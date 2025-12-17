Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Ημέρα εξελίξεων η σημερινή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις. Υποστηρικτικός ο Αλέξης Τσίπρας, από την Πάτρα, στα δίκαια αιτήματά τους. Έδωσε «φωνή» στη δίκαιη αγανάκτησή τους, εξαπέλυσε μύδρους κατά των κυβερνητικών πολιτικών, των «φραπέδων και των χασάπηδων» και κάλεσε το Μαξίμου «να δώσει λύση τώρα, γιατί η παραγωγή δε μπορεί να περιμένει».

Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας

Στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο Royal, στην παρουσίαση της «Ιθάκης», αντιπροσωπεία από τους κτηνοτρόφους του Δήμου Ερυμάνθου έδωσαν «χρώμα» στην εκδήλωση ενώ ακούστηκαν τα αιτήματα ενός κόσμου που παλεύει για την επιβίωση και για να μείνει ζωντανή η ύπαιθρος.

Η παρέμβαση του κτηνοτρόφου στην εκδήλωση

Εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα για το κάλεσμα και τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. «Δεν είμαστε ΟΠΕΚΕΠΕδες. Είμαστε στα μπλόκα γιατί μας σφάζουν τα ζώα, μας κλέψαν τα λεφτά από τον Οργανισμό, το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη», ανέφερε και ανέλυσε τα αιτήματα των κτηνοτρόφων σε ένα περιβάλλον συμπαράστασης και αλληλεγγύης και έναν πρώην πρωθυπουργό που για δεύτερη φορά, δημόσια, στηρίζει τις κινητοποιήσεις.

Με τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες και την κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων η κυβέρνηση επιχείρησε ύστατη προσπάθεια να «χρυσώσει το χάπι» και να κατευνάσει την οργή «παίζοντας με τη φωτιά».

«Στον αγροτικό τομέα μόνο το 4%»

Ο Αλέξης Τσίπρας αφουγκραζόμενος την κοινωνία έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση που τους «αφήνει αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη, τεχνική υποστήριξη, συμβουλή για τις καλλιέργειες» που ο σχεδιασμός της είναι να επενδύει «σε ένα παραγωγικό μοντέλο θνησιγενές, σε αυτό ακριβώς που μας οδήγησε στην κρίση. Στο real estate και στον τουρισμό».

Τα «καρφιά» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίστηκαν με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα «στον αυτόματο πιλότο», για «τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης» που «πήγανε σε τριάντα επιχειρήσεις» και «στον αγροτικό τομέα μόνο το 4%». Γιατί, επίσης, «δε νοιάζονται αλλά ούτε και καταλαβαίνουν τι σημαίνει πρωτογενής παραγωγή».

Το κυριότερο όμως, γιατί: «είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιδοτήσεις έφτασαν να αποτελούν ως το 60% του αγροτικού εισοδήματος, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα. Τους φραπέδες και τους χασάπηδες. Τα γαλάζια παιδιά που κυκλοφορούσανε με Φεράρι από το κλεμμένο κρατικό χρήμα και δήθεν κερδίζανε το Τζόκερ για να το δικαιολογήσουν».

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τον φόβο του «ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Διότι είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων.

Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα και τα ποσά που τους επέστρεφαν προκειμένου να τους μοιράζουν το κρατικό χρήμα».

Και μοναδική χαραμάδα ελπίδας το γεγονός πως «την υπόθεση την έχει αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ο Αλέξης Τσίπρας αφού είπε πως «οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δίκαια εξεγείρονται» κάλεσε την κυβέρνηση «να δώσει λύση τώρα, γιατί η παραγωγή δε μπορεί να περιμένει. Αν περάσει χρόνος θα χαθεί η χρονιά».

Προστασία και ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής

Μπροστά στα αδιέξοδα των κυβερνητικών πολιτικών ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχασε την πίστη του λέγοντας πως «λύσεις υπάρχουν και γεμάτα ταμεία υπάρχουν» αφού «έχουν ρημάξει με την έμμεση φορολογία και τον υψηλό ΦΠΑ σκόπιμα τη πλειοψηφία των φορολογούμενων. Προκειμένου να έχουν πλεόνασμα προεκλογικά και να κάνουν παροχές με μικροπολιτική σκοπιμότητα».

Και αφού υπάρχουν οι πόροι ζήτησε να δοθούν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. «Ας τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων. Και ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν».

Καταλήγοντας είπε πως το θέμα είναι ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από αυτή τη μάχη πρέπει να βγούν κερδισμένοι. Και η κοινωνία, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, όλοι, οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό τους. Γιατί χωρίς προστασία και ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, δεν απειλείται μόνο μια κοινωνική τάξη. Απειλείται η ίδια η δημογραφική, επισιτιστική και οικονομική ασφάλεια της πατρίδας μας».