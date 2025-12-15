newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15 Δεκεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Μπούμερανγκ γυρίζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει τους πολίτες εναντίον των αγροτών που διαμαρτύρονται καθώς σε νέα δημοσκόπηση η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ των κινητοποιήσεων ενώ τονίζουν ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους.

Η δημοσκόπηση «χαστούκι» έρχεται την ώρα που το Συντονιστικό των αγροτών διαμηνύει πως θα κλιμακώσει τον αγώνα σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ρητές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίησή των αιτημάτων που έχουν σταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά το 86% όσων συμμετείχε στη έρευνα απαντά ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ σε ποσοστό 65% υποστηρίζουν ότι είναι δικαιολογημένες και οι κινητοποιήσεις τους που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο εθνικών δρόμων.

Σε αυτή τη φάση δηλαδή,  οι αγροτικές διεκδικήσεις φαίνεται να τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, που σε συνδυασμό με όλα όσα αποκαλύπτονται γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνωρίζει το δίκιο των κινητοποιήσεων και τοποθετείται φιλικά απέναντι στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση

Σε άλλο ερώτημα, επιβεβαιώνεται η απαισιοδοξία των πολιτών για την οικονομική και όχι μόνο κατάσταση στη χώρα, καθώς το 65% αναφέρει πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ σχεδόν 1 στους 2 εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα θα επιδεινωθεί το 2026.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα, καθώς οι πολίτες αναφέρουν ότι ήταν με διαφορά το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα τη χρονιά που πέρασε (ποσοστό 40,6%) ενώ ακολουθούν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη (27,6%).

Αναφορικά με το ερώτημα τι συναισθήματα σας δημιουργεί ο ερχομός της καινούριας χρονιάς, το 37,% απαντά ανασφάλεια.

Χάνει έδαφος η ΝΔ

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,7% χάνοντας μέρος των δυνάμεών της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το 12,3%, η Ελληνική Λύση 10,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5% και το ΚΚΕ 8,4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 4,3% ενώ Φωνή Λογικής, ΜΕΡΑ25, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας βρίσκονται κάτω από το όριο του 3%.

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ λαμβάνει 28%, το ΠΑΣΟΚ 14,6%, η Ελληνική Λύση 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, το ΚΚΕ 10% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5%.

Ακόμη πάντως και με την αναγωγή στα έγκυρα κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δε φαίνεται να εξασφαλίζει το ποσοστό του 3%.

Ομόλογα
Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων
Διαξιφισμοί 15.12.25

Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων

Η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, που συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου για τέταρτη μέρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας
Ισχυρό δίλημμα 14.12.25

Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα. 

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
Στέφανος Κασσελάκης: Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου - «Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων»

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για να αποφασίσει το σύνολο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας τα επόμενα βήματα του κόμματος συγκαλεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14.12.25

Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει πώς παρά τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, η πραγματικότητα διαφέρει. Και αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπληροφόρηση των πολιτών.

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι
Αυστραλία 15.12.25

«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι

Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Σίδνεϊ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
Champions League 15.12.25

Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός με δύο ματς να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, είναι μέσα σε όλους τους στόχους του – Πρώτος στο πρωτάθλημα, φουλ για 4/4 και οκτάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και για τα καλά στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
