και φίλων μας και στηρίζω τον Πρόεδρο που εξελέγη.
«Η πολιτική αλλαγή είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που αξίζουμ»
Ως δήμαρχος Αθηναίων, συνέχισε ο κ. Δούκας, «τιμώ κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κάτι που δεν έπαψα ούτε στιγμή να πράττω. Δημιουργούμε με συλλογική προσπάθεια, ένα διαφορετικό πρότυπο διακυβέρνησης. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια Αθήνα πράσινη, καθαρή, δημιουργική, φιλική στους πολίτες, στήριγμα για τους ευάλωτους. Παλεύουμε για την παγκόσμια Αθήνα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης.
«Πιστεύω στην ανάγκη διαλόγου και κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις»
