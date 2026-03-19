newspaper
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαρτίου 2026, 20:17

Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Spotlight

Μέσα στο νέο τοπίο που διαμορφώνει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Νέα Δημοκρατία δείχνει να αυξάνει την εκλογική της συσπείρωση, κυρίως μέσα από μια ανακατεύθυνση της δεξιόστροφης ψήφου. Όμως, την ίδια στιγμή η ακρίβεια φαίνεται ότι τροφοδοτεί ένα ισχυρό κλίμα δυσαρέσκειας, που επιτείνεται και από τη διάχυτη πεποίθηση στην κοινωνία ότι υπάρχει κυβερνητική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών με χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Όλα αυτά σε ένα τοπίο όπου αναγκαστικά οι δημοσκόποι μετρούν εκλογικές τάσεις με βάση έναν εκλογικό χάρτη που όταν έρθει η ώρα της κάλπης θα είναι πολύ διαφορετικός. Αυτά προκύπτουν από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο του καναλιού την Πεμπτη 19 Μαρτίου.

Τα πράγματα εξακολουθούν να πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση

Αυτό φαίνεται πρώτα από όλα στην ερώτηση για το εάν τα πράγματα πάνε προς την καλύτερη ή τη χειρότερη κατεύθυνση, όπου το 64% απαντά ότι τα πράγματα πάνε προς τη χειρότερη και το 31% – αυξημένο κατά 4 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα – ότι πάνε προς την χειρότερη.

Την ίδια στιγμή, όμως, στην ερώτηση για το εάν οι πολίτες αισθάνονται ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι καλύτερη ή χειρότερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, διαπιστώνουμε αύξηση των απαντήσεων που λένε «σε χειρότερη», στοιχείο που αποτυπώνει και το βάρος από την συνεχιζόμενη έκρηξη της ακρίβειας αλλά και την ανασφάλεια που γεννά το νέο τοπίο.

Όταν μάλιστα οι ερωτώμενοι εξειδικεύουν τις απαντήσεις τους ως προς τα προβλήματα που ιεραρχούν βλέπουμε ότι αναφέρουν τόσο την ακρίβεια και την οικονομία, όσο και την κρίση των θεσμών, στοιχείο που αποτυπώνει τη βαρύτητα που έχουν και σκάνδαλα όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συγκεκριμένη αποτίμηση που κάνουν οι πολίτες του κυβερνητικού έργου όπου οι θετικότερες γνώμες αφορούν κυρίως την εξωτερική πολιτική και τα γεωπολιτικά θέματα και οι πιο αρνητικές τα θέματα της καθημερινότητας, της δημοκρατίας και πάνω από όλα της οικονομίας.

Πάνω από τα δύο τρίτα αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση

Παρά τη σχετική μικρή βελτίωση των δεικτών, είναι σαφές ότι η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει αρνητική και πάνω από τα δύο τρίτα εξακολουθούν να της βάζουν αρνητική βαθμολογία, καθώς το 68% αξιολογεί αρνητικά και μόλις το 27% θετικά.

Αυτή η αρνητική αποτίμηση καταγράφεται και για τον πρωθυπουργό, παρά και εγώ την ελαφρά αύξηση των θετικών γνωμών, πράγμα λογικό εάν το συσχετίσουμε με την τάση συσπείρωσης γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση σε στιγμές γεωπολιτικών αναταράξεων.

Αρνητική βαθμολογία και για το ΠΑΣΟΚ

Ωστόσο, αρνητική βαθμολογία φαίνεται να παίρνει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν κατορθώνει να βγει από μια σχεδόν παγιωμένη εικόνα στην κοινή γνώμη. Οι αρνητικές γνώμες παραμένουν σταθερά στο 81%, ποσοστό που έχει καταγραφεί σε όλες τις μετρήσεις των τελευταίων μηνών, και οι θετικές δεν ξεπερνούν τ0 11%.

Αντίστοιχα, χαμηλή βαθμολογία και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με 13% θετικές γνώμες και 81% αρνητικές.

