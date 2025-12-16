Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Παραμένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, ενώ σήμερα πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις, απεργιακά συλλαλητήρια, στήριξης του αγώνα τους και ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στα μπλόκα υπάρχει πυρετός συσκέψεων, για τις επόμενες κινήσεις τους, με τις κατά τόπους αποφάσεις να μεταφέρονται στην συντονιστική επιτροπή. Οι αγρότες συνεκτιμούν όπως λένε, το μήνυμα που εξέπεμψε η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Το Μαξίμου, βλέποντας , ότι η καταστολή, οι απειλές και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν κατέφυγε σε έναν ελιγμό, με τον κ. Τσιάρα, να ανακοινώνει πέντε παρεμβάσεις, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επικαλούμενος σε κάθε περίπτωση «τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο». Παράλληλα πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου λέγοντας χαρακτηριστικά «όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο».

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε σήμερα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης: «Εξαντλούμε τις δυνατότητες για να απαντήσουμε στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου χωρίς να δημιουργούμε πίεση στον προϋπολογισμό και χωρίς να εμφανιζόμαστε ως «Άι Βασίληδες». Δεν είμαστε της λογικής «όλα τα κιλά – όλα τα λεφτά», η λογική μας είναι ξεκάθαρη και δίκαια και πιστεύω ότι για αυτόν τον λόγο θα την ακούσουν οι αγρότες», είπε, καταδεικνύοντας την αγωνία και την επιδίωξη της κυβέρνησης να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους.

Παραμένουν στα μπλόκα και καθορίζουν την περαιτέρω στάση τους οι αγρότες

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να απαντήσουν, τι θα πράξουν σχετικά με τον διάλογο, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν εγκαταλείπουν τα μπλόκα.

«Θα πρέπει να συνεδριάσουν τα μπλόκα και να γίνουν γενικές συνελεύσεις», είπε εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. «Θα βγάλουμε μια απόφαση όλα μαζί τα μπλόκα», πρόσθεσε, μιλώντας στο MEGA.

«Η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα να εξαγγείλει κάποιες προτάσεις όπως το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, που ήταν ένα βασικό αίτημά μας. Επίσης, στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου εμείς επιμένουμε στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Όπως επιμένουμε να μειωθεί και άλλο το κόστος παραγωγής, γιατί είναι δυσβάσταχτο και δεν μπορούμε να βγούμε. Στον ΕΛΓΑ χρειάζονται διευκρινίσεις», σημείωσε, εξηγώντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει «να γίνουν πιο συγκεκριμένες».

Πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει, υπογράμμισε ο κ. Μαρούδας, ότι «είμαστε στον δρόμο γιατί έχουμε πρόβλημα επιβίωσης και αιτήματα» όπως π.χ. η αναπλήρωση του εισοδήματος που «είναι βασικό αίτημα και που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Έθεσε, επίσης, το θέμα των έργων υποδομής και άρδευσης, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή η Θεσσαλία ξαναπνίγηκε. Υπογράμμισε, επίσης, πως οι τοπικές κοινωνίες στη Θεσσαλία και παντού ζουν κατά πολύ από το αγροτικό εισόδημα.

Συνεχίζουν για τρίτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για τρίτη εβδομάδα στα μπλόκα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Μπλόκα στις εθνικές οδούς και μερικοί αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων υπάρχουν σε 120 σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Δείτε εδώ αναλυτικά.

Μπλόκα παντού

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες παραμένουν στα πανίσχυρα μπλόκα σε Νίκαια Λάρισας, Ε65 στην Καρδίτσα και διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Η εθνική οδος Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ και εργατικών κέντρων στις θεσσαλικές πόλεις.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης να προχωρήσουν σήμερα από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Για σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου.

Οι αγρότες και από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Και απεργιακά συλλαλητήρια

Κλειστή για ενδέκατη ημέρα η «Ιόνια» Οδός. Στην Αιτωλοακαρνανία οι αγρότες από το Αγγελόκαστρο θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και θα πραγματοποιήσουν πορεία στις 6.30 το απόγευμα.

Με τρακτέρ, οι αγρότες συμμετείχαν στο απεργιακό συλλαλητήριο στην Πρέβεζα.

Σημείο συνάντησης για αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους από όλη τη Δυτική Μακεδονία, θα είναι το μπλόκο της Σιάτιστας, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο, ενώ από τις 14:00 και για δύο ώρες, οι παραγωγοί και οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων οδών, αποκλειστικά για τη διέλευση φορτηγών.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα, ωστόσο, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο μπλόκο θα δώσει το «παρών» στην κινητοποίηση που πραγματοποιείται στη Σιάτιστα