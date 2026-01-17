Μικρό αποδείχθηκε το «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Ο Αλέξης Τσίπρας, με εκατοντάδες πολίτες εντός της αίθουσας και αρκετούς εκτός να παρακολουθούν σε οθόνες, έστειλε το μήνυμα: «Kαι όμως κινείται! Κινείται η κοινωνία μας. Και αναζητά εναλλακτική».

Με τον κόσμο να περιμένει με αγωνία ένα «σήμα» από τον πρώην πρωθυπουργό για το αύριο τα λόγια του φανέρωσαν ολική επαναφορά σε ρόλο πρωταγωνιστή με την ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης να «κερδίζει έδαφος καθημερινά», όπως είπε.

📣Ασφυκτικά γεμάτο το «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα 💢Πολλοί είναι οι άνρθωποι που έμειναν εκτός, καθώς οι θέσεις γέμισαν από νωρίς 📸Εντυπωσιακές οι εικόνες με κόσμο να παρακουθεί την εκδήλωση έξω από το «Ολύμπιον»#ingr #news #θεσσαλονικη pic.twitter.com/G7Mmwcueg3 — in.gr/news (@in_gr) January 17, 2026

«Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας»

Ο Τσίπρας σε μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση κατέθεσε προτάσεις γύρω από τα μείζονα πολιτικά και κοινωνικά επίδικα και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη σημερινή κυβέρνηση και συνολικά ενάντια στη συντηρητική παράταξη.

Τα εθνικά, το αγροτικό και η εθνική ασφάλεια μετά την κατάρρευση του ελέγχου του ελληνικού FIR βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της σκληρής κριτικής που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλ. Τσίπρας

«Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο παγίδες και κινδύνους, δυστυχώς η χώρας μας έχει τη χειρότερη κυβέρνηση στη μεταπολιτευτική της ιστορία», είπε αναδεικνύοντας τη ζοφερή κατάσταση όπου η σημερινή κυβέρνηση «έχει μετατρέψει το κράτος σε εργαλείο στυγνής εκμετάλλευσης των πολλών, κοινωνικής αδικίας, ανεντιμότητας, περιφρόνησης και καταδίωξης της δικαιοσύνης. Και έχει φέρει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μισθούς, αγοραστική δύναμη, παραγωγικές δυνατότητες, επενδύσεις και προοπτικές».

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα για τον τόπο είπε πως «θα είναι διαφορετική μόνο αν έχουμε το σχέδιο να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές και να υλοποιήσουμε τις μεγάλες και αναγκαίες προοδευτικές τομές» διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ίδιος και οι συνεργάτες του δουλεύουν εντατικά και μεθοδικά αυτό το σχέδιο.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Και ο τόπος από μια ριζικά διαφορετική πορεία. Μπορούμε και ξέρουμε ποια είναι η ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα. Έχουμε πυξίδα. Αρκεί να πείσουμε μια απογοητευμένη κοινωνία να υπερβεί το στερεότυπο, ότι σε αυτή τη χώρα τίποτε δεν γίνεται (…) σημείωσε.

Μετέφερε μάλιστα ένα μήνυμα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες: «Και όμως κινείται! Κινείται η κοινωνία μας. Και αναζητά εναλλακτική. Για αυτό κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς. Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης λοιπόν, που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη».

Παράλληλα, δεν έδειξε να βιάζεται, λέγοντας πως η ανασύνθεση «θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα».

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση εναντίον της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εστίασε ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική κατηγορώντας τον πρωθυπουργό πως δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα ισχυρή, που οικοδομεί συμμαχίες, αλλά «μια Ελλάδα που αναζητά προστάτες. Και θέτει σε κίνδυνο τη χώρα δικαιολογώντας τα αδικαιολόγητα, επιδιώκοντας την εύνοιά τους». Και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα είναι ισχυρή όχι όταν απλά αγοράζει εξοπλιστικά δισεκατομμυρίων, αλλά όταν μπορεί να ενισχύσει και να χτίσει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Και κυρίως, όταν με βάση το διεθνές δίκαιο λύνει προβλήματα και δεν τα μεταφέρει στις επόμενες γενιές εν ονόματι του πολιτικού κόστος.

Κατηγόρησε επίσης τη συντηρητική παράταξη για την υπερψήφιση της συμφωνίας Mercosur αλλά και γιατί «εμπαίζει τους απελπισμένους αγρότες και οργανώνει θεατρικές συναντήσεις με τους ‘δικούς της’ για να διασπάσει τον αγώνα τους στα μπλόκα».

Με κριτική διάθεση υποστήριξε πως «το επιτελικό κράτος πάει καλά» και «παίρνει άριστα στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος μέσω της αδιαφάνειας».

Για την κατάρρευση του εναέριου συστήματος επικοινωνίας και ασφαλούς πλοήγησης θύμισε πως «η σύμβαση για ένα νέο, υπερσύγχρονο σύστημα είχε υπογραφεί από το 2019» και είπε πως «είναι ευτύχημα που δεν θρηνήσαμε θύματα» ενώ διαπίστωσε πως «στη σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς δεν υπάρχει θεσμική μνήμη, διοικητική συνέχεια, στρατηγικό σχέδιο για την ενίσχυση των κρίσιμων υποδομών».

Σκάνδαλο υποκλοπών και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Διατηρώντας υψηλούς τόνους έναντι της κυβέρνησης συνέχισε λέγοντας πως «το επιτελικό κράτος δεν απέτυχε απλώς. Παραβίασε κάθε θεσμικό κανόνα, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς» αναφέροντας το σκάνδαλο των υποκλοπών που δεν ήταν «λάθος» αλλά «μοντέλο εξουσίας». Αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ανέδειξε ένα «σύστημα επιδοτήσεων χωρίς διαφάνεια, χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς θεσμική θωράκιση».

Εστίασε στην ανάγκη για μια νέα μεταπολίτευση και ένα νέο ισχυρό δίκαιο κράτος που «θα παρέχει ασφάλεια στους πολίτες, θα λειτουργεί με αξιοκρατικούς κανόνες και θα συντονίζει με κοινωνική ευαισθησία την οικονομική ανάπτυξη» αναδεικνύοντας την ανάγκη ριζικών αλλαγών στους θεσμούς: «Του συστήματος εκτελεστικής εξουσίας, Βουλής και Δικαιοσύνης. Της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος».