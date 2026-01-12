ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.
Αναταράξεις προκαλεί στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, η συμμετοχή του στο πάνελ της εκδήλωσης δεν φαίνεται να εκπλήσσει το ΠΑΣΟΚ, ενώ αποστάσεις κρατά από την απόφασή του και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
«Καρφιά» από τη Χαριλάου Τρικούπη
Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και δεύτερος σε σταυρούς μεταξύ των υποψηφίων της Παράταξης στην Α’ Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως δεν εξέπληξε την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη με την απόφασή του να μπει στο ίδιο κάδρο με τον Αλέξη Τσίπρα.
Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές, η πορεία του ήταν προδιαγεγραμμένη, ενώ οι επιλογές και οι κινήσεις του δείχνουν πως θέτει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, το γεγονός ότι έχει επιλέξει εδώ και καιρό έναν άλλο δρόμο σχετίζεται και με την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να μην τον συμπεριλάβει σε κάποια από τις επιτροπές της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).
Ενόχληση στο επιτελείο του Χάρη Δούκα
Ο κ. Σαουλίδης συγκαταλέγεται στα στελέχη που είχαν στηρίξει τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενόψει συνεδρίου, ο ίδιος παρακολούθησε σύσκεψη των στελεχών της Θεσσαλονίκης που ανήκουν στο εσωκομματικό «μπλοκ» του κ. Δούκα.
Η συνάντηση έλαβε χώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος παρουσίας του δημάρχου Αθηναίων στη νύμφη του Θερμαϊκού. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος συναντήθηκε και με τον Χάρη Καστανίδη στο γραφείο του, προκειμένου να συνομιλήσουν για την πορεία του κόμματος.
Την ίδια ώρα, πηγές από το περιβάλλον του δημάρχου διευκρινίζουν ότι η οργάνωση της κομματικής σύσκεψης στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε από τον κ. Σαουλίδη αλλά από τους συνεργάτες του Χάρη Δούκα στην Αθήνα.
Παράλληλα, στελέχη από το στενό του περιβάλλον δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για την επιλογή του να συμμετάσχει στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο δήμαρχος Αθηναίων ενημερώθηκε για την απόφασή του κ. Σαουλίδη από τα μέσα ενημέρωσης μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν έχω ενημερωθεί
Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαουλίδης, σύμφωνα με πληροφορίες του in, φέρεται να δηλώνει οτι ούτε έχει ενημερωθεί ούτε έχει θέσει τον εαυτό του εκτός ΠΑΣΟΚ. Σημειώνεται ότι στις αρχές Ιανουαρίου συμμετείχε σε τηλεοπτικό πάνελ εκπροσωπώντας την αξιωματικη αντιπολίτευση.
