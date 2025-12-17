Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην

Σε μια κατάμεστη αίθουσα από οπαδούς του, μέλη και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλούς πασόκους, ο Αλέξης Τσίπρας σήμανε από το προπύργιο της Αχαΐας την αντεπίθεση απέναντι στον Μητσοτάκη, αλλά και την επίσπευση των διεργασιών για την επανίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης.

Το κόμμα των… ανυπόμονων

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι βρέθηκαν στην Πάτρα για να ακούσουν τον κ. Τσίπρα δεν μπόρεσαν να κρύψουν την ανυπομονησία τους και κάποιος φώναξε από την πλατεία «ανακοίνωσέ το».

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι «τους ανυπόμονους την επόμενη φορά θα τους βάζουμε στο φουαγιέ».

Ωστόσο ο κ. Τσίπρας όχι μόνο επιταχύνει αλλά μετά τον εξώστη του θεάτρου Παλλάς και την πρώτη παρουσίαση της Ιθάκης από την Πάτρα κλείνει και τις εκκρεμότητες και τις παρεξηγήσεις του εξώστη.

Όταν απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας «συντρόφισσες και σύντροφοι» ακολούθησαν χειροκροτήματα και ενθουσιασμός.

Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγόπουλος και ο Μίλτος Ζαμπάρας που εκλέγονται στην Δυτική Ελλάδα με την εξορία… του εξώστη πλέον να περνά στην ιστορία.

Γνήσιο ακροατήριο

Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι στο κοινό υπήρχε πολύ ΠΑΣΟΚ και μάλιστα από το κομμάτι εκείνο των γνήσιων ψηφοφόρων που είναι δυσαρεστημένοι με τον κ. Ανδρουλάκη.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ομιλητής στην εκδήλωση της Ιθάκης και πρόεδρος του οικονομικού επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παππάς που ανήκει στην παπανδρεϊκή πτέρυγα και σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πιέσεις κεντρικά αλλά και επιθέσεις από τοπικούς παράγοντες να μην παραστεί στην εκδήλωση Τσίπρα.

Ακόμη πιο ένθερμος ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Σιακαντάρης, που μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του.

«Ο κ. Τσίπρας με έπεισε για πολλά πράγματα. Στο βιβλίο συνδυάζει το άνοιγμα στη σοσιαλδημοκρατία και βλέπω πολλούς σοσιαλδημοκράτες εδώ μέσα» είπε χαρακτηριστικά.

Καρφιά

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως δεν ήταν καθόλου φειδωλός απέναντι στην αντιπολίτευση.

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του

«Για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς» είπε εισαγωγικά ο κ. Τσίπρας για να φωτογραφίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με το ερώτημα αν «μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης; Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;».

Με αυτά τα ερωτήματα ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε μάλιστα ότι δεν γίνεται να θέλεις να αμφισβητήσεις τη Δεξιά όταν ο κ. Ανδρουλάκης όπως άφησε να εννοηθεί, βάζει ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση.

Κριτική επεφύλαξε όμως και για τη Νέα Αριστερά για την σχεδόν εμμονική της στάση να κρατά αριστερόμετρα όταν όπως σημείωσε δηκτικά «δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά της λάθη και τις δικές της αποτυχίες;».

Είναι πλέον σαφές ότι ο κ. Τσίπρας κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με τη ρητορική του στο Παλλάς και διορθώνει… τη σκληρή γραμμή του εξώστη και ρίχνει γέφυρες βλέποντας ότι και μερίδα του κόσμου που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ δεν καλύφθηκε απόλυτα από την ομιλία του στο πρώτο μπάρκο της Ιθάκης.

Τα σενάρια κυβέρνησης εθνικού σκοπού

Πάντως ο κ. Τσίπρας δεν άφησε να πάει χαμένο το μομέντουμ για να απαντήσει και στα όσα φημολογούνται ή αναπαράγονται στον Τύπο περί συνεννόησης των πρώην πρωθυπουργών – Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλου – για τη κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή εθνικής ενότητας με τη στήριξή τους ή ακόμη και τη συμμετοχής του.

Μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κ. Βενιζέλος πήρε θέση και είπε ανοιχτά ότι δεν θα έλεγε όχι στην περίπτωση που τα κόμματα καλούσαν κάποια από τα παλαιότερα πρόσωπα που κυβέρνησαν και μάλιστα στα χρόνια της κρίσης.

Ο κ. Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός και εκείνος φρόντισε να πάρει θέση σε αυτά τα σενάρια και να επιχειρήσει να κάψει τα σενάρια και την πρόθεση του κ. Βενιζέλου αν κληθεί

«Αυτό που σκέφτονται κάποιοι είναι ποιον δεξιό η κεντροδεξιό θα στηρίξουν για αντικαταστήσουν τον Μητσοτάκη» είπε χαρακτηριστικά.