newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21 Ιανουαρίου 2026 | 23:44

Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Spotlight

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό με μία «σπίθα» να είναι ικανή να φέρει ανατροπές. Νέα δημοσκόπηση εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, μετρά «ταυτίσεις» και «κοινή θετική απήχηση», χωρίς να απουσιάζουν οι εκπλήξεις.

 Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου

Η Νέα Δημοκρατία με την «τράπουλα» να έχει αρχίσει να ανακατεύεται ξανά παραμένει σε στασιμότητα στην πρόθεση ψήφου και η «γκρίζα ζώνη» αυξάνεται οριακά. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εξαργυρώσει τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος ενώ τα υπόλοιπα κόμματα που καταγράφονται στην έρευνα κοινής γνώμης δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, δύο μήνες πριν.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων καλούνται να απαντήσουν για τις συζητήσεις που γίνονται για ενδεχόμενη δημιουργία νέων κομμάτων με το 16% να το αποδίδει «στις αδυναμίες της κυβέρνησης», το 23% «στις αδυναμίες της αντιπολίτευσης» και το εμφατικό 46% «και στους δύο λόγους».

Κοινή θετική απήχηση

Με την Μαρία Καρυστιανού να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει την ίδρυση κόμματος ένα 31% το βλέπει «με ενδιαφέρον και θετικά». Ο Αλέξης Τσίπρας, που κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά του, συνεχίζει να συγκεντρώσει υπολογίσιμα ποσοστά με ένα 19% να απαντά πως αντιμετωπίζει «με ενδιαφέρον και θετικά» ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Η δημοσκόπηση «σπάει» σε υποαναλύσεις. Στην κατηγορία «ταυτίσεις – κοινή θετική απήχηση» εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από όσους αντιμετωπίζουν θετικά ή με ενδιαφέρον το «κόμμα Καρυστιανού», το 34% βλέπει θετικά και ένα «κόμμα Τσίπρα» παρά τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη, 2023» στον πρώην πρωθυπουργό.

«Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων. Τις μικρότερες απώλειες δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ακόμη και λίγες ποσοστιαίες μονάδες, είναι αρκετές για να κρίνουν την αυτοδυναμία ή μη στις επόμενες εκλογές.

Στο ΠΑΣΟΚ η «δεξαμενή» μεγαλώνει με το 12% να βλέπει θετικά ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 9% ένα «κόμμα Τσίπρα». Το κόμμα Καρυστιανού συγκεντρώνει επίσης 20% θετικές γνώμες μεταξύ των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και 11% στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη».  Το «κόμμα Τσίπρα» λαμβάνει ένα εξίσου σημαντικό 8% από τη «γκρίζα ζώνη».

Στο ερώτημα «πως θα αντιμετωπίζατε ένα νέο κόμμα που όλα τα πρόσωπα δεν θα είχαν προηγούμενη πολιτική θητεία», ανά ηλικιακή ομάδα, έχουμε τα εξής ευρήματα:

Πρόθεση ψήφου

ΝΔ 24%
ΠΑΣΟΚ 10,5%
Πλεύση Ελευθερίας 8%
Ελληνική Λύση 7,5%
ΚΚΕ 6,5%
ΣΥΡΙΖΑ 4,5%
Φωνή Λογικής 3,5%
ΜέΡΑ 25 2,5%
Νίκη 1,5%
Νέα Αριστερά 1,5%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%
Σπαρτιάτες 1%
Άλλο 9%
ΑΠΟΧΗ/ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ 2%
Αναποφάσιστοι 16,5%

Εκτίμηση ψήφου

ΝΔ 29,5%
ΠΑΣΟΚ 13%
Πλεύση Ελευθερίας 10%
Ελληνική Λύση 9,5%
ΚΚΕ 8%
ΣΥΡΙΖΑ 5,5%
Φωνή Λογικής 4%
ΜέΡΑ25 3%
Νίκη 2%
Νέα Αριστερά 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 2%
Σπαρτιάτες 1%
Άλλο 10,5%

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Markets
Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Mercosur: Το «μπλόκο» στη συμφωνία και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς
Ευρωκοινοβούλιο 21.01.26

Το «μπλόκο» στη συμφωνία Mercosur και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της «Left». «Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς» το μήνυμα του Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Επικαιρότητα 21.01.26

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»

Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία
«Παντοτινή συμφωνία;» 21.01.26 Upd: 23:38

Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ λέει ότι κατέληξε σε συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ότι οι δασμοί δεν χρειάζονται πλέον. Δανία: Ο Τραμπ ζητά κάτι που δεν μπορούμε να δώσουμε.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο