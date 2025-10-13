Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο οποίος σε ανάρτησή του μίλησε για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ πριν από ένα χρόνο, τις πρωτοβουλίες που πήρε αλλά και για το σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Δούκας στην ανάρτησή του με τίτλο «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε» τόνισε ότι «πριν έναν χρόνο ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως σέβομαι την ετυμηγορία των μελών και φίλων μας και στηρίζω τον Πρόεδρο που εξελέγη.

Δώσαμε —μαζί με φίλους και συντρόφους— έναν έντιμο αγώνα για την Αλλαγή. Με αξίες, με ιδέες, με αξιοπρέπεια, με καινοτόμες πολιτικές προτάσεις. Χωρίς διχασμούς, χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες».

Ο δήμαρχος Αθηναίων πρόσθεσε ότι «μετά τον πρώτο γύρο, τόλμησα υπερβάσεις.

Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές. Είμαστε όμως περήφανοι γι’ αυτόν τον αγώνα. Έχω μάθει το πόσο σημαντικό είναι να συνομιλείς καθημερινά με τους πολίτες, όπως είπε ο ποιητής «ήσυχα κι απλά». Έχω μάθει τη σημασία της αυτοκριτικής».

«Η πολιτική αλλαγή είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που αξίζουμ»

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε «ενόχλησαν» πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν».

Ως δήμαρχος Αθηναίων, συνέχισε ο κ. Δούκας, «τιμώ κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κάτι που δεν έπαψα ούτε στιγμή να πράττω. Δημιουργούμε με συλλογική προσπάθεια, ένα διαφορετικό πρότυπο διακυβέρνησης. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια Αθήνα πράσινη, καθαρή, δημιουργική, φιλική στους πολίτες, στήριγμα για τους ευάλωτους. Παλεύουμε για την παγκόσμια Αθήνα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Και συνεχίζω να πιστεύω πως η πολιτική αλλαγή είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που αξίζουμε».

«Πιστεύω στην ανάγκη διαλόγου και κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις»

Ο κ. Δούκας σημείωσε ακόμη πως ως «στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας. Για να γίνει ξανά μεγάλο, προοδευτικό,πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ώστε να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του δημάρχου Αθηναίων περί ανάγκης διαλόγου και κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις.

«Πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία. Γιατί η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση» τόνισε χαρακτηριστικά με ένα μήνυμα που έχει πολλούς αποδέκτες.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Χάρη Δούκα