Μείωση ποσοστών για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και ενίσχυση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφεται στη δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, καθώς σχεδόν το 70% των πολιτών προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ μόνο το 25% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% έναντι 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο.

Παρά την πτώση, όμως, το κυβερνών κόμμα διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες, καθώς συγκεντρώνει 10,8% από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση με 9,6% έναντι 10,4% τον περασμένο Νοέμβριο. Τέταρτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας,που ανεβάζει τα ποσοστά της στο 8,2% από 5,8%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η «Νίκη» με 1,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%.

Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9%, από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

Το 69,5% θέλει αλλαγή κυβέρνησης

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές, ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η μεγάλη πλειοψηφία, όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ μόνο το 25,2% δηλώνει πως θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το 17,6% ψηφίζει Τσίπρα

Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Ποιοι «ψηφίζουν» την Καρυστιανού;

Ένας στους τέσσερις εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στα ακροδεξιά κόμματα, ενώ αντλεί ψηφοφόρους και από την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Σχεδόν 7 στους 10 διαφωνούν με τις απόψεις της

Παράλληλα, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων διαφωνεί με τις απόψεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Συγκεκριμένα, «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%, ενώ «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2%.

Ακρίβεια και χαμηλό εισόδημα «καίνε» τους πολίτες

Για μία ακόμη φορά, η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών με ποσοστό 58,5%, ενώ ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Μάλιστα, οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%, δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους.

«Όχι» στη συμμμετοχή της Ελλάδας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Αναφορικά με την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία, το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, το 54,2% των πολιτών απαντούν αρνητικά, με το 32% να απαντά θετικά.