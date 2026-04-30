«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» – Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε

Στην 3η Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αθηνών απολογείται σήμερα το μεσημέρι ο 89χρονος, μετά την προθεσμία που έλαβε. Η ποινική δίωξη που του άσκησε χθες ο εισαγγελέας αφορά σε βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων τρία κακουργήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος, έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στην καπαρντίνα του, πήρε ταξί από τα κάτω Πατήσια με προορισμό τον Κεραμεικό. Στις 10:30 περίπου μπήκε στο κτίριο του ΕΦΚΑ, ανέβηκε στο 4ο όροφο, στο Μητρώο, και πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν συμβασιούχο υπάλληλο. Στη συνέχεια, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κατά τις 11:30 με 12:00 ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μετά από δύο, τρία λεπτά, εμφανίζονται άνδρες της δικαστικής αστυνομίας και λένε «όλοι έξω, έχουμε θέμα σοβαρό». Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας. Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο. Και από εκεί κατάφερε να διαφύγει πάλι με ταξί, αφού είχε ήδη τραυματίσει τέσσερις γυναίκες, με προορισμό αυτή τη φορά την Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

Από την Πάτρα φαίνεται να σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό. Μάλιστα, είχε ήδη κλείσει εισιτήριο για πλοίο που θα αναχωρούσε το απόγευμα της Τετάρτης με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας και στη συνέχεια στο Στρασβούργο, με στόχο να χτυπήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι και εκεί οι υπάλληλοι – όπως είπε – του είχαν απαντήσει αρνητικά σε επιστολή που είχε στείλει για τη σύνταξή του στην Ελλάδα και τον κορόιδευαν.

Πώς έγινε η σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα

Ο 89χρονος έφτασε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, όπου αναγνωρίστηκε από το προσωπικό που ειδοποίησε τις Αρχές, καθώς η φωτογραφία του είχε δοθεί στη δημοσιότητα. Στο μεταξύ, οι συναρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική και Πάτρα βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία, σημειώνει μιλώντας στο Mega ο Χάρης Τσίτσικας, Μέλος ΔΣ Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας «διότι υπήρχε η πληροφορία ότι ο δράστης θα κατευθυνθεί στην πόλη μας και πιθανόν μέσω του λιμανιού να φύγει για την Ιταλία».

Ο 89χρονος ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, νηφάλιος και χαμογελαστός, λέει ο αστυνομικός που τον συνέλαβε

Ακολούθως, διευκρινίζει ότι η αρχική πληροφορία είχε έρθει από τις υπηρεσίες Ασφαλείας της Αθήνας: «Μας είχαν πει ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε τέτοια μετακίνηση στην περιοχή μας. Από κει και πέρα, σαν κέντρο επιχειρήσεων δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο που ήταν ο δράστης, όπου βάσει των λεγομένων των υπαλλήλων υπήρχε ένας άνθρωπος που ταίριαζε σχεδόν απόλυτα με την περιγραφή του δράστη».

Από κει και πέρα, συνεχίζει ο ίδιος, εκπονήθηκε ένα άμεσο σχέδιο προκειμένου να γίνει η σύλληψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν και εντός ενός ξενοδοχείου που ήταν γεμάτο τόσο με μαθητές που έκαναν εκδρομές όσο και με κόσμο που είχε πάει εκεί για διακοπές.

Ερωτηθείς, πού ακριβώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, ο κ. Τσίτσικας είπε ότι η ομάδα ΔΙΑΣ και τα περιπολικά ακροβολήθηκαν γύρω από το ξενοδοχείο, ενώ ο ίδιος μπήκε μέσα προσποιούμενος τον πελάτη και προσπαθώντας να τον εντοπίσει, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν ο 89χρονος καθόταν στο λόμπι.

