Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Σε ελιγμούς καταφεύγει η κυβέρνηση, υπό την πίεση των κλιμακούμενων κινητοποιήσεων των αγροτών. Βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα τοποθετήθηκε επί των αγροτικών αιτημάτων, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πετώντας τους, ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, προβάλλουν το αφήγημα περί δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, επισείοντας μέχρι και τον κίνδυνο της… χρεοκοπίας της χώρας, ενώ επικαλούνται και «το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο».

«Δεν είμαστε Άι Βασίληδες», λένε από την κυβέρνηση

Σε αυτή τη λογική ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε σε σημερινή του συνέντευξη (Σκάι): «Εξαντλούμε τις δυνατότητες για να απαντήσουμε στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου χωρίς να δημιουργούμε πίεση στον προϋπολογισμό και χωρίς να εμφανιζόμαστε ως «Άι Βασίληδες». Δεν είμαστε της λογικής «όλα τα κιλά – όλα τα λεφτά», η λογική μας είναι ξεκάθαρη και δίκαια και πιστεύω ότι για αυτόν τον λόγο θα την ακούσουν οι αγρότες».

Ο ίδιος ανήγγειλε ότι σήμερα θα καταβληθούν 490 εκατομμύρια επιπλέον στους αγρότες, που περιλαμβάνουν την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, την αναδιανεμητική ενίσχυση, επιδοτήσεις για νέους γεωργούς και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και επανέλαβε τις θέσεις της κυβέρνησης στα αγροτικά αιτήματα, προσθέτοντας πως «αναμένεται η ανταπόκριση των αγροτών προκειμένου να κλείσει ο διάλογος»

Ειδικότερα:

– Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: «Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Να δούμε μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών ένα καινούριο σύστημα», ανέφερε.

– Επιστροφή ΕΦΚ: «Να εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές. Έχει γίνει προεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, είμαστε στη διάθεσή τους να το κουβεντιάσουμε».

– Ανακατανομή των επιδοτήσεων: «Με το καινούργιο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων προκύπτουν αδιάθετα πόσα, είτε γιατί υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις είτε γιατί το σύστημα δεν δίνει επιδοτήσεις σε κάποιους που ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές στο παρελθόν. Είχαμε πει ότι θα γίνει ανακατανομή αυτών των ποσών υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα σε τρεις ομάδες παραγωγών: Στους κτηνοτρόφους στην ηπειρωτική Ελλάδα που έχουν το πρόβλημα της ευλογιάς και στη νησιωτική χώρα που έχουν υψηλότερο κόστος ζωοτροφών και χαμηλότερη τιμή γάλακτος. Επίσης στους σιτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν φέτος το πρόβλημα των χαμηλότερων εμπορικών τιμών για τα προϊόντα τους. Υπάρχει ένας κουμπαράς τον οποίο θα στρέψουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις με διάφορους τρόπους», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

– Αγροτικό ρεύμα: Η ΔΕΗ επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις και ιδέες για περαιτέρω διευκόλυνση των αγροτών.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκης, αυτά έρχονται σε συνέχεια μέτρων, όπως ο χαμηλότερος ΦΠΑ σε λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η αποζημίωση μέσω του μέτρου 23 για φυσικές καταστροφές. Επανέλαβε δε, ότι η κυβέρνηση δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες, και ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή για διάλογο.

«Περιμένουμε τη δική τους απάντηση, οι δικές μας οι πόρτες παραμένουν ανοικτές» ανέφερε.

Και ο Τσιάρας

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Καλώντας ξανά σε διάλογο, είπε μεταξύ άλλων πως «οι εκπρόσωποι των αγροτών ζητούν γενικότερα χαμηλότερο κόστος παραγωγής εστιάζοντας στα δύο αιτήματα που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τον τρόπο που επιστρέφονταν». Πρόσθεσε πως «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αφενός να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και να συζητήσουμε και χαμηλότερη από την τιμή 9,2Kw/h την οποία είχαμε ορίσει μέχρι τώρα. Γίνεται προσπάθεια να πετύχουμε την πιο χαμηλή τιμή η οποία δεν δημιουργεί και άλλου είδους ζητήματα».

Ως προς το αίτημα των αγροτών για το αγροτικό πετρέλαιο ανέφερε: «Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναζητούνταν ο τρόπος να υπάρχει το «αποφορολογημένο πετρέλαιο» στην αντλία, υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της ΑΑΔΕ και της τεχνογνωσίας να επεξεργαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα μια λύση ούτως ώστε και αυτό το αίτημα των αγροτών να ικανοποιηθεί».