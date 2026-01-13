newspaper
Η «Ιθάκη» πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ – Ο Τσίπρας έλκει τους 40+ του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 13 Ιανουαρίου 2026 | 12:06

Η «Ιθάκη» πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ – Ο Τσίπρας έλκει τους 40+ του Ανδρουλάκη

Μετά την Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, φρέσκα πρόσωπα με… ένσημα.

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Spotlight

Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων χωρίς αγκυλώσεις και εγωισμούς του χθες και με το βλέμμα στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ φαίνεται ότι δεν ακούγεται μόνο από τους συντρόφους στην Αριστερά.

Ο πρώην πρωθυπουργός με την αυτοκριτική του στην «Ιθάκη», με τα διαζύγια που παίρνει μέσα από το βιβλίο του από συγκεκριμένα βαρίδια που κουβαλούσε μέχρι τώρα και με τα όσα έχει πει μέχρι σήμερα τόσο μέσω των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου όσο και με τις παρουσιάσεις του βιβλίου, κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στο κεντροαριστερό ακροατήριο.

Εμβολισμός στο ΠΑΣΟΚ

Οι εκδόσεις Gutenberg ανακοίνωσαν την παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο το μεσημέρι στον κινηματογράφο Ολύμπιον και πρώτο στη σειρά των ομιλητών ήταν το όνομα του Αντώνη Σαουλίδη.

Η ανακοίνωση του ονόματός του προκάλεσε έντονες συζητήσεις όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα καθώς ο κ. Σαουλίδης είναι ένα από τα σημαίνοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλοτε από τα πιο κοντινά πρόσωπα του κ. Ανδρουλάκη στην πόλη.

Ο κ. Σαουλίδης – πολιτικός της γενιάς των 40ρηδων και ποντιακής καταγωγής – είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ως υποψήφιος στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2023 είχε καταγράψει σημαντική δύναμη στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε έρθει συγκεντρώσει 7.711 σταυρούς πίσω απο τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος Χάρη Καστανίδη.

Οι σχέσεις του με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι παγωμένες και μπορεί εδώ και καιρό όπως σημείωναν από τη Χαριλάου Τρικούπη να γνώριζαν πως είχε ρίξει γέφυρες στην Αμαλίας και ότι ουσιαστικά είχε θέσει εαυτό εκτός ΠΑΣΟΚ, ωστόσο η εξέλιξη δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη και δημιουργεί αίσθηση.

Μάχη για την κεντροαριστερά

Η συγκυρία πάντως για τα ανοίγματα του κ. Τσίπρα σε κεντροαριστερά στελέχη φαίνεται πως είναι ιδανική καθώς το κυοφορούμενο κόμμα Καρυστιανού φαίνεται να λειτουργεί ως φίλτρο διαλογής καθώς αποτελεί πόλο έλξης για όσους λειτουργούν με αντισυστημικούς και αντιπολιτικούς όρους.

Οι αντιδράσεις και οι διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν ενδεικτικές της αμηχανίας που επικρατεί γιατί οι εκ Θεσσαλονίκης Σαουλίδης και Σπυροπούλου δεν είναι το πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που όχι μόνο στρέφουν το βλέμμα τους προς τον κ. Τσίπρα, αλλά γίνονται και μέρος της ολικής επαναφοράς του πρώην πρωθυπουργού.

Την αρχή είχαν κάνει στην Πάτρα στα μέσα Δεκεμβρίου μιλώντας στη πρώτη εκδήλωση της «Ιθάκης» στην περιφέρεια ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του οικονομικού επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και στέλεχος με αναφορά στο μπλοκ του Γιώργου Παπανδρέου, και ο Γιώργος Σιακαντάρης, που θεωρείται από τους «σοφούς» της κεντροαριστεράς και ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής του ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα και η μάχη με τον Ανδρουλάκη για την Κεντροαριστερά δεν έχει κριθεί.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα κορυφαία στελέχη επιχειρούν διαρκώς ανοίγματα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη ο κ. Ανδρουλάκης μετά τη διάσπαση της τραυματικής περιόδου Κασσελάκη έχει κάνει δυο μεταγραφές με άρωμα Θεσσαλονίκης.