Ωστόσο, ο 89χρονος είχε ανέβει στον ημιώροφο και αποφασίστηκε να μην τον ακολουθήσουν: «Είχαμε μια πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος. Οπότε περιμέναμε να κατέβει στο λόμπι για να έχουμε και εμείς μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Με το που κατέβηκε στο λόμπι, κάποια στιγμή μίλησε με τον υπάλληλο του ξενοδοχείου και γύρισε την πλάτη του προς εμένα. Τότε τον ακινητοποίησα από πίσω. Του είπα ότι είμαι αστυνομικός και ότι όλα έχουν τελειώσει και αμέσως μπήκαν και οι συνάδελφοί μου οι ένστολοι».

Ο 89χρονος του χαμογέλασε, όπως λέει ο αστυνομικός, και του είπε «θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων»…

«Είχε πάνω του 38άρι περίστροφο γεμάτο σφαίρες»

Ο κ. Τσίτσικας συνεχίζει λέγοντας όταν τον ακινητοποίησαν και του έκαναν σωματικό έλεγχο, τους προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ότι βρήκαν πάνω του ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο σφαίρες και δέκα σφαίρες στο παντελόνι του. «Το 38άρι το είχε σε ειδική επιχειρησιακή θήκη μασχάλης, τις οποίες φέρουν οι αστυνομικοί σε υπηρεσίες ασφαλείας», προσθέτει.

Ο 89χρονος ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, νηφάλιος και χαμογελαστός, περιγράφει ο αστυνομικός, ενώ τα πρώτα του λόγια ήταν ότι είχε κάποια θέματα με το ΙΚΑ, με την ασφάλειά του. Αφού έγινε μια μικρή προανάκριση από τις υπηρεσίες ασφαλείας στην Πάτρα, άμεσα με όχημα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ για την υπόλοιπη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Ερωτηθείς για το τι σχεδίαζε του 89χρονος και κατέληξε στο ξενοδοχείο, ο κ. Τσίτσικας αναφέρει: «Ζήτησε δωμάτιο για να διαμείνει, γιατί προσπάθησε να πάει σε κάποια τράπεζα εδώ να βγάλει χρήματα, αλλά ήταν κλειστή και δεν πρόλαβε να εξυπηρετηθεί. Αναγκάστηκε να αλλάξει το εισιτήριό του – που το είχε βγάλει – και να διανυκτερεύσει, προκειμένου να φύγει την επόμενη μέρα για την Ιταλία. Αν είχε εξυπηρετηθεί και είχε σηκώσει χρήματα από την τράπεζα, πιθανόν να είχε ταξιδέψει».

Να σημειωθεί ότι ο 89χρονος δεν είχε βρει δωμάτιο, καθώς το ξενοδοχείο ήταν πλήρες, κάτι το οποίο στη ρεσεψιόν είχαν πει και στον αστυνομικό όταν έφτασε εκεί προσποιούμενος τον πελάτη. Παρ’ όλα αυτά ο δράστης δεν δοκίμασε να βρει δωμάτιο σε άλλο κατάλυμα.

Συνδρεβέλης: «Δεν μπορεί ένοπλος να μπαίνει στα δικαστήρια και να μην υπάρχουν μαγνητικές πύλες»

Ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ, παραδέχεται ότι είναι ζήτημα το γεγονός της ένοπλης επίθεσης στα δικαστήρια και των κενών ασφαλείας τονίζοντας ότι «δεν μπορεί κάποιος ένοπλος να μπαίνει μέσα στα δικαστήρια και να μην υπάρχουν μαγνητικές πύλες σε λειτουργία ανίχνευσης μετάλλων, δηλαδή να μην υπάρχουν φρουροί».

Όσο για την ευθύνη της Αστυνομίας, σημειώνει: «Βγήκε στην αρχή στα μέσα κάποια ευθύνη της Αστυνομίας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα δικαστήρια φυλάσσονται από τη Δικαστική Αστυνομία που είναι ανεξάρτητο Σώμα, έχει δική της ηγεσία και δική της ιεραρχία και υπάγεται σε άλλο υπουργείο και όχι στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν θέλω να επιρρίψω ευθύνες εφόσον δεν γνωρίζω τι γίνεται».

Να σημειωθεί ότι μετά την απολογία του 89χρονου σήμερα ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό. Οι δικαστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα. Αν προφυλακιστεί, ενδεχομένως να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.