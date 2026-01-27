newspaper
Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»
Πολιτική Γραμματεία 27 Ιανουαρίου 2026, 17:59

Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Με τον «Κανένα» κονταροχτυπιέτσι ο Μητσοτάκης στην αξιοπιστία, στη δημοσκόπηση - «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες

Ρευστότητα και στασιμότητα στο πολιτικό σκηνικό παρατηρείται σε νέα δημοσκόπηση, με την Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, έχοντας όμως καταγράψει απώλεια δυνάμεων, σχεδόν κατά δύο μονάδες μέσα σε ένα χρόνο.

Παράλληλα, επτά στους δέκα πολίτες κρίνουν πως η Μαρία Καρυστιανού «δεν είναι έτοιμη» για την πολιτική, ενώ το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύει σήμερα, Τρίτη, το politic.gr, στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η ΝΔ συγκεντρώνει 26,9% και το ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στη δεύτερη θέση, καταγράφει 12,7%.

Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5%.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3%.

Εκτός Βουλής μένουν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η «Νίκη» με 2%, η Νέα Αριστερά με 1%,  ενώ ένα «άλλο κόμμα» προτιμά το 11,4%, με τους πολίτες να εκφράζουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους για τα σημερινά πολιτικά κόμματα.

Εν τω μεταξύ, οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας ποσοστό της τάξης του 16,7%.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ (14,2%) ανοίγει ακόμα περισσότερο, αγγίζοντας το 17,1%, χωρίς να καταγράφεται κάποια σημαντική διαφοροποίηση στην κατάταξη των κομμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, η απώλεια δυνάμεων για τη «γαλάζια» παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να χάνει σχεδόν δύο μονάδες μέσα σε ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα, από 28,6% που κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2025, ένα χρόνο μετά, βρίσκεται στο 26,9%.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ, από 15% τον Ιανουάριο του 2025, έπεσε στο 12,7% τον Ιανουάριο του 2026.

Διαφορά «στήθους» με τον «Κανέναν» για τον Μητσοτάκη

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται για τη διακυβέρνηση της χώρας, έδωσαν μεν την πρώτη θέση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με 31,7%, ωστόσο, ο πρωθυπουργός «κονταροχτυπιέται» για την πρωτιά με τον «Κανέναν», που καταγράφει 31,2%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται τρίτος με 9,7%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,1% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 2%.

«Όχι έτοιμη» η Καρυστιανού για την πολιτική, λένε 7 στους 10

Δεν πείθει η Μαρία Καρυστιανού ότι είναι η πολιτική λύση που χρειάζεται η χώρα για να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο την έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στην ερώτηση για το κατά πόσο θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφανίζεται αρνητική, με το 70% να απαντά πως θεωρεί την Μαρία Καρυστιανού «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ερωτήσεις, που τέθηκαν χρονικά μετά τη συνέντευξη Καρυστιανού, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ μόνο το 14% απάντησε πως είναι καλύτερη.

Όσο για τη δυνητική ψήφο σε ένα κόμμα Καρυστιανού, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ της διαμορφώνεται στο 14,5% προ συνέντευξης και στο 13,8% μετά.

Το 61,3% των ερωτηθέντων δηλώνει πως είναι απίθανο να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ το 37%, συνολικά, απάντησε ότι είναι πιθανό.

Κατασκευές
ΣτΕ: Βάζει στοπ σε ξενοδοχειακή επένδυση στη Μήλο

ΣτΕ: Βάζει στοπ σε ξενοδοχειακή επένδυση στη Μήλο

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Βουλή: Η ΝΔ παραπέμπει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Η ΝΔ παραπέμπει τη Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά

Οι βουλευτές πάντως της αντιπολίτευσης αν και δεν επικροτούν τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν συμφώνησαν με την πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία και κατηγόρησαν πως επιχειρεί να συγκαλύψει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
«Ευθύνες υπάρχουν» 27.01.26

Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»
Και διακοπή συνεδρίασης 27.01.26

Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»

Οι ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης, προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας στην Εξεταστική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες

Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη

Ο ένας περιμένει τον άλλο στο προοδευτικό μπλοκ για να κάνει το επόμενο βήμα, η βάση κινείται αυτόνομα, η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου

«Για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27.01.26

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

