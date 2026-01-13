Η «Ιθάκη» πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ – Ο Τσίπρας έλκει τους 40+ του Ανδρουλάκη

Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων χωρίς αγκυλώσεις και εγωισμούς του χθες και με το βλέμμα στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ φαίνεται ότι δεν ακούγεται μόνο από τους συντρόφους στην Αριστερά.

Ο πρώην πρωθυπουργός με την αυτοκριτική του στην «Ιθάκη», με τα διαζύγια που παίρνει μέσα από το βιβλίο του από συγκεκριμένα βαρίδια που κουβαλούσε μέχρι τώρα και με τα όσα έχει πει μέχρι σήμερα τόσο μέσω των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου όσο και με τις παρουσιάσεις του βιβλίου, κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στο κεντροαριστερό ακροατήριο.

Εμβολισμός στο ΠΑΣΟΚ

Οι εκδόσεις Gutenberg ανακοίνωσαν την παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο το μεσημέρι στον κινηματογράφο Ολύμπιον και πρώτο στη σειρά των ομιλητών ήταν το όνομα του Αντώνη Σαουλίδη.

Η ανακοίνωση του ονόματός του προκάλεσε έντονες συζητήσεις όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα καθώς ο κ. Σαουλίδης είναι ένα από τα σημαίνοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλοτε από τα πιο κοντινά πρόσωπα του κ. Ανδρουλάκη στην πόλη.

Ο κ. Σαουλίδης – πολιτικός της γενιάς των 40ρηδων και ποντιακής καταγωγής – είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ως υποψήφιος στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2023 είχε καταγράψει σημαντική δύναμη στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε έρθει συγκεντρώσει 7.711 σταυρούς πίσω απο τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος Χάρη Καστανίδη.

Οι σχέσεις του με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι παγωμένες και μπορεί εδώ και καιρό όπως σημείωναν από τη Χαριλάου Τρικούπη να γνώριζαν πως είχε ρίξει γέφυρες στην Αμαλίας και ότι ουσιαστικά είχε θέσει εαυτό εκτός ΠΑΣΟΚ, ωστόσο η εξέλιξη δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη και δημιουργεί αίσθηση.

Μάχη για την κεντροαριστερά

Η συγκυρία πάντως για τα ανοίγματα του κ. Τσίπρα σε κεντροαριστερά στελέχη φαίνεται πως είναι ιδανική καθώς το κυοφορούμενο κόμμα Καρυστιανού φαίνεται να λειτουργεί ως φίλτρο διαλογής καθώς αποτελεί πόλο έλξης για όσους λειτουργούν με αντισυστημικούς και αντιπολιτικούς όρους.

Οι αντιδράσεις και οι διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν ενδεικτικές της αμηχανίας που επικρατεί γιατί οι εκ Θεσσαλονίκης Σαουλίδης και Σπυροπούλου δεν είναι το πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που όχι μόνο στρέφουν το βλέμμα τους προς τον κ. Τσίπρα, αλλά γίνονται και μέρος της ολικής επαναφοράς του πρώην πρωθυπουργού.

Την αρχή είχαν κάνει στην Πάτρα στα μέσα Δεκεμβρίου μιλώντας στη πρώτη εκδήλωση της «Ιθάκης» στην περιφέρεια ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του οικονομικού επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και στέλεχος με αναφορά στο μπλοκ του Γιώργου Παπανδρέου, και ο Γιώργος Σιακαντάρης, που θεωρείται από τους «σοφούς» της κεντροαριστεράς και ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής του ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα και η μάχη με τον Ανδρουλάκη για την Κεντροαριστερά δεν έχει κριθεί.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα κορυφαία στελέχη επιχειρούν διαρκώς ανοίγματα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη ο κ. Ανδρουλάκης μετά τη διάσπαση της τραυματικής περιόδου Κασσελάκη έχει κάνει δυο μεταγραφές με άρωμα Θεσσαλονίκης.

Τους πρώην κασσελακικούς βουλευτές Ράνια Θρασκιά και τον κ. Πέτρο Παππά ενώ και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα έχουν θέση στο κόμμα Τσίπρα φλερτάρουν ανοιχτά με τον κ. Ανδρουλάκη.

Φρέσκα πρόσωπα με ένσημα

Στο δελτίο Τύπου για την παρουσίαση της Ιθάκης κάτω από το όνομα του νομικού Αντώνη Σαουλίδη είναι το όνομα της προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, ανιψιά του πρώην διευθυντή του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου.

Είναι και εκείνη της γενιάς των 40+ της πολιτικής στους οποίους ο κ. Τσίπρας ποντάρει για να ευοδωθεί το στοίχημα της ανανέωσης.

Στη Θεσσαλονίκη όμως ο κ. Τσίπρας με το πάνελ των ομιλητών σηματοδοτεί και την ανανέωση όχι μόνο με όρους ηλικιακούς αλλά και σε πρόσωπα με ένσημα.

Στους ομιλητές ο εργατολόγος και πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Τεμπονέρας με τις μεταξύ τους σχέσεις να έχουν αποκατασταθεί, γεγονός που μαρτυρά ότι δεν είναι όλοι οι πρώην σύντροφοί εκτός του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει.

Το αριστερό πρόσημο παραμένει έντονο και αυτό φαίνεται από τέταρτο ομιλητή για την «Ιθάκη» και καθηγητή στο Αριστοτέλειο Άρη Στυλιανού ο οποίος είχε μετακινηθεί στη Νέα Αριστερά.

Στους ομιλητές και ο Κώστας Τούμπουρος ένας εκ των πιο στενών συνομιλητών του κ. Τσίπρα, επιχειρηματίας και πολιτικός μηχανικός και από τα πρόσωπα που πλαισιώνουν τον πρώην πρωθυπουργό και που στο εξής θα βγαίνουν μπροστά.