Ανησυχία για το οικονομικό μέλλον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά – αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οιονομίας (θα καλυτερέει θα χειροτερέψει). Η δημοσκόπηση δείχνει ότι υπάρχει πολύ σημαντική υποχώρηση, καθώς από το -40% τον προηγούμενο μήνα υποχωρεί στο -57%, πράγμα που σημαίνει ότι στο φόντο των τελευταίων εξελίξεων οι πολίτες προεξοφλούν σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι τη μεγαλύτερη ανησυχία επιδεικνύουν όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίας ή εργοδότες, δηλαδή μια κοινωνική κατηγορία παραδοσιακά φιλική προς το κυβερνών κόμμα.

Η συντριπτική πλειοψηφία απαιτεί να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών

Σε πείσμα της κυβερνητικής επιμονής ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει κλείσει ως προς τις κυβερνητικές ευθύνες, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81%) απαιτεί να ανοίξει ξανά η υπόθεση και για τα πολιτικά πρόσωπα.

Επιφύλαξη για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας

Σε σχέση με την ενδεχόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια, ζήτημα που επανήλθε στο προσκήνιο ύστερα από τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι επιφυλακτικό, με το 53% να δηλώνει κατά και το 39% υπέρ. Ενδιαφέρον έχει και η πολιτική φόρτιση του θέματος με αριστερούς, κεντροαριστερούς και κεντρώους να είναι κατά, πιο ενθουσιώδεις του κεντροδεξιούς και κάπως λιγότερο ενθουσιώδεις τους δεξιούς.

Αδικαιολόγητη η επίθεση κατά του Ιράν – Συμφωνούν με τη στάση του Πέδρο Σάντσεθ

Σε σχέση με τον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (72%) δηλώνει ότι είναι αδικαιολόγητος και μόνο το 24% τον θεωρεί δικαιολογημένο.

Θετικό αντίκτυπο είχε στη χώρα η δήλωση του Πεδρο Σάντσεθ, πρωθυπουργού της Ισπανίας, ότι οι αμερικανικές βάσεις στη χώρα του δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Το 67% συμφωνεί είτε απόλυτα είτε ως ένα βαθμό και μόνο το 20% εκφράζει διαφωνία.

Αντίστοιχα, ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε πολύ αρνητική τοποθέτηση απέναντι στον Πρόεδρο Τραμπ, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 86% και τις θετικές να είναι μόλις 10%. Ακόμη και στους δεξιούς υπερτερούν κατά πολύ οι αρνητικές γνώμες των θετικών

Σε αυτό το φόντο οι πολίτες είναι διχασμένοι ως προς το εάν ΗΠΑ και ΕΕ θα συνεχίσουν σε έναν δρόμο σύγκλισης, καθώς η θέση ότι θα παραμείνουν συμμαχικές δυνάμεις υποχωρεί στο 50%, ενώ ανεβαίνει στο 42% η εκτίμηση ότι θα υπάρξει ρήγμα.

Δημοφιλίες ΠτΔ και ΠτΒ

Ως προς τη δημοφιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, παραμένουμε στην ίδια συνθήκη, δηλαδή οι περισσότεροι πολίτες έχουν αρνητική γνώμη, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι διατηρεί την εικόνα ενός «κομματικού» προέδρου.

Αλλά και ο Νικήτας Κακλαμάνης καταγράφει αύξηση των αρνητικών γνωμών για το πρόσωπό του και μείωση των θετικών.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών – σταθερά ο Κανένας προτιμότερος πρωθυπουργός

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη δεύτερη θέση, με μικρή άνοδο της απήχησής του, και τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην τρίτη θέση.

Ως προς προς το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να βλέπει τον «Κανένα» να έχει υψηλότερα ποσοστά από αυτόν.

Πώς διαμορφώνονται οι κομματικοί συσχετισμοί

Σε σχέση με τους κομματικούς συσχετισμούς, η ΝΔ φαίνεται να αυξάνει τη συσπείρωση της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ανατρέπονται οι συνολικοί συσχετισμοί. Αυτό φαίνεται πρώτα από όλα στο ότι κατορθώνει να αυξήσει τη δυνητική εκλογική της επιρροή.

Αυτό αποτυπώνεται και στην αύξηση της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, όπου πλεον φτάνει το 23,8%. Άνοδο καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ υποχωρεί η Ελληνική Λύση. Στα ίδια ποσοστά η Πλεύρη Ελευθερίας, ενώ γαίνεται ότι μπαίνει στη Βουλή το ΜέΡΑ25.

Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει διαρροές πρωτίστως προς την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας  και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδιαρθρώνεται και ψηφοφόροι του μετακινούνται προς την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΜεΡΑ25 και τη Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαρροές προς την Ελληνική Λύση, τη Νέα Δημοκρατία και την Πλεύση Ελευθερίας.

Η Νέα Δημοκρατία έχει το υψηλότερο ποσοστό της μεταξύ όσων δηλώνουν Κεντροδεξιοί, μια κατηγορία που κατεξοχήν έχει ταυτιστεί μαζί της και υποχωρεί ελαφρά στους δεξιούς, όπου έχει τον ανταγωνισμό των ακροδεξιών σχηματισμών.

Το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη δύναμη μεταξύ όσων δηλώνουν κεντροαριστεροί, και έχει υψηλό ποσοστό μεταξύ των κεντρώων, ενώ υποχωρεί πολύ μεταξύ των κεντροδεξιών και των δεξιών.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει τα υψηλότερα ποσοστά της μεταξύ των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, των αριστερών και των κεντρώων, ενώ είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά της δεξιότερα του Κέντρου.

Ποια η εκτίμηση ψήφου

Σε σχέση με την εκτίμηση ψήφου, η Metron Analysis διαπιστώνει μια άνοδο της ΝΔ από το 29,4% στο 31,1%, άρα σπάει το «ψυχολογικό όριο» του 30%. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,6%, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 13,6%,  το ΚΚΕ υποχωρεί ελαφρά στο 8,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,5%, ενώ πιο μεγάλη η υποχώρηση της Ελληνικής Λύσης στο 8,9%. Το ΜεΡΑ25 στο 4,6%.

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλάγής

Σε σχέση με την ολοκλήρωση της τετραετίας, το 50% του εκλογικού σώματος επιθυμεί η κυβέρνηση να ολοκληρώσει την τετραετία, ενώ το 48% επιθυμεί να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Αριστεροί και κεντροαριστεροί ψηφοφόροι αυτοί που κατεξοχήν επιθυμούν τις πρόωρες εκλογές. Πολιτικά την ολοκλήρωση της τετρατείας κατεξοχήν επιθυμούν οι ψηφοφόροι της ΝΔ, ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, γενικά οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης επιθυμούν πρόωρες εκλογές.

Όμως, όταν ερχόμαστε στο ερώτημα για την πολιτική αλλαγή, τότε καταγράφεται ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγή με το 60% να θεωρεί ότι η πολιτική αλλαγή είναι προτιμότερη της πολιτικής σταθερότητας.

Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής είναι ισχυρότερο μεταξύ των ψηφοφόρων της αντιπολίτευση, ενώ υπέρ της σταθερότητας είναι πρωτίστως οι ψηφοφόροι της ΝΔ και ένα μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Πώς τοποθετούνται απέναντι στο ενδεχόμενο νέων κομμάτων

Σε σχέση με το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρατο άθροισμα των θετικών απαντήσεων (πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό) είναι 20%. Κυρίως οι θετικές γνώμες προέρχονται από αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Κυρίως οι δυνητικοί ψηφοφόροι έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερία και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Σε σχέση με ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές τοποθετήσεις (πολύ πιθανό – αρκετά πιθανό) φτάνουν το 12%, με το ισχυρότερο ποσοστό να είναι μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν δεξιοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και μετά από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Σε σχέση με ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, η πιθανή ψήφος φτάνει το 27%, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ των κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων και μετά των δεξιών. Εκλογικά κερδίζει ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ελληνικής Λύσης, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Ως προς τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού, οι θετικές γνώμες για αυτήν ανεβαίνουν ελαφρά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 41% και οι αρνητικές υποχωρούν ελαφρά στο 52%, ένα ισοζύγιο καλύτερων των πολιτικών αρχηγών. Πιο δημοφιλής παραμένει μεταξύ των κεντροαριστερών, κεντρώων, και αριστερών ψηφοφόρων, κατηγορίες στις οποίες οι δείκτες βελτιώνονται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα όταν ήταν πιο νωπές οι δηλώσεις της περί αμβλώσεων.

