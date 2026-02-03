Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι του παραγόμενου κυβερνητικού έργου. Ακρίβεια και διαφθορά παραμένουν στην κορυφή με τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας και σε νέα δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της έρευνας της Alco, για λογαριασμό του Alpha, το 57%(+1 σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρίας) δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο με την απόδοση της κυβέρνησης, με το 24% να απαντά πως είναι «λίγο» ικανοποιημένο και το 18% να δηλώνει «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένο.

Ακρίβεια και διαφθορά

Στην ερώτηση πιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας σήμερα, η ακρίβεια συγκεντρώνει το 56% και η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά το 23%. Στην ερώτηση για το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα, η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά είναι στο 31% και η ακρίβεια στο 22%.

«Έχεις ένα πρόβλημα, την ακρίβεια που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής και ένα δεύτερο, τη λειτουργία των θεσμών και τη διαφθορά, που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της δημοκρατίας. Ως μείγμα είναι εκρηκτικό», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.

Για τα social media

Στην ίδια δημοσκόπηση, σε ερώτηση στους συμμετέχοντες αν συμφωνούν με την επιβολή περιορισμών στα social media και την απαγόρευση της πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, το 80% απαντά «Ναι», με το 10% να λέει «Όχι» και ένα 10% να απαντά «Δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Τέλος, το 20% δηλώνει ότι έχει αντιληφθεί στην οικογένεια ή τον περίγυρό του περιστατικά νεανικής βίας που έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 30% όταν η ίδια ερώτηση απευθύνεται στους 25-44 ετών.