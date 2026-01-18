Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Μπροστά σ΄ένα πλήθος κόσμου που κατέκλυσε την αίθουσα του «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τρίτη παρουσία του βιβλίου «Ιθάκη». Ο Αλέξης Τσίπρας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη διεθνή συγκυρία, τον ρόλο των ΗΠΑ, την άνοδο της ακροδεξιάς και την αποτυχία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να την αναχαιτίσουν, αλλά κυρίως αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής στη χώρα και την ολική ρήξη με το κράτος Μητσοτάκη.

Είχε ιδιαίτερη σημασία αυτή η παρουσίαση σε συνάρτηση με το μέρος που έγινε, τη Θεσσαλονίκη και κατ’ επέκταση τη Μακεδονία, καθώς ένα από τα επιτεύγματα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό εξάλλου ήταν και το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της ομιλίας Τσίπρα στο οποίο αναφέρθηκε αναλυτικά.

<br />

«Ο κόσμος αλλάζει…»

«Ο κόσμος όπως τον ξέραμε αλλάζει και δυστυχώς όχι προς το καλύτερο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιλέγει να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο με το δίκαιο του ισχυρού, ως το σημείο αναφοράς των διεθνών σχέσεων. Και διεκδικεί χωρίς τα προσχήματα του παρελθόντος, εν ονόματι της μεγάλης Αμερικής, τα πετρέλαια της Βενεζουέλας και του Ιράν, ή τις σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας και της Ουκρανίας».

Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να σχολιάσει τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τράμπ. Ο πρώην πρωθυπουργός, παράλληλα, δεν χαρίστηκε στην Ευρώπη χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη» και «με λάθος και επικίνδυνες ηγεσίες, που άνοιξαν τον δρόμο στην ακροδεξιά ακολουθώντας καταστροφικές

νεοφιλελεύθερες πολιτικές και εφαρμόζοντας δυο μέτρα και δύο σταθμά στην εξωτερική πολιτική».

Και πριν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σπεύσουν να τον κατηγορήσουν για μονομέρεια στην εξωτερική πολιτική, συμπλήρωσε πως οι προοδευτικοί άνθρωποι είναι πάντα αλληλέγγυοι «χωρίς καμιά διάκριση, στον αγώνα κάθε λαού για ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και ελευθερία. Είτε είναι στη Βενεζουέλα, είτε στο Ιράν, είτε στη Ρωσία, είτε στις ΗΠΑ. Στον αγώνα κάθε λαού για να καθορίζει το μέλλον του με βάση τις δικές του ανάγκες και επιλογές».

Ζητούμενο μια ισχυρή Ελλάδα

Υπό αυτό το πρίσμα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι να «διασφαλίσουμε μια ισχυρή Ελλάδα». Και επεξηγώντας τόνισε ότι «ισχυρή Ελλάδα είναι μια Ελλάδα που οικοδομεί συμμαχίες. Όχι μια Ελλάδα που αναζητά προστάτες. Και θέτει σε κίνδυνο τη χώρα δικαιολογώντας τα αδικαιολόγητα, επιδιώκοντας την εύνοιά τους. Ούτε μια Ελλάδα που μπλοκάρει κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ τη στιγμή που αυτό διαπράττει γενοκτονία».

Συμπλήρωσε με νόημα λέγοντας: «Και, αύριο, άραγε, πώς θα ζητήσει κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία; Μια Ελλάδα που ο πρωθυπουργός της, αντί να υπερασπίζεται αταλάντευτα το διεθνές δίκαιο, ξεστομίζει με αφορμή την απαράδεκτη επέμβαση στη Βενεζουέλα, ότι δεν

είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητά της. Και, αύριο, τι θα απαντήσει στον επιθετικό γείτονα ή μια ισχυρή χώρα όταν πουν το ίδιο για την Κύπρο, η το Αιγαίο;».

Επίθεση με αφορμή τα εθνικά θέματα

Κι αν όλα αυτά ήταν η εισαγωγή, το κυρίως πιάτο ήταν η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική αλλά και για τα εθνικά θέματα. Αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει την πολυδιάσταση εξωτερική πολιτική -που ήταν πάγια θέση στις κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης- προχώρησε αρκετά πιο πέρα κάνοντας λόγο για κυβέρνηση υπουργών που είναι «τραμπικότεροι του Τραμπ» ενώ καταδίκασε την αμέριστη στήριξη στο Ισραήλ την ώρα που λάβαινε χώρα η γενοκτονία στη Γάζα.

«Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ισχυρή όταν συνδυάζει την πολιτική του διαλόγου με την πιο αποφασιστική υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Όπως κάναμε εμείς όταν αποτρέψαμε την είσοδο του Barbaros στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Κι όταν – μαζί με τη Λευκωσία- εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Τουρκία για τις έρευνές στην ΑΟΖ της Κύπρου», θύμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μιλώντας για την ισχυρή Ελλάδα και τα επιτεύγματα της δικής του κυβέρνησης, αφιέρωσε αρκετό χρόνο στη συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία όπως είπε χαρακτηριστικά, «είμαι και είμαστε υπερήφανοι. Γιατί ωφέλησε τη πατρίδα μας, κυρίως όμως γιατί αποδείξαμε τι σημαίνει πατριωτισμός. Να βάζεις το εθνικό συμφέρον πάνω από το πολιτικό και το κομματικό. Όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ενώ το γνωρίζανε αυτό, μας έλεγαν προδότες για να κερδίσουν τις εκλογές». Και πρόσθεσε με νόημα:

«Και μετά το ξέχασαν. Αλλά για πέντε χρόνια, πριν αλλάξει η κυβέρνηση στα Σκόπια, αντί να θωρακίσουν την επιρροή και τα συμφέροντα της Ελλάδας με δεκάδες συμφωνίες, δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους από τον φόβο του πολιτικού κόστους».

Τσίπρας κατά Mercosur

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τα εθνικά συμφέροντα κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη σπουδή της να υπογράψει τη συμφωνία Mercosur, ρίχνοντας ταυτόχρονα αρκετά καρφιά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τη στάση της απέναντι στους αγρότες των μπλόκων.

«Σε τι ακριβώς όμως ψήφισε ναι;», αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας: «Και πόσο προστατεύει τα συμφέροντα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού». Εν συνεχεία είπε ότι η εν λόγω συμφωνία «δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Και ανοίγει διάπλατα την ευρωπαϊκή αγορά σε αθρόες εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική».

Για να καταλήξει επί του θέματος ότι μιλάμε για συμφωνία που αφορά «σε προϊόντα παραγόμενα σε γιγαντιαίες εκμεταλλεύσεις, με χαμηλότερα υγειονομικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σε έναν αθέμιτο ανταγωνισμό που συνθλίβει τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο. Λυπάμαι, αλλά αυτή δεν είναι πολιτική προστασίας των εθνικών συμφερόντων. Είναι πολιτική εγκατάλειψης των εθνικών συμφερόντων».

Τσίπρας κατά επιτελικού κράτους

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αφιέρωσε επίσης χρόνο για να θίξει τα κακώς κείμενα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη και την άμεση σχέση του με τη διαφθορά και την αδιαφάνεια. Κάπως έτσι αναφέρθηκε εκτενώς στο σκάνδαλο των υποκλοπών αναφέροντας πως δεν επρόκειτο για κάποια λανθασμένη κίνηση αλλά για «μοντέλο εξουσίας όπου το κράτος παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Όπου τα απόρρητα γίνονται προσωπικό εργαλείο. Και όταν το κράτος γίνεται εργαλείο ελέγχου, γίνεται και εργαλείο λεηλασίας. Την οποία παρακολουθούμε τώρα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πέραν αυτού αναφέρθηκε και στα όσα συνέβησαν πριν λίγες μέρες με τη βλάβη που «έριξε» την παρακολούθηση του FIR Αθηνών, υπενθυμίζοντας ότι η δική του κυβέρνηση είχε προχωρήσει τη σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης, τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και 7 χρόνια έστειλε στις καλένδες.

Σαρωτικές αλλαγές

Από εκεί και πέρα μίλησε για το σχέδιο αλλαγής που έχει άμεση ανάγκη η χώρα ως συνέχεια της απαίτησης για άμεση αλλαγή διακυβέρνησης, την οποία όπως είπε, καταγράφουν όλες οι μεγάλες έρευνες. Όπως ανέφερε, «χρειαζόμαστε μια Νέα Μεταπολίτευση. Και ένα νέο ισχυρό και δίκαιο κράτος. Που θα παρέχει ασφάλεια στους πολίτες, θα λειτουργεί με αξιοκρατικούς κανόνες και θα συντονίζει με κοινωνική ευαισθησία την οικονομική ανάπτυξη».

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είπε ότι «χρειαζόμαστε σχέδιο ριζικών αλλαγών στους θεσμούς. Του συστήματος εκτελεστικής εξουσίας, Βουλής και Δικαιοσύνης Της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος». Κατέληξε επ’ αυτού λέγοντας πως «χρειαζόμαστε με δυο λόγια ένα συνεκτικό, δημοκρατικό, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο από τις δομές της αναξιοκρατίας, της γραφειοκρατίας και της διαπλοκής. Που θα αλλάξει όχι μόνο το κράτος αλλά και την κουλτούρα εξουσίας. Ένα κράτος για όλους και όχι ένα εργαλείο για λίγους».