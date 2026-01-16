Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, επισκέφθηκε στο δημαρχείο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, που βρίσκεται στην πόλη για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη».

Συζήτησαν για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και, καθώς ήταν η πρώτη συνάντησή τους, ο κ. Αγγελούδης τον ενημέρωσε για τα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης και τον στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.

Στον διάλογο που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων, ο Αλέξης Τσίπρας θαύμασε τη θέα από το γραφείο του δημάρχου προς τη θάλασσα και θύμισε στον κ. Αγγελούδη ότι η τελευταία του επίσκεψη στο δημαρχείο ήταν με δήμαρχο τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη.

Ο Στέλιος Αγγελούδης έκανε δώρο στον κ. Τσίπρα μία τρίλιζα και ο πρώην πρωθυπουργός τού χάρισε το βιβλίο του «Ιθάκη» με αφιέρωση.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο σε καφέ, στο κέντρο της πόλης.

Βόλτα μέχρι το δημαρχείο και συνομιλίες με Θεσσαλονικείς

Ο πρώην πρωθυπουργός περπάτησε από το καφέ μέχρι το δημαρχείο και στη διάρκεια της διαδρομής χαιρέτισε πολίτες, με τους οποίους είχε σύντομες συνομιλίες.

Ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους ότι του άρεσε πολύ αυτή η βόλτα και εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.

Αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους.