Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Μπούμερανγκ γυρίζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει τους πολίτες εναντίον των αγροτών που διαμαρτύρονται καθώς σε νέα δημοσκόπηση η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ των κινητοποιήσεων ενώ τονίζουν ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους.

Η δημοσκόπηση «χαστούκι» έρχεται την ώρα που το Συντονιστικό των αγροτών διαμηνύει πως θα κλιμακώσει τον αγώνα σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ρητές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίησή των αιτημάτων που έχουν σταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά το 86% όσων συμμετείχε στη έρευνα απαντά ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ σε ποσοστό 65% υποστηρίζουν ότι είναι δικαιολογημένες και οι κινητοποιήσεις τους που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο εθνικών δρόμων.

Σε αυτή τη φάση δηλαδή, οι αγροτικές διεκδικήσεις φαίνεται να τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, που σε συνδυασμό με όλα όσα αποκαλύπτονται γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνωρίζει το δίκιο των κινητοποιήσεων και τοποθετείται φιλικά απέναντι στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση

Σε άλλο ερώτημα, επιβεβαιώνεται η απαισιοδοξία των πολιτών για την οικονομική και όχι μόνο κατάσταση στη χώρα, καθώς το 65% αναφέρει πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ σχεδόν 1 στους 2 εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα θα επιδεινωθεί το 2026.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα, καθώς οι πολίτες αναφέρουν ότι ήταν με διαφορά το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα τη χρονιά που πέρασε (ποσοστό 40,6%) ενώ ακολουθούν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη (27,6%).

Αναφορικά με το ερώτημα τι συναισθήματα σας δημιουργεί ο ερχομός της καινούριας χρονιάς, το 37,% απαντά ανασφάλεια.

Χάνει έδαφος η ΝΔ

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,7% χάνοντας μέρος των δυνάμεών της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το 12,3%, η Ελληνική Λύση 10,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5% και το ΚΚΕ 8,4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 4,3% ενώ Φωνή Λογικής, ΜΕΡΑ25, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας βρίσκονται κάτω από το όριο του 3%.

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ λαμβάνει 28%, το ΠΑΣΟΚ 14,6%, η Ελληνική Λύση 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, το ΚΚΕ 10% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5%.

Ακόμη πάντως και με την αναγωγή στα έγκυρα κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δε φαίνεται να εξασφαλίζει το ποσοστό του 3%.