Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» και την πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο κατάμεστο «Παλλάς» η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Η έρευνα της Prorata για λογαριασμό του «Ναυτεμπορική ΤV» δείχνει ότι η συζήτηση γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ήδη κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε επίσημα τις προθέσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι ενώ η πιθανότητα ενός «κόμματος Τσίπρα» φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης.

Ποια συναισθήματα προκαλεί μια πιθανή επιστροφή Τσίπρα

Η αποτύπωση της στάσης των πολιτών απέναντι σε μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δείχνει σημαντική πολυδιάσπαση.

Στο ερώτημα «ποια από τις παρακάτω φράσεις περιγράφει καλύτερα τον τρόπο που βλέπετε μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική την επόμενη περίοδο» οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

29%: «Με αφήνει αδιάφορο»

21%: «Με θυμώνει»

13%: «Με κάνει να ελπίζω»

12%: «Μου προκαλεί περιέργεια»

11%: «Με θλίβει»

10%: «Με φοβίζει»

3%: «Με χαροποιεί»

Τα βασικότερα μειονεκτήματα

Στα δύο κυριότερα μειονεκτήματα που επιλέγουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η ασυνέπεια σε αυτά που λέει και κάνει και η απουσία ειλικρίνειας.

Τα πλεονεκτήματα

Στα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στον πρώην πρωθυπουργό, κυριαρχεί η άποψη ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων» και είναι ακέραιος χαρακτήρας. Ένα 56% απαντά ότι δεν έχει πλεονεκτήματα.

Πρόθεση ψήφου για έναν νέο πολιτικό φορέα

Στην υποθετική ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν έναν νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα 22% συνολικά το θεωρεί βέβαιο και σχετικά πιθανό.

Μπορεί νέο κόμμα να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό»;

Στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το λεγόμενο «αντιπολιτευτικό κενό», οι απαντήσεις δείχνουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Σίγουρα και μάλλον απαντά συνολικά ένα 31%, ενώ το 65% δηλώνει σίγουρα και μάλλον όχι.

Στο ερώτημα αν θα μπορούσε να φέρει ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, οι απόψεις είναι μοιρασμένες.

Το πολιτικό στίγμα του Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες τοποθετούν σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα κυρίως στην κεντροαριστερά (37%) και την αριστερά (35%).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά στις 5-8 Δεκεμβρίου 2025, σε δείγμα 800 ατόμων με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±3,5% και στάθμιση βάσει της εκλογικής συμπεριφοράς στις ευρωεκλογές του 2024.