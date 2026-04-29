Δημοσκόπηση: Η κρίση νομιμοποίησης οδηγεί σε κατάρρευση τα ποσοστά της ΝΔ

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολιτική 29 Απριλίου 2026, 20:17

Ο πολίτες αποδοκιμάζουν την κυβέρνηση και η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει σημαντική δημοσκοπική υποχώρηση της ΝΔ

Παναγιώτης Σωτήρης
Σε πείσμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να πείσει ότι διατηρεί τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων, η δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο του MEGA την Τετάρτη 29 Απριλίου, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη πληρώνει ακριβό δημοσκοπικό τίμημα τόσο για την κατάσταση της οικονομίας όσο και για τη θεσμική κρίση στην οποία έχουν οδηγήσει οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για σκάνδαλα με πρωταγωνιστές «γαλάζιους» βουλευτές και υπουργούς.

Την ίδια ώρα το πολιτικό σκηνικό παραμένει σε μια μεταβατική συνθήκη, καθώς και η έρευνα αυτή τηρεί τον κανόνα να μην συμπεριλαμβάνει στη μέτρηση τα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μετριέται η αποδοκιμασία στην κυβέρνηση, όχι όμως και το ποιος σχηματισμός θα αποτελέσει τελικά το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία.

Για τους πολίτες τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο

Η δημοσκόπηση δείχνει τους πολίτες να θεωρούν σε ποσοστό 66% ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε στη χειρότερη κατάσταση, με μόλις το 28% να υποστηρίζει ότι πάνε σε θετική κατεύθυνση.

Αντίστοιχα μόνο το 16% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η προσωπική του οικονομική κατάσταση, ενώ το 49% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση, διαψεύδοντας την κυβερνητική ρητορική ότι οι πολίτες βλέπουν την κατάσταση των οικονομικών τους να βελτιώνονται.

Αντίστοιχα, ως προς την αιτία της δυσαρέσκειας και της απογοήτευσης των πολιτών στην κορυφή παραμένουν τα οικονομικά προβλήματα και η κρίση κόστους ζωής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πολίτες υποτιμούν και την κρίση θεσμών και τη διαφθορά.

Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση παίρνει ιδιαίτερα αρνητική βαθμολογία σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου με την εξαίρεση των διπλωματικών πρωτοβουλιών όπου η αποτίμηση είναι σχετικά πιο θετική.

Καθόλου τυχαία, αρνητικά κινείται και o δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης.

Σε αυτό το φόντο οι αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση αλλά και για τον πρωθυπουργό είναι ιδιαίτερα υψηλές: 71% αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση και 69% αρνητικές γνώμες για τον πρωθυπουργό.

Ελαφρά βελτίωση της εικόνας του ΠΑΣΟΚ

Όπως και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης αξιολογούνται αρνητικά από τους πολίτες. Ωστόσο σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται μια αύξηση των θετικών γνωμών: 14% για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ιδιαίτερα θετική η γνώμη των πολιτών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με προεξάρχοντα τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει θετική γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι αυτή η θετική γνώμη καταγράφεται σε ένα ευρύ ηλικιακό και πολιτικό φάσμα.

Θετικές γνώμες για Γαλλία και Κίνα – αποδοκιμασία του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά Ιράν

Ως προς τα γεωπολιτικά ζητήματα οι πολίτες φαίνεται ότι επιμένουν στο «Ελλάς – Γαλλία – συμμαχία», με τη Γαλλία να είναι η πιο δημοφιλής ξένη δύναμη στη χώρα. Η μόνη άλλη χώρα που έχει περισσότερες θετικές παρά αρνητικές γνώμες είναι η Κίνα.

Αντιθέτως, για τις ΗΠΑ η γνώμη είναι αρνητική, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι ΗΠΑ και ΕΕ δεν θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους τελικά, όμως ένα σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι στο τέλος θα επέλθει ρήξη

Δημοφιλίες πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας εξακολουθεί να μην έχει πείσει για τον υπερκομματικό ρόλο του. Γι’ αυτό και έχουμε μια αύξηση των αρνητικών αξιολογήσεων της παρουσίας του στο 62%. Αντιθέτως, καλύτερα δείχνει να τα πηγαίνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που έχει 43% θετικές γνώμες και 44% αρνητικές.

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στην πρώτη θέση, αν και με μικρή υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να περνάει στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τρίτη θέση.

Σταθερά, ο «Κανένας» παραμένει  καταλληλότερος για τη πρωθυπουργία, με βάση τη δημοσκόπηση, με ενδιαφέρον επιπλέον στοιχείο ότι τον πρωθυπουργό ακολουθεί σε καταλληλότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Σημαντική υποχώρηση της ΝΔ στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει σημαντική δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 21.5%, δηλαδή 2,3% λιγότερο, ενώ ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση αλλά και η αδιευκρίνιστη ψήφος

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει συσπείρωση στο 64,4% και απώλειες προς την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής και την Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ, έχει διαρροές προς την Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλες απώλειες προς την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25, και το ΚΚΕ.

