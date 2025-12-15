«Τσουνάμι» συμπαράστασης στους αγρότες που δίνουν για τρίτη εβδομάδα αγώνα επιβίωσης στα μπλόκα. Νέα δημοσκόπηση με συντριπτικά ποσοστά των συμμετεχόντων υπέρ των κινητοποιήσεων. Μπούμερανγκ γυρνάει στην κυβέρνηση η προσπάθεια να στρέψει τους πολίτες ενάντια στο όλο και αυξανόμενο κύμα διαμαρτυρίας.

Το 78% στηρίζει τους αγρότες και το 56% θέλει εκλογές μέσα στο 2026

Με τον κόσμο του πρωτογενή τομέα παραγωγής να παραμένει στα μπλόκα προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους που θα ακολουθήσουν τα «ήξεις, αφήξεις» της κυβέρνησης στα αιτήματα που προβάλλουν, μια δεύτερη έρευνα κοινής γνώμης έρχεται να επιβεβαιώσει το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία.

Δικαιολογημένες οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο και το 7% απαντά: «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Στο ζήτημα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16% χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ουσιαστική και ότι θα αποδώσει ευθύνες έναντι του 69% που διαφωνεί.

Η ακρίβεια παραμένει «νούμερο ένα» θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το 2026. Το ποσοστό στις απαντήσεις των πολιτών συγκεντρώνει 54%. Ακολουθεί με 17% η διαφάνεια, ενώ οι πολίτες ζητούν σε ποσοστό 15% βελτιώσεις στο ζήτημα της Υγεία από την κυβέρνηση. Ακολουθούν με 6% η καλύτερη αστυνόμευση, με 4% οι βελτιώσεις στην Παιδεία και με 3% η παράνομη μετανάστευση.

Ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από την κυβέρνηση υποχωρεί με την απάντηση «καθόλου» να κερδίζει έδαφος σε σχέση με έναν χρόνο πριν από το 48% στο 56%.

Σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι και η διεξαγωγή των επόμενων εκλογών. Πρόωρες εκλογές μέσα στο 2026, θέλει το 56%. Το 44% θέλει οι εκλογές να διεξαχθούν το 2027.

Πρόθεση ψήφου

Η δυσαρέσκεια δεν δημιουργεί μεταβολές στην εκλογική παρουσία των κομμάτων. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 23,6% από 23,3% στην δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%.

Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.

Σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, θετικά διακείμενο εμφανίζεται το 15% που λέει πως παρουσιάζει μια νέα πρόταση. Ωστόσο ένα ποσοστό της τάξης του 68% θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει τα ίδια.