Υποχώρηση δύο ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Το κυβερνών κόμμα, παρά την προσπάθεια ανάκαμψης συνεχίζει να κινείται, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας, σε «ρηχά νερά» αν και δεν αμφισβητείται η πρωτιά του.

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.

Τα μπλόκα των αγροτών και η «καταιγίδα» αποκαλύψεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να κρατούν σε «χαμηλές πτήσεις» το κυβερνών κόμμα που προσωρινά έδειχνε να ανακάμπτει.

Σχεδόν 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες, εφόσον γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις για την άνοιξη του 2027, το κυβερνών κόμμα παραμένει, στην πρόθεση ψήφου, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% έχοντας απωλέσει μέρος των κερδών από τις συμφωνίες του Ζαππείου του προηγούμενου μήνα.

Πρόθεση ψήφου

Στην έρευνα κοινής γνώμης της RealPolls για το Protagon, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 23,3%, καταγράφοντας απώλειες περίπου μίας μονάδας, από το 24,2% στην έρευνα του Νοεμβρίου, ενώ στην πρόβλεψη αποτελέσματος η φθορά υπερβαίνει τις δύο ποσοστιαίες μονάδες: στο 28,5% από 30,6% πριν από έναν μήνα.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει να κινείται χαμηλά: η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει δημοσκοπικά κέρδη, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημειώνει απώλειες ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 23,3% (από 24,2% τον Νοέμβριο και 23,8% τον Οκτώβριο), το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετριέται στο 9,4%, νιώθοντας την ανάσα της Πλεύσης Ελευθερίας που φτάνει στο 9,2% (από 6,1% τον Νοέμβριο). Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση, που καταγράφει απώλειες, στο 7,1% (από 7,5%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στην πέμπτη θέση με 6,5% (από 3,5%). Το ΚΚΕ εισπράττει και αυτό, φτάνοντας στο 6,4% (από 6% τον Νοέμβριο), ενώ η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 3,5% (από 4,3%). To ΜέΡΑ25 αγγίζει το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης καθώς μετριέται στο 3%. Στο 16,1% είναι οι αναποφάσιστοι (από 18% στην προηγούμενη μέτρηση).

Πρόβλεψη αποτελέσματος

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία υπολογίζεται από τη RealPolls στο 28,5% (από 30,6% τον Νοέμβριο), ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποχωρεί στο 12,5% (από 13,9%). Η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 11,8% (από 7,6%), η Ελληνική Λύση πέφτει στο 8,7% (από 9,8%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναρριχάται στο 8,5% (από 5,6%) και το ΚΚΕ φτάνει στο 7,8% (7,2%). Η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 4,8% (5,9% τον Νοέμβριο), το ΜέΡΑ25% είναι στο 4,4% (από 4,3%). Κάτω από το 2% υπολογίζονται το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, η Νίκη και η Νέα Αριστερά.

Η έρευνα διεξήχθη το τριήμερο 6-8 Δεκεμβρίου, σε δείγμα 1.735 ατόμων.