Το ΠΑΣΟΚ έχει την υψηλότερη παρουσία του μεταξύ των Κεντροαριστερών ψηφοφόρων, με τη ΝΔ να έχει την ισχυρότερη παρουσία μεταξύ των Κεντροδεξιών, ενώ υποχωρεί μεταξύ των Δεξιών.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει την ισχυρότερη παρουσία μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν Κεντροαριστεροί και Κεντρώοι, ενώ η Ελληνική Λύση μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως Κεντροδεξιοί και Δεξιοί

Σε αυτό το πλαίσιο ως προς την εκτίμηση ψήφου, η Metron Analysis εκτιμά ότι η ΝΔ δεν θα ξεπεράσει το 28,6%, δηλαδή θα παραμείνει πολύ κάτω όχι μόνο οποιουδήποτε ενδεχόμενου αυτοδυναμίας αλλά και του «ψυχολογικού» ορίου του 30%. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να φτάσει το 15%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας θα μπορούσαν να περάσουν το 10%, ενώ στη Βουλή δείχνουν να μπαίνουν η Φωνή της Λογικής και οριακά το ΜέΡΑ25, όχι μόνο η Νέα Αριστερά και η Νίκη.

Ισχυρό ρεύμα υπέρ πολιτικής αλλαγής, πρόωρων εκλογών, και κυβερνήσεων συνεργασίας

Ενδεικτικό της διάθεσης των πολιτών να δουν τα πράγματα να αλλάζουν πολιτικά και το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών επιθυμεί πρόωρες εκλογές.

Αντίστοιχα, ιδίως  μεταξύ των Κεντρώων, Κεντροαριστερών και Αριστερών ψηφοφόρων είναι ιδιαίτερα ισχυρό το ρεύμα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, κάτι που πιθανώς αντανακλά και την επιθυμία υπέρβασης του σημερινού κατακερματισμού του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου.

Γι’ αυτόν τον λόγο και αποτυπώνεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής, πολύ έντονο σε όλους τους πολιτικούς αυτοπροσδιορισμούς με την εξαίρεση των Κεντροδεξιών.

Ποια η απήχηση των σχεδιαζόμενων νέων κομμάτων

Ως προς τα νέα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα, η δημοσκόπηση μετράει καταρχάς την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκτίμηση που κάνει είναι ότι έως και 21% των ερωτώμενων θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί.

Ο σχηματισμός αυτός δείχνει να «κόβει» αρκετά από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και από την «απροσδιόριστη» ψήφο.

Όσο για ένα κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση κάνει την εκτίμηση ότι αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν φτάνουν στο 27%, με τη δυναμική αυτή να «κόβει» από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Την ίδια στιγμή η δημοσκόπηση της Metron Analysis, δείχνει ότι παραμένει υψηλή η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού, με την απήχησή της να είναι μεγάλη των Κεντροαριστερών, Κεντρώων και Αριστερών ψηφοφόρων, αλλά και μεταξύ των Δεξιών.

«Εκτός των τειχών» νιώθουν τα λαϊκά στρώματα

Ως προς την ερώτημα για το εάν νιώθουν εντός ή εκτός του «κάστρου», η δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι εκτός. Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κοινωνική κατανομή αυτής της τοποθέτησης. Γιατί τότε θα δούμε ότι εκτός των τειχών αισθάνονται κατεξοχήν η εργατική τάξη, οι αγρότες και οι μικρομεσαίοι.

Μια κοινωνία που επιζητά την πολιτική αλλαγή

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA κάνει σαφές ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πραγματική κρίση νομιμοποίησης. Ο συνδυασμός ανάμεσα στα οικονομικά προβλήματα και τον καταιγισμό σκανδάλων απομακρύνουν μέρος της εκλογικής βάσης της ΝΔ και στην πραγματικότητα ακυρώνουν τα σενάρια που θα ήθελαν τη ΝΔ να ήταν στο κέντρο των μετεκλογικών εξελίξεων. Πράγμα που σημαίνει ότι η εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη οδεύει προς το τέλος της.

Βεβαίως, την ίδια στιγμή απέναντι στην ασάφεια είναι σαφές ότι οι σημερινοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος. Αντιθέτως, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο υπό διαμόρφωση κομματικός σχηματισμός του, όσο και η Μαρία Καρυστιανού – αν και με απόσταση ανάμεσα στη δημοφιλία και την εκλογική επιρροή – δείχνουν να έχουν αρκετά πιο ισχυρή εκλογική δυναμική.

Κάτι που απλώς αποδεικνύει ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο του πολιτικού σκηνικού. Ξέρουμε τι συμβαίνει στον έναν πόλο του πολιτικού συστήματος, δηλαδή την κρίση νομιμοποίησης της κυβέρνησης, όμως μένει να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η μεγάλη δυσαρέσκεια και κυρίως το πολύ ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής.

Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση 29.04.26

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλάδα 29.04.26

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.04.26

Η εκεχειρία προτάθηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τηλεφώνημα συζητήθηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
On Field 29.04.26

Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Αλόννησο: Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο – Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών
Ελλάδα 29.04.26

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.04.26

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Wife School 29.04.26

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Ο τελευταίος σταθμός της «Ιθάκης», πρώτος σταθμός μιας νέας πορείας, το σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα από την Κρήτη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει 29.04.26 Upd: 21:40

«Πρόβα» κυβερνησιμότητας για τον Αλέξη Τσίπρα από την Κρήτη, με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, τη φορολογία, τη λειτουργία του κράτους. Δριμεία επίθεση στην «επικίνδυνη», «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που «κυβερνά με όρους μαφίας». «Το έγκλημα ως κανονικότητα, Η διαφθορά ως επάγγελμα. Και η συγκάλυψη ως κανόνας».

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Έρευνα ΕΚΤ 29.04.26

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση
America First; 29.04.26

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
Ελλάδα 29.04.26

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
Κόσμος 29.04.26

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

