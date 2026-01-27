Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Ρευστότητα και στασιμότητα στο πολιτικό σκηνικό παρατηρείται σε νέα δημοσκόπηση, με την Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, έχοντας όμως καταγράψει απώλεια δυνάμεων, σχεδόν κατά δύο μονάδες μέσα σε ένα χρόνο.

Παράλληλα, επτά στους δέκα πολίτες κρίνουν πως η Μαρία Καρυστιανού «δεν είναι έτοιμη» για την πολιτική, ενώ το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύει σήμερα, Τρίτη, το politic.gr, στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η ΝΔ συγκεντρώνει 26,9% και το ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στη δεύτερη θέση, καταγράφει 12,7%.

Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5%.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3%.

Εκτός Βουλής μένουν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η «Νίκη» με 2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ ένα «άλλο κόμμα» προτιμά το 11,4%, με τους πολίτες να εκφράζουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους για τα σημερινά πολιτικά κόμματα.

Εν τω μεταξύ, οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας ποσοστό της τάξης του 16,7%.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ (14,2%) ανοίγει ακόμα περισσότερο, αγγίζοντας το 17,1%, χωρίς να καταγράφεται κάποια σημαντική διαφοροποίηση στην κατάταξη των κομμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, η απώλεια δυνάμεων για τη «γαλάζια» παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να χάνει σχεδόν δύο μονάδες μέσα σε ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα, από 28,6% που κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2025, ένα χρόνο μετά, βρίσκεται στο 26,9%.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ, από 15% τον Ιανουάριο του 2025, έπεσε στο 12,7% τον Ιανουάριο του 2026.

Διαφορά «στήθους» με τον «Κανέναν» για τον Μητσοτάκη

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται για τη διακυβέρνηση της χώρας, έδωσαν μεν την πρώτη θέση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με 31,7%, ωστόσο, ο πρωθυπουργός «κονταροχτυπιέται» για την πρωτιά με τον «Κανέναν», που καταγράφει 31,2%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται τρίτος με 9,7%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,1% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 2%.

«Όχι έτοιμη» η Καρυστιανού για την πολιτική, λένε 7 στους 10

Δεν πείθει η Μαρία Καρυστιανού ότι είναι η πολιτική λύση που χρειάζεται η χώρα για να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο την έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στην ερώτηση για το κατά πόσο θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφανίζεται αρνητική, με το 70% να απαντά πως θεωρεί την Μαρία Καρυστιανού «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ερωτήσεις, που τέθηκαν χρονικά μετά τη συνέντευξη Καρυστιανού, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ μόνο το 14% απάντησε πως είναι καλύτερη.

Όσο για τη δυνητική ψήφο σε ένα κόμμα Καρυστιανού, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ της διαμορφώνεται στο 14,5% προ συνέντευξης και στο 13,8% μετά.

Το 61,3% των ερωτηθέντων δηλώνει πως είναι απίθανο να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ το 37%, συνολικά, απάντησε ότι είναι πιθανό.