Κυβερνητική συσπείρωση που δεν αντιστρέφει τη βαθύτερη τάση προς την πολιτική αλλαγή

Η κυβέρνηση είναι πιθανό ότι θα εντάξει και αυτή τη δημοσκόπηση στην τρέχουσα ρητορική της, σύμφωνα με την οποία υπάρχει σημαντική επανασυσπείρωση, οι πολίτες αντιμετωπίζουν θετικά τους χειρισμούς της, και ανοίγει ο δρόμος για μια νέα εκλογική νίκη.

Ωστόσο, αυτή θα ήταν μια μονοδιάστατη ανάγνωση της δημοσκόπησής αυτής. Και αυτό γιατί η συσπείρωση της ΝΔ αφορά έναν πυρήνα δεξιόστροφης ψήφου και όχι μια επιστροφή σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Μέσα στη συνθήκη του πολέμου βλέπουμε να επαναπατρίζεται ένα μέρος της δεξιάς ψήφου, π.χ. από την Ελληνική Λύση. Αυτό αποτυπώνεται και στη θετικότερη εικόνα του πρωθυπουργού, που άλλωστε κυρίως τοποθετείται για τα γεωπολιτικά, το πεδίο στο οποίο διατήρησε θετικότερη εικόνα σε όλη τη θητεία του.

Όμως, την ίδια στιγμή το βάρος της ακρίβειας είναι μεγάλο, αποτελεί βασικό παράγοντα δυσαρέσκειας, ενώ είναι έντονη η απαισιοδοξία και ανασφάλεια για το οικονομικό μέλλον, μέσα στον πόλεμο αλλά και την επίγνωση ότι φτάνει το τέλος και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ουσιαστικά, η αυθόρμητη επιφύλαξη των πολιτών έρχεται εδώ να συναντήσει τις τάσεις που συζητούν εδώ και καιρό οι παράγοντες της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή και το θέμα των θεσμών διατηρεί βαρύνουσα σημασία και στα μάτια της κοινωνίας κάθε άλλο παρά έχει εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για το ζήτημα των πολιτικών και ποινικών ευθυνών και κυβερνητικών πολιτικών προσώπων για τις υποκλοπές.

Σε όλα αυτά προστίθεται και αυτό που έχει σχολιαστεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, ότι δηλαδή οι μετρήσεις εκτίμησης ψήφου λένε εκ ορισμού τη μισή αλήθεια γιατί δεν μετρούν τα ενδεχόμενα νέα κόμματα, που δείχνουν να έχουν αξιοσημείωτη δυναμική αθροιστικά στις ξεχωριστές ερωτήσεις για αυτά.

Αυτό σημαίνει ότι με έναν διαφορετικό εκλογικό χάρτη, όταν τα κόμματα αυτά θα έχουν ανακοινωθεί, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά, τόσο σε σχέση με την απήχηση της κυβέρνησης όσο και σε σχέση με τα ποσοστά των ήδη υπαρκτών κομμάτων.

Με αυτή την έννοια μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι τάσεις που καταγράφονται ως προς τη δυσαρέσκεια, την ανασφάλεια, την αποδοκιμασία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής (που κυβερνητικά στελέχη έχουν εξυμνήσει), το ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής, παρά οι εκλογικές. Ως προς αυτές είμαστε ακόμη σε αχαρτογράφητα νερά, τουλάχιστον μέχρι την εξαγγελιών νέων κομμάτων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κεντρικές Τράπεζες: Έτοιμες να τον αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες μέσω επιτοκίων

Κεντρικές Τράπεζες: Έτοιμες να τον αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες μέσω επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία - «Επικοινωνιακό μπάλωμα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Έξι προτάσεις Δουδωνή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Σύνταξη
Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Πολιτική 19.03.26

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσ
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα

«Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Εμείς λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με την κυβέρνησή του - θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση
Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Σύνταξη
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Σύνταξη
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία - «Επικοινωνιακό μπάλωμα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)
Βόλεϊ 19.03.26

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε «προπόνηση» τον ημιτελικό με τον ΟΦΗ, νίκησε εύκολα με 3-0 ((25-13, 25-18, 25-16) τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο