Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό με μία «σπίθα» να είναι ικανή να φέρει ανατροπές. Νέα δημοσκόπηση εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, μετρά «ταυτίσεις» και «κοινή θετική απήχηση», χωρίς να απουσιάζουν οι εκπλήξεις.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου

Η Νέα Δημοκρατία με την «τράπουλα» να έχει αρχίσει να ανακατεύεται ξανά παραμένει σε στασιμότητα στην πρόθεση ψήφου και η «γκρίζα ζώνη» αυξάνεται οριακά. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εξαργυρώσει τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος ενώ τα υπόλοιπα κόμματα που καταγράφονται στην έρευνα κοινής γνώμης δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, δύο μήνες πριν.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων καλούνται να απαντήσουν για τις συζητήσεις που γίνονται για ενδεχόμενη δημιουργία νέων κομμάτων με το 16% να το αποδίδει «στις αδυναμίες της κυβέρνησης», το 23% «στις αδυναμίες της αντιπολίτευσης» και το εμφατικό 46% «και στους δύο λόγους».

Κοινή θετική απήχηση

Με την Μαρία Καρυστιανού να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει την ίδρυση κόμματος ένα 31% το βλέπει «με ενδιαφέρον και θετικά». Ο Αλέξης Τσίπρας, που κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά του, συνεχίζει να συγκεντρώσει υπολογίσιμα ποσοστά με ένα 19% να απαντά πως αντιμετωπίζει «με ενδιαφέρον και θετικά» ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Η δημοσκόπηση «σπάει» σε υποαναλύσεις. Στην κατηγορία «ταυτίσεις – κοινή θετική απήχηση» εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από όσους αντιμετωπίζουν θετικά ή με ενδιαφέρον το «κόμμα Καρυστιανού», το 34% βλέπει θετικά και ένα «κόμμα Τσίπρα» παρά τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη, 2023» στον πρώην πρωθυπουργό.

«Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων. Τις μικρότερες απώλειες δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ακόμη και λίγες ποσοστιαίες μονάδες, είναι αρκετές για να κρίνουν την αυτοδυναμία ή μη στις επόμενες εκλογές.

Στο ΠΑΣΟΚ η «δεξαμενή» μεγαλώνει με το 12% να βλέπει θετικά ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 9% ένα «κόμμα Τσίπρα». Το κόμμα Καρυστιανού συγκεντρώνει επίσης 20% θετικές γνώμες μεταξύ των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και 11% στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη». Το «κόμμα Τσίπρα» λαμβάνει ένα εξίσου σημαντικό 8% από τη «γκρίζα ζώνη».

Στο ερώτημα «πως θα αντιμετωπίζατε ένα νέο κόμμα που όλα τα πρόσωπα δεν θα είχαν προηγούμενη πολιτική θητεία», ανά ηλικιακή ομάδα, έχουμε τα εξής ευρήματα:

Πρόθεση ψήφου

ΝΔ 24%

ΠΑΣΟΚ 10,5%

Πλεύση Ελευθερίας 8%

Ελληνική Λύση 7,5%

ΚΚΕ 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

Φωνή Λογικής 3,5%

ΜέΡΑ 25 2,5%

Νίκη 1,5%

Νέα Αριστερά 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%

Σπαρτιάτες 1%

Άλλο 9%

ΑΠΟΧΗ/ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ 2%

Αναποφάσιστοι 16,5%

Εκτίμηση ψήφου

ΝΔ 29,5%

ΠΑΣΟΚ 13%

Πλεύση Ελευθερίας 10%

Ελληνική Λύση 9,5%

ΚΚΕ 8%

ΣΥΡΙΖΑ 5,5%

Φωνή Λογικής 4%

ΜέΡΑ25 3%

Νίκη 2%

Νέα Αριστερά 2%

Κίνημα Δημοκρατίας 2%

Σπαρτιάτες 1%

Άλλο 10,5%