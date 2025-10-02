Μένει στην Αθήνα ο Δούκας – Δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής

Ο Χάρης Δούκας σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη (ΣΚΑΪ) κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2027.

«Είμαι δήμαρχος, το έχω πει και είναι έγνοια μου μεγάλη να παλέψω για την Αθήνα. Οι βουλευτικές είναι το 2027, Νοέμβριο του 2028 είναι οι δημοτικές, και νομίζω ότι χρέος μου είναι, για να τιμήσω και την ψήφο των Αθηναίων, να αποδεικνύω κάθε μέρα με τη δουλειά που κάνω, το διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα μπορούσε να έχει και η χώρα με ένα θετικό παράδειγμα για την Αθήνα» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα απέχει από τα τεκταινόμενα στο ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, το ζήτημα του συνεδρίου του κόμματος βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του, ενώ επιχειρεί να ισχυροποιήσει το εσωκομματικό του «μπλοκ», δίνοντας εκ νέου τα χέρια με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Από εκεί και πέρα -και κατά την τηλεοπτική του συνέντευξη- φάνηκε ότι δεν επιθυμεί υψηλούς τόνους, ούτε προμηνύεται κάποια ρήξη με την ηγεσία του Κινήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως προς τις σχέσεις του με τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι «έχουμε ένα κοινό στόχο, και ο κοινός στόχος είναι να μπορέσει να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Και ενώνουμε τις προσπάθειές μας, θέλουμε πολιτική αλλαγή για να μην βλέπουμε την κυρία Κοβέσι όλα αυτά που λέει και αυτό παλεύουμε».

Η «ανακωχή» με Ανδρουλάκη και η «απόσταση» με Γερουλάνο και Διαμαντοπούλου

Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση που έδωσε ο Χάρης Δούκας σε σχέση με την αναφορά του Παύλου Γερουλάνου περί «ακούνητων δημοσκοπικών δεικτών». Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να υψώσει ένα τείχος προστασίας γύρω από το Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτή τη στιγμή προθεσμίες. Δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες».

Παράλληλα, επικαλούμενος την ενότητα, φάνηκε να ξορκίζει την εσωστρέφεια με ορίζοντα τον χαρακτήρα και τον προσανατολισμό του συνεδρίου. Σημειωτέον ότι είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η «στροφή» του Δημάρχου Αθηναίων αποτελεί και μία μορφή «ανακωχής» στο πεδίο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Το αν αυτή θα φουντώσει- ξανά- ενόψει συνεδρίου θα φανεί, με δεδομένο ότι το «μπλοκ» του κ. Δούκα θα θέσει μετ’ επιτάσεως στο συνέδριο το ζήτημα της απόρριψης οποιασδήποτε μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ως προς την Άννα Διαμαντοπούλου πάντως, ο ίδιος επιβεβαίωσε τον διάλογο που είχε με την πρώην υπουργό περί δύο ψυχών του ΠΑΣΟΚ, στο περιθώριο του Art Athina 2025 προ 10 ημερών στο Ζάππειο. «Είμαστε οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ», είχε αναφέρει ο κ. Δούκας, για να του απαντήσει η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ «ωραία, θέλεις να γίνουμε μία;». Τότε, αυτό που κυκλοφόρησε στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ήταν πως ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε απλώς χαμογελώντας, χωρίς να δίνεται συνέχεια στον διάλογο. Βέβαια, τα όσα ειπώθηκαν με λακωνικό τρόπο από την πλευρά του κατά την τηλεοπτική του συνέντευξη δεν χωρούν παρερμηνείες. «Δύσκολο» απάντησε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, ίδιος φαίνεται διατεθειμένος να προχωρά σε παρεμβάσεις με έντονο ιδεολογικό στίγμα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η βράβευση του προοδευτικού Ισραηλινού δημοσιογράφου και συγγραφέα Γκίντεον Λεβί με το «Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2025» στο θέατρο Μαρία Κάλλας. Σημειωτέον ότι στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές Α’ Αθήνας. Ωστόσο, ο Παύλος Γερουλάνος δεν έδωσε το «παρών», γεγονός το οποίο σχολιάστηκε σε πηγαδάκια.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είχε ανειλημμένη υποχρέωση, καθώς ήταν προγραμματισμένο εδώ και δύο μήνες να παρευρεθεί στο 1ο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό Forum για τα Άτομα με Αναπηρία που διοργάνωσε ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Μάλιστα, αρχικά, φαίνεται πως ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, το γεγονός ότι, εν τέλει, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το «παρών», άλλαξε τα δεδομένα.