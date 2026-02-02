Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει κυρίαρχη και σε νέα δημοσκόπηση αλλά μακριά από τα ποσοστά που θα δώσουν την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Ένα νέο πολιτικό σκηνικό είναι πιθανό να κάνει την εμφάνισή του μετά τις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν…

Άγνωστος «Χ» τα υπό δημιουργία κόμματα που αν τελικά τεθούν στη κρίση του ελληνικού λαού δείχνουν ικανά να προκαλέσουν μεγάλες ανακατατάξεις. Κερδίζει η «διαμαρτυρία» έναντι της «σταθερότητας» ενώ σχεδόν 8 στους 10 απαντούν πως οι προτεραιότητες στην πολιτική της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της κοινωνίας.

Πρόθεση ψήφου

Αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ είναι στο 23,5%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, το ΚΚΕ 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Φωνή Λογικής 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,6%, η Νίκη 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, η Νέα Αριστερά 1,6%, «Άλλο Κόμμα» 8,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 18,4%.

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα νέο κόμμα, το 18% απάντησε «πολύ» πιθανό, το 23% «αρκετά» – συνολικά 41% – το 31% «καθόλου», το 16% «λίγο» πιθανό.

Τα υπό ίδρυση κόμματα

Όσον αφορά την πιθανότητα ίδρυσης «κόμματος Τσίπρα» και το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ενδιαφέροντα είναι τα όσα κατέγραψε η δημοσκόπηση.

Τσίπρας και Καρυστιανού έχουν σχεδόν ίδια επιρροή σε αυτούς που δηλώνουν «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να υποστηρίξουν στις εκλογές ένα καινούργιο κόμμα.

Στην προοπτική δημιουργίας «κόμματος Τσίπρα» τα «θετικά αισθήματα» όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα φτάνουν το 17% έναντι 26% για τη Μαρία Καρυστιανού που έχει ήδη ανακοινώσει ίδρυση κόμματος και πυκνώνει τις εμφανίσεις της.

Η δεξαμενή των πιθανών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα κατά βάση προέρχεται από κόμματα της Αριστεράς ενώ η Μαρία Καρυστιανού αντλεί δύναμη αθροιστικά κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Στο δρόμο προς τις κάλπες το 76% απαντά πως χρειάζεται ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης με το οποίο να συμφωνεί και μόνο το 14% δηλώνει ότι είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση, προκειμένου να ψηφίσει ένα κόμμα.

Από τους ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση, το 58% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ το 37% θα επιλέξει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εννιά στους δέκα εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το 38% εκφράζει απογοήτευση, ποσοστό πέντε μονάδες υψηλότερο από τον Ιούνιο, το 27% ανασφάλεια και το 25% οργή, αύξηση 3%.

Για το 76%, οι προτεραιότητες της πολιτικής της πολιτικής κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με εκείνες της κοινωνίας, ενώ το 16% εκφράζει διαφορετική άποψη.

Τέλος, το 71% λέει ότι η κυβέρνηση έχασε από τον χειρισμό του θέματος με τους αγρότες, ενώ το 13% πιστεύει ότι έχει κερδίσει.