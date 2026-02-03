newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 22:11
Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
Πολιτική Γραμματεία 03 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Νέα δημοσκόπηση να καταγράφει τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι του παραγόμενου κυβερνητικού έργου. Ακρίβεια και διαφθορά παραμένουν στην κορυφή με τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας και σε νέα δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της έρευνας της Alco, για λογαριασμό του Alpha, το 57%(+1 σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρίας) δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο με την απόδοση της κυβέρνησης, με το 24% να απαντά πως είναι «λίγο» ικανοποιημένο και το 18% να δηλώνει «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένο.

Ακρίβεια και διαφθορά

Στην ερώτηση πιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας σήμερα, η ακρίβεια συγκεντρώνει το 56% και η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά το 23%. Στην ερώτηση για το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα, η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά είναι στο 31% και η ακρίβεια στο 22%.

«Έχεις ένα πρόβλημα, την ακρίβεια που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής και ένα δεύτερο, τη λειτουργία των θεσμών και τη διαφθορά, που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της δημοκρατίας. Ως μείγμα είναι εκρηκτικό», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.

Για τα social media

Στην ίδια δημοσκόπηση, σε ερώτηση στους συμμετέχοντες αν συμφωνούν με την επιβολή περιορισμών στα social media και την απαγόρευση της πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, το 80% απαντά «Ναι», με το 10% να λέει «Όχι» και ένα 10% να απαντά «Δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Τέλος, το 20% δηλώνει ότι έχει αντιληφθεί στην οικογένεια ή τον περίγυρό του περιστατικά νεανικής βίας που έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 30% όταν η ίδια ερώτηση απευθύνεται στους 25-44 ετών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26 Upd: 21:50

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμπλευση με Κώστα Καραμανλή και ανησυχία για τα «ήρεμα νερά». Τι είπε για την ίδρυση κόμματος και την Καρυστιανού.

Σύνταξη
Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα
Πολιτική 03.02.26

Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα

Συνέβη τελικά το αναμενόμενο, ήτοι οι πρώτες αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. Και αν κάποιοι λοιδορούν το γεγονός ότι ανάμεσά στους αποχωρήσαντες είναι ο Νίκος Μπίστης που τον θεωρούσαν «γυρολόγο», ο κύκλος των αποχωρήσεων ίσως απλώς να άνοιξε τώρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Εθνικό απολυτήριο 03.02.26

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η ΝΔ, αν είναι πρώτο κόμμα - που δεν θα είναι - θα είναι να συγκυβερνήσει με τον Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης
«Μεθόδευση συγκάλυψης» 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης

«Όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μαξίμου», λένε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Δόθηκε το «σήμα εκκίνησης» – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο
Ξεκινά ο εθνικός διάλογος 03.02.26

Ανοίγει ο φάκελος «Εθνικό Απολυτήριο» - Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο

Την έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι προτάσεις, η διαβούλευση, το χρονοδιάγραμμα.

Σύνταξη
Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή

Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει αρχικά το ΠΑΣΟΚ - Συναινέσεις στη δεύτερη (αναθεωρητική) Βουλή με στόχο υπερπλειοψηφίες λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ «καρφώνουν» την κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
Ελλάδα 03.02.26

Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος εκφράζουν ανησυχία για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο καθώς έχουν αφαιρεθεί βασικές αρμοδιότητες - «Κακώς υπάρχει ανησυχία, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», λέει ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες

Έπειτα από 5 μήνες εργασιών η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα που όλοι περίμεναν από την πρώτη κιόλας στιγμή: δεν υπήρξε σκάνδαλο με τις κοινοτικές επιδοτήσεις που να αφορά σε πολιτικά πρόσωπα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς
Πολιτική 03.02.26

ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς

Το δίλημμα δεν είναι ούτε "Μητσοτάκης ή χάος", ούτε "Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του", αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ αναφέρει ο Περισσός

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Με δήθεν μετριοπάθεια και «αναγνώριση λαθών» παραπλανά την κοινωνία με αντιφάσεις και ψεύδη
Σφοδρά πυρά 03.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Με δήθεν μετριοπάθεια και «αναγνώριση λαθών» παραπλανά την κοινωνία με αντιφάσεις και ψεύδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη χθεσινή συνέντευξη ήταν σιωπηρός για τα σκάνδαλα, επιχείρησε να υπεκφύγει για τις ευθύνες ενώ επέδειξε «αλαζονεία και κυνισμό»

Σύνταξη
Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Ομιλητές για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, θα είναι, μεταξύ άλλων, ο ιδρυτής του Κόσμου Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Με την «ουρά στα σκέλια» μετά από δύο μέρες η Αλεξοπούλου της ΝΔ και των 20 ακινήτων για την κυνική δήλωση «ο τζάμπας πέθανε»
Αναδίπλωση 03.02.26

Με την «ουρά στα σκέλια» μετά από δύο μέρες η Αλεξοπούλου της ΝΔ και των 20 ακινήτων για την κυνική δήλωση «ο τζάμπας πέθανε»

Η βουλεύτρια της ΝΔ αναδιπλώνεται σχετικά με το «ο τσάμπας πέθανε», την κυνική δήλωση σχετικά με το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά. Εκ του ασφαλούς ειρωνείες από τη Χριστίνα Αλεξοπούλου που έχουν μαζί με τον σύζυγό της είκοσι ακίνητα στην κατοχή τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Τέσσερις νεκροί μετανάστες
Ελλάδα 03.02.26 Upd: 22:47

Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Τέσσερις νεκροί μετανάστες

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση σημειώθηκε σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε αλλοδαπούς - Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί 4 νεκροί ενώ διασώθηκαν 24 άτομα - Τραυματίστηκαν δύο στελέχη του Λιμενικού

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία - «To σύστημα τους απογοήτευσε»

Ο Λέον και ο Ότις Κλουν έφηβοι με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στην Αυστραλία μαζί με τους γονείς τους την περασμένη Παρασκευή, σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26 Upd: 21:50

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμπλευση με Κώστα Καραμανλή και ανησυχία για τα «ήρεμα νερά». Τι είπε για την ίδρυση κόμματος και την Καρυστιανού.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: «Μακάρι να ήξερα» λέει η μητέρα του 27χρονου – Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του
Ελλάδα 03.02.26

«Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει έτσι» λέει η μητέρα του 27χρονου – Κρίσιμη η κατάθεση της μνηστής του

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα» σημείωσε η μητέρα του 27χρονου, που ανέφερε ότι περίμενε κάποιο μήνυμα από τους απαγωγείς του γιου της.

Σύνταξη
Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα
Πολιτική 03.02.26

Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα

Συνέβη τελικά το αναμενόμενο, ήτοι οι πρώτες αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. Και αν κάποιοι λοιδορούν το γεγονός ότι ανάμεσά στους αποχωρήσαντες είναι ο Νίκος Μπίστης που τον θεωρούσαν «γυρολόγο», ο κύκλος των αποχωρήσεων ίσως απλώς να άνοιξε τώρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο έρωτας μετριέται σε χρόνια; Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη διαφορά ηλικίας
Relationsex 03.02.26

Ο έρωτας μετριέται σε χρόνια; Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη διαφορά ηλικίας

Η ηλικία μπορεί να μοιάζει με απλή λεπτομέρεια στις σχέσεις, όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι επηρεάζει βαθιά το ποιον ερωτευόμαστε, πόσο διαρκούν οι γάμοι και πόσο ευτυχισμένα είναι τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Εθνική πόλο, όμως ηττήθηκε 12-11 στα πέναλτι από την πανίσχυρη Ουγγαρία και θα διεκδικήσει στον μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο