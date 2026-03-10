Το σκάνδαλο των υποκλοπών συνεχίζει να «κυνηγάει» την κυβέρνηση. Η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων (ιδιωτών) κατηγορούμενων συνιστά σαφή αναβάθμιση της υπόθεσης με τη διαδικασία ουσιαστικά να επανεκκινείται. Υπό το βάρος των εξελίξεων οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε νέα δημοσκόπηση αν η απόφαση (του δικαστηρίου) εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση με τη συντριπτική πλειοψηφία να απαντά «ναι» και «μάλλον ναι».

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις υποκλοπές που μένουν αναπάντητα και η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις

Το αποτέλεσμα της δίκης φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με το γεγονός ότι για μια σειρά βάσιμων λόγων το δικαστήριο στέλνει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνήσει εκ νέου την υπόθεση υπό το πρίσμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων.

Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση

Στην έρευνα κοινής γνώμης της ALCO για λογαριασμό του Alpha το ερώτημα είναι ξεκάθαρο και οι απαντήσεις εξίσου: «Θεωρείτε ότι η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση;».

Το 67% πιστεύει ότι η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση. Το 50% απαντά «ναι» σε αυτό το ερώτημα και το 17% «μάλλον ναι». Μόλις το 14% εκφράζει αντίθετη άποψη, αφού το 6% λέει «μάλλον όχι» και το 8% «όχι».

Στην ίδια δημοσκόπηση το 68% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση. Το 22% έχει αντίθετη άποψη.

Πρόθεση ψήφου

Κατά τα άλλα, άνοδο καταγράφουν η Νέα Δημοκρατία (25,1% +1,6%) και το ΠΑΣΟΚ (10,8% +0,3%) στην πρόθεση ψήφου. Απώλειες έχουν η Ελληνική Λύση (8,7% από 9,4%) και η Πλεύση Ελευθερίας (7,2% από 7,9%). Αντίθετα, ενισχύονται το ΚΚΕ (7,4% από 7,1%), ο ΣΥΡΙΖΑ (4,2% από 3,7) και το ΜέΡΑ25 (3,1% από 2,6%). «Άλλο κόμμα» απαντά το 7,5% και αναποφάσιστοι δηλώνουν το 18,9%.

Παράλληλα, το 50% δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κόμμα που να τους εκφράζει σε σημαντικό βαθμό. Το 45% λένε ότι υπάρχει.

Κάθε φορά που γίνεται πόλεμος «ενισχύονται οι τάσεις για ασφάλεια και σταθερότητα», κάτι που «έχει επηρεάσει θετικά κυρίως την εκλογική επιρροή της ΝΔ», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.

Οι απαντήσεις για τα υπό σύσταση κόμματα

Το 29% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση λένε ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα. Το 10% απαντούν πως είναι πολύ πιθανό (από 18% τον Ιανουάριο), το 19% αρκετά (από 23%), το 19% λίγο (από 16%) και το 40% καθόλου (από 31%).

Το φημολογούμενο «κόμμα Τσίπρα» διατηρεί στο ίδιο επίπεδο τη δημοφιλία του. Το 16% δηλώνει ότι του δημιουργεί θετικά συναισθήματα η δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό (από 17% τον Ιανουάριο), το 39% αδιάφορα (από 48%) και το 43% αρνητικά (από 33%).

Χάνει «πόντους» το «κόμμα Καρυστιανού». Σε ό,τι αφορά τα θετικά συναισθήματα συγκεντρώνει 22%, από 26% τον Ιανουάριο. Αδιάφορα λέει το 37% (από 40%) και αρνητικά το 35% (από 29%).

Η δημοσκόπηση της ALCO «μετρά» και τις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά με το 84% να δηλώνει ότι η ακρίβεια σε βασικά αγαθά δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες. Το 67% απαντά όχι, το 17% μάλλον όχι, το 7% μάλλον ναι και το 7% ναι.