Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη – Η «Ιθάκη» βάζει σε κίνηση Ανδρουλάκη και Φάμελλο
Πολιτική Γραμματεία 17 Ιανουαρίου 2026 | 07:21

Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη – Η «Ιθάκη» βάζει σε κίνηση Ανδρουλάκη και Φάμελλο

Η «Ιθάκη» πολιορκεί το Θερμαϊκό, ο Τσίπρας έλκει τους απογοητευμένους του Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παίρνει… αριστερές έδρες

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Spotlight

Με απόβαση μοιάζει η παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη και ο Αλέξης Τσίπρας προτού ακόμη ανέβει στην πόλη φρόντισε με τη σύνθεση του πάνελ στον κινηματογράφο Ολύμπιον να δείξει τα δόντια του στην κεντροαριστερά.

Το μήνυμα από το βορρά

Ο πρώην πρωθυπουργός σε κάθε σταθμό της περιοδείας της «Ιθάκης» – αυτός είναι ο δεύτερος μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και την Πάτρα – ζυγίζει τη συγκυρία γύρω από τα τρέχοντα προβλήματα. Επομένως τα εθνικά, το αγροτικό και η εθνική ασφάλεια μετά την κατάρρευση του ελέγχου του ελληνικού FIR θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της σκληρής κριτικής που αναμένεται να εξαπολύσει στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το βασικό μήνυμα όμως του πρώην πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη θα είναι προς τον ευρύτερο χώρο. Από την Πάτρα – το προπύργιο της δημοκρατικής παράταξης όπως αποκαλείται – σήμανε την επιτάχυνση της προετοιμασίας του μεγάλου big bang που χρειάζεται στην πολιτική σκηνή για να υπάρξει όπως θα πει και σήμερα στο Ολύμπιον προοδευτική απάντηση στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη.

Το επιτελικό κράτος μάλιστα, η αποδόμησή του σημείο το σημείο και τα αποτελέσματα της διοίκησης με το μοντέλο Μητσοτάκη στο Κράτος Δικαίου και την τσέπη των πολιτών θα είναι και ο βασικός άξονας της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού στην πόλη από όπου πριν από 23 χρόνια η τότε ηγεσία της ΝΔ είχε ρίξει το σύνθημα για την επανίδρυση του κράτους, που οδήγησε τελικά στην… αναπαλαίωσή του, όπως θα πει σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τσίπρας.

Τραπεζώματα

Η συμμετοχή του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Αντώνη Σαουλίδη στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού έχει φέρει αναστάτωση όχι μόνο στις τοπικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά μαζί με τα υπονοούμενα της Χαριλάου Τρικούπη ακόμη και για διαγραφή του, λειτουργεί περισσότερο σαν το φαινόμενο της πεταλούδας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από την Παρασκευή που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη είχε σειρά επαφών και συναντήσεων με τους θεσμικούς παράγοντες της πόλης και τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη που εκλέχτηκε με τη στήριξη των προοδευτικών κομμάτων.

Ο κ. Τσίπρας φόρτωσε το πρόγραμμα την παραμονή της εκδήλωσης καθώς είδε και νέους επαγγελματίες στους οποίους ποντάρει για να δημιουργήσει τάσεις στην κοινωνία που θα ενισχύσουν την προοπτική του φημολογούμενου κόμματός του.

Σε αυτό το κλίμα ξεχώρισε χθες το βράδυ και το τραπέζι στο οποίο κάθισαν ο ομιλητής στην παρουσίαση της «Ιθάκης» Διονύσης Τεμπονέρας με πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, ο οποίος μαζί με τον Χάρη Τσιόκα εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκονται σε διαρκή κίνηση για την προσέγγιση των προοδευτικών στελεχών που εργάζονται για κάτι ευρύτερο στην Κεντροαριστερά.

Στο τραπέζι εκτός από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάθισαν ο Βαγγέλης Ζαρκάδης πρώην στέλεχος ΔΗΜΑΡ, οι Αντώνης Ελευθεριάδης και Πάνος Δαδούδης πρώην γραμματείς σπουδάζουσας νεολαίας ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Μπογδάνος πρώην γραμματέας Χαλκιδικής ΠΑΣΟΚ.

Η «Ιθάκη» πάντως φροντίζει να μην έχει άρωμα ΣΥΡΙΖΑ και για αυτό το λόγο θα είναι λίγοι οι πρώην σύντροφοι του κ. Τσίπρα που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη με εξαίρεση την τοπική βουλευτή Κατερίνα Νοτοπούλου και τον πασοκογενή Άγγελο Τόλκα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ενώ τα Σαββατοκύριακα φρόντιζε πάντα να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχει φορτώσει το πρόγραμμά του στην Αθήνα με περιοδεία και συνάντηση με τον Δήμαρχο Περιστερίου.

Μετακινήσεις

Μετά την Δυτική Ελλάδα και στην Βόρεια Ελλάδα αρχίζουν να παρατηρούνται φαινόμενα αποχωρήσεων και παραιτήσεων από τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, δυσαρεστημένων κυρίως στελεχών από τον ίδιο τον κ. Ανδρουλάκη.

Αν και δεν συνδέεται με την άνοδο του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη η συγκυρία της αποχώρησης του Σάββα Τσιχλακίδη από τη θέση του συντονιστή στην τοπική του ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία εντείνει το κλίμα αναταραχής που επικρατεί στο χώρο ευρύτερα.

Η σταγόνα που φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι για το στέλεχος από την Ημαθία ήταν ο θερμός εναγκαλισμός του κ. Μαρκούλη πρώην στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τοποθέτησε στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό το Σαββατοκύριακο φόρτωσε το πρόγραμμά του και σήμερα θα βρεθεί στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πεύκη.

Πάντως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ό,τι χάνει σε δυσαρεστημένα στελέχη φροντίζει να το παίρνει πίσω σε έδρες για το κόμμα του.

Έτσι θέμα χρόνου θεωρείται για πολλούς πλέον η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ παρά τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις που ήδη προκαλεί λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος της σε επιθετικές δηλώσεις κατά του κόμματος κατά την αποχώρησή της την περίοδο των μνημονίων.

Μετά την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου ότι αντικαταστάθηκε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και την παρουσία της πάνω στη φρεγάτα Κίμων – είχε ψηφίσει και τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό κόντρα στην κομματική γραμμή – το διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ – Κασιμάτη είναι πλέον μια τυπική διαδικασία.

Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

