Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
A
A
Παραμένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, ενώ σήμερα πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις, απεργιακά συλλαλητήρια, στήριξης του αγώνα τους και ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στα μπλόκα υπάρχει πυρετός συσκέψεων, για τις επόμενες κινήσεις τους, με τις κατά τόπους αποφάσεις να μεταφέρονται στην συντονιστική επιτροπή. Οι αγρότες συνεκτιμούν όπως λένε, το μήνυμα που εξέπεμψε η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Το Μαξίμου, βλέποντας , ότι η καταστολή, οι απειλές και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν κατέφυγε σε έναν ελιγμό, με τον κ. Τσιάρα, να ανακοινώνει πέντε παρεμβάσεις, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επικαλούμενος σε κάθε περίπτωση «τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο». Παράλληλα πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου λέγοντας χαρακτηριστικά «όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο».

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε σήμερα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης: «Εξαντλούμε τις δυνατότητες για να απαντήσουμε στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου χωρίς να δημιουργούμε πίεση στον προϋπολογισμό και χωρίς να εμφανιζόμαστε ως «Άι Βασίληδες». Δεν είμαστε της λογικής «όλα τα κιλά – όλα τα λεφτά», η λογική μας είναι ξεκάθαρη και δίκαια και πιστεύω ότι για αυτόν τον λόγο θα την ακούσουν οι αγρότες», είπε, καταδεικνύοντας την αγωνία και την επιδίωξη της κυβέρνησης να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους.

Παραμένουν στα μπλόκα και καθορίζουν την περαιτέρω στάση τους οι αγρότες

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να απαντήσουν, τι θα πράξουν σχετικά με τον διάλογο, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν εγκαταλείπουν τα μπλόκα.

«Θα πρέπει να συνεδριάσουν τα μπλόκα και να γίνουν γενικές συνελεύσεις», είπε εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής,  ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. «Θα βγάλουμε μια απόφαση όλα μαζί τα μπλόκα», πρόσθεσε, μιλώντας στο MEGA.

«Η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα να εξαγγείλει κάποιες προτάσεις όπως το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, που ήταν ένα βασικό αίτημά μας. Επίσης, στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου εμείς επιμένουμε στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Όπως επιμένουμε να μειωθεί και άλλο το κόστος παραγωγής, γιατί είναι δυσβάσταχτο και δεν μπορούμε να βγούμε. Στον ΕΛΓΑ χρειάζονται διευκρινίσεις», σημείωσε, εξηγώντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει «να γίνουν πιο συγκεκριμένες».

Πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει, υπογράμμισε ο κ. Μαρούδας, ότι «είμαστε στον δρόμο γιατί έχουμε πρόβλημα επιβίωσης και αιτήματα» όπως π.χ. η αναπλήρωση του εισοδήματος που «είναι βασικό αίτημα και που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Έθεσε, επίσης, το θέμα των έργων υποδομής και άρδευσης, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή η Θεσσαλία ξαναπνίγηκε. Υπογράμμισε, επίσης, πως οι τοπικές κοινωνίες στη Θεσσαλία και παντού ζουν κατά πολύ από το αγροτικό εισόδημα.

Συνεχίζουν για τρίτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για τρίτη εβδομάδα στα μπλόκα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Μπλόκα στις εθνικές οδούς και μερικοί αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων υπάρχουν σε 120 σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Δείτε εδώ αναλυτικά.

Μπλόκα παντού

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες παραμένουν στα πανίσχυρα μπλόκα σε Νίκαια Λάρισας, Ε65 στην Καρδίτσα και διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Η εθνική οδος Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ και εργατικών κέντρων στις θεσσαλικές πόλεις.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης να προχωρήσουν σήμερα από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Για σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου.

Οι αγρότες και από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Και απεργιακά συλλαλητήρια

Κλειστή για ενδέκατη ημέρα η «Ιόνια» Οδός. Στην Αιτωλοακαρνανία οι αγρότες από το Αγγελόκαστρο θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και θα πραγματοποιήσουν πορεία στις 6.30 το απόγευμα.

Με τρακτέρ, οι αγρότες συμμετείχαν στο απεργιακό συλλαλητήριο στην Πρέβεζα.

Σημείο συνάντησης για αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους από όλη τη Δυτική Μακεδονία, θα είναι το μπλόκο της Σιάτιστας, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο, ενώ από τις 14:00 και για δύο ώρες, οι παραγωγοί και οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων οδών, αποκλειστικά για τη διέλευση φορτηγών.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα, ωστόσο, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο μπλόκο θα δώσει το «παρών» στην κινητοποίηση που πραγματοποιείται στη Σιάτιστα

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα
Στη Νίκαια 13.12.25

Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων - Για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα, ξεκαθαρίζουν

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»
Ελλάδα 12.12.25

Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»

Με παρατεταμένα κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον συμβολικό αποκλεισμό που πραγματοποίησαν για περίπου τρεις ώρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο 12.12.25

Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία οι αγρότες έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων
Ανάγκη λογοδοσίας 16.12.25

Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων

Σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Χάγη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν στη σύσταση μια Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υπέστη στον πόλεμο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή
Αποφασισμένοι 16.12.25

Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή

Η μαζική παρουσία αιρετών και αυτοδιοικητικού προσωπικού κατέδειξε τον ενιαίο, συλλογικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των διεκδικήσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!

Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
