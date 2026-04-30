Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 89χρονος ο οποίος για τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε γραφείο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Ο 89χρονος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο, καθώς χθες, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εις βάρος του για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Ειδικότερα τα τρία κακουργήματα είναι τα εξής:

-Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Τα έξι πλημμελήματα:

-Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

-Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα

-Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

-Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό.

Οι δικαστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό, εφόσον κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή.

Αν προφυλακιστεί, ενδεχομένως να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Προμελετημένες οι επιθέσεις

Ο 89χρονος πάντως ο οποίος έδρασε ανενόχλητος σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας ανοίγοντας πυρ και τραυματίζοντας πέντε άτομα, φαίνεται πως είχε οργανώσει εδώ και αρκετό διάστημα τις ένοπλες επιθέσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος την καραμπίνα και το περίστροφο που είχε στην κατοχή του τα είχε αγοράσει πριν 5 ίσως και περισσότερα χρόνια από Ρομά στο χωριό του στην Καλαμάτα.

Ο ηλικιωμένος μάλιστα, αποκάλυψε ότι έκανε πρόβες πυροβολώντας σε χωράφια στο χωριό του, ενώ η τελική απόφαση για τις επιθέσεις ελήφθη πριν τα Χριστούγεννα.

Φαίνεται πως εφάρμοσε το σχέδιο του σχεδόν κατά γράμμα καθώς αυτό ήταν να χτυπήσει αρχικά στα γραφεία του ΕΦΚΑ, εν συνεχεία στο Πρωτοδικείο. Ο επόμενος στόχος του που δεν πραγματοποιήθηκε καθώς συνελήφθη στην Πάτρα, ήταν να χτυπήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο διότι και εκεί οι υπάλληλοι, όπως είπε του είχαν απαντήσει σε επιστολή που είχε στείλει για τη σύνταξή του στην Ελλάδα και τον κορόιδευαν.

Οι συντάξεις του 89χρονου

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ηλικιωμένος εισέπραττε σύνταξη από τη Γερμανία (περίπου 100 ευρώ), σύνταξη από τις ΗΠΑ (2.600 δολάρια μηνιαίως), καθώς και επίδομα από την Ελλάδα (περί τα 360 ευρώ μηνιαίως).

Παράλληλα, επιχείρησε να πείσει τον ΕΦΚΑ ώστε αντί του προνομιακού επιδόματος να λάβει την κατώτατη σύνταξη. Σύμφωνα με ειδικούς, η διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσά θα ανερχόταν μόλις στα 40 ευρώ, δηλαδή από 360 σε 400 ευρώ.

Το 2018 διεκδίκησε ποσό που αντιστοιχούσε σε 400 ένσημα, περίπου 100 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να προσέφυγε με περισσότερους από πέντε δικηγόρους, αναλαμβάνοντας και τα αντίστοιχα έξοδα, προκειμένου να συνεχίσει τις διεκδικήσεις του.