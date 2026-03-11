Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μέσα ένα κλίμα γενικευμένης αβεβαιότητας οι Έλληνες, σε νέα δημοσκόπηση, δηλώνουν ανήσυχοι για τις συνέπειες και «βαθμολογούν» την κυβέρνηση για τις αποφάσεις και τις ενέργειες που λαμβάνει στο σημερινό διεθνές σκηνικό.

Ανήσυχοι οι Έλληνες πολίτες με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Στη έρευνα κοινής γνώμης της Pulse, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, σχεδόν οκτώ στους δέκα Έλληνες ανησυχούν πολύ και αρκετά με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό φαίνεται να αδιαφορεί.

Συγκεκριμένα, 48% των Ελλήνων ανησυχούν πολύ και 31% αρκετά με τα όσα συμβαίνουν ανατολικά της χώρας μας.

Ανησυχούν για την οικονομία

Οι συνέπειες που ανησυχούν περισσότερο τους Έλληνες είναι σαφώς η οικονομία (ακρίβεια της ενέργειας και των παράγωγων προϊόντων), με το 39% των πολιτών να τη θέτουν πρώτη, με δεύτερη την πιθανή στρατιωτική εμπλοκή (23%) και τρίτη τη γενικότερη αναταραχή. Αυτοί που ανησυχούν περισσότεροι για τις οικονομικές συνέπειες είναι οι επιχειρηματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι πρωτοβουλίες που έλαβε η χώρα για την προστασία της Κύπρου βρίσκει σύμφωνο το 72% των Ελλήνων που απάντησαν στη δημοσκόπηση ενώ το 19% είχε αντίθετη άποψη.

Η δεξαμενή των ανθρώπων που απάντησαν θετικά προέρχεται από τη δεξιά, το κέντρο, ακόμη και την κεντροαριστερά, ενώ μέχρι και το 44% των ψηφοφόρων της αριστεράς, φαίνεται να υποστηρίζει τις ελληνικές ενέργειες στο «νησί της Αφροδίτης».

Τα Ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να απασχολούν, ως ένα βαθμό, τους Έλληνες. Το 22% απάντησε ότι τον απασχολεί πολύ και το 31% αρκετά, ενώ ένας στους δέκα περίπου δεν ενδιαφέρεται παρά ελάχιστα.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σε ότι αφορά στο πως τοποθετούν την Ελλάδα στο διεθνές σκηνικό, οι ερωτηθέντες είναι μοιρασμένοι. Θετικά αποτιμά τις αποφάσεις και τις ενέργειες το 47% και αρνητικά το 44%.

Ανοδική τάση για Τσίπρα, καθοδική για Καρυστιανού

Το σενάριο ίδρυσης νέου κόμματος από Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνεται στην έρευνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει ανοδική τάση. Το 12% βλέπει θετικά το ενδεχόμενο νέου κόμματος έναντι 11% στην προηγούμενη έρευνα. Το 10% αντιμετωπίζει το σενάριο με ενδιαφέρον έναντι 8% στην προηγούμενη έρευνα.

Η Μαρία Καρυστιανού υποχωρεί. Οι θετικές κρίσεις είναι στο 13% έναντι 15% στην προηγούμενη έρευνα. Με ενδιαφέρον λέει το 13% έναντι 16% στην προηγούμενη έρευνα.

Ο Αντώνης Σαμαράς κινείται χαμηλότερα με 5% θετικές γνώμες για νέο κόμμα και 7% με ενδιαφέρον, ελαφρώς ψηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου το σκηνικό είναι απαράλλακτο.

Η Νέα Δημοκρατία έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό (25,5%) από το δεύτερο κόμμα, που αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ (11%), με την Πλεύση Ελευθερίας να είναι το τρίτο (8%) ενώ η «γκρίζα ζώνη» φτάνει το 18%.

Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 31,5%, το ΠΑΣΟΚ το 13,5% και η Πλεύση Ελευθερίας το 9,5%.