Τους πρώην κασσελακικούς βουλευτές Ράνια Θρασκιά και τον κ. Πέτρο Παππά ενώ και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα έχουν θέση στο κόμμα Τσίπρα φλερτάρουν ανοιχτά με τον κ. Ανδρουλάκη.

Φρέσκα πρόσωπα με ένσημα

Στο δελτίο Τύπου για την παρουσίαση της Ιθάκης κάτω από το όνομα του νομικού Αντώνη Σαουλίδη είναι το όνομα της προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, ανιψιά του πρώην διευθυντή του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου.

Είναι και εκείνη της γενιάς των 40+ της πολιτικής στους οποίους ο κ. Τσίπρας ποντάρει για να ευοδωθεί το στοίχημα της ανανέωσης.

Στη Θεσσαλονίκη όμως ο κ. Τσίπρας με το πάνελ των ομιλητών σηματοδοτεί και την ανανέωση όχι μόνο με όρους ηλικιακούς αλλά και σε πρόσωπα με ένσημα.

Στους ομιλητές ο εργατολόγος και πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Τεμπονέρας με τις μεταξύ τους σχέσεις να έχουν αποκατασταθεί, γεγονός που μαρτυρά ότι δεν είναι όλοι οι πρώην σύντροφοί εκτός του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει.

Το αριστερό πρόσημο παραμένει έντονο και αυτό φαίνεται από τέταρτο ομιλητή για την «Ιθάκη» και καθηγητή στο Αριστοτέλειο Άρη Στυλιανού ο οποίος είχε μετακινηθεί στη Νέα Αριστερά.

Στους ομιλητές και ο Κώστας Τούμπουρος ένας εκ των πιο στενών συνομιλητών του κ. Τσίπρα, επιχειρηματίας και πολιτικός μηχανικός και από τα πρόσωπα που πλαισιώνουν τον πρώην πρωθυπουργό και που στο εξής θα βγαίνουν μπροστά.

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα

Ξεπέρασε κάθε όριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος απειλώντας με καταστολή τους αγωνιζόμενους αγρότες μίλησε για κομματικά εγκάθετους που πυρπόλησαν τον διάλογο, στοχοποίησε το ΚΚΕ και έφτασε στο σημείο να πει «πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων», καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις

Σύνταξη
Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα έθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε από το προεδρείο να αποσταλεί το σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ (συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών
Συνάντηση με Μητσοτάκη 12.01.26

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση ενόψει της συνάντησης αγροτών - πρωθυπουργού - Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλους 20 από τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί

Σύνταξη
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
Πολιτική 12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
Από Βελβεντό 12.01.26

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα

Ξεπέρασε κάθε όριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος απειλώντας με καταστολή τους αγωνιζόμενους αγρότες μίλησε για κομματικά εγκάθετους που πυρπόλησαν τον διάλογο, στοχοποίησε το ΚΚΕ και έφτασε στο σημείο να πει «πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων», καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις

Σύνταξη
Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα έθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε από το προεδρείο να αποσταλεί το σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ (συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για την ενδεκάδα που θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα.

Σύνταξη
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»
Ελλάδα 13.01.26

Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες: «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»

«Εάν αυτόν τον είχαν πάρει και τον είχαν βάλει σε μία δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πονούσα έτσι» λέει ο πατέρας του 17χρονου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
Υγεία 13.01.26

Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλεί επίμονα συμπτώματα, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Σύνταξη
Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι
Euroleague 13.01.26

Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, όμως δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι – Ποιος είναι ο λόγος που συμφώνησαν… άτυπα με την Παρτιζάν οι Ερυθρόλευκοι και γιατί μπορεί να «σπάσει».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι σε καλή κατάσταση και μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της από την Θέλτα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει...

Σύνταξη
