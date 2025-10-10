Κοινούς δρόμους ακολουθούν το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Οι δυο τους θα βρεθούν ξανά στο διεθνές συνέδριο «Breaking the Oligarchs’ Grip: The Athens Dialogues», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για μια κίνηση που επιβεβαιώνει τις συμμαχίες στα εσωτερικά της Χαριλάου Τρικούπη.

Το συνέδριο διοργανώνουν ο δήμος Αθηναίων και το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, από κοινού με το «Κέντρο Μελέτης Ολιγαρχών (Center for the Study of Oligarchs).

Το συνέδριο, όπως αναγράφεται σε σχετική πρόσκληση, έχει τίτλο «Breaking the Oligarchs’ Grip: The Athens Dialogues» και θέμα «τα αίτια, τους μηχανισμούς και τις επιπτώσεις της επικράτησης της ολιγαρχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τη στρατηγική για τον περιορισμό της».

Ξανά μαζί Παπανδρέου – Δούκας

Σχετική ανάρτηση έχει κάνει και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος θα είναι μεταξύ των ομιλητών, ενώ να σημειωθεί ότι και ο Χάρης Δούκας θα παρευρεθεί ως ομιλητής στο ίδιο συνέδριο.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Δεν είναι η πρώτη φορά που Παπανδρέου και Δούκας συναντιούνται σε συνέδριο. Πριν μερικούς μήνες οι δύο πολιτικοί βρέθηκαν στο συνέδριο του CHP στην Άγκυρα.