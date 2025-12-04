Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ο Αλέξης Τσίπρας μετά το βιβλίο του στην εκδήλωση της παρουσίασης της «Ιθάκης» ανοίγει τώρα το επόμενο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.

Η ίδρυση νέου φορέα είναι θέμα χρόνου πλέον και αυτό είναι πολύ πιθανό να πάρει σάρκα και οστά πολύ γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν.

Σε αυτό εξάλλου κομβικό ρόλο διαδραματίζει και η απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, του μέντορα και δεύτερου πατέρα του πρώην πρωθυπουργού, η οποία φαίνεται να επηρέασε καταλυτικά τις σκέψεις του καθώς πλέον εμφανίζεται ως επισπεύδον στη δημιουργία του νέου κόμματος.

Το με ποιους θα πορευτεί ο κ. Τσίπρας το απάντησε εν μέρει στη χθεσινή εκδήλωσης της παρουσίασης της Ιθάκης βγάζοντας μπροστά πρόσωπα της γενιάς των σαραντάρηδων όπως η Ευγενία Φωτονιάτα, συντονίστρια του Ινστιτούτου που συμμετείχε στο πάνελ της παρουσίασης.

Ένα άλλο πρόσωπο αυτής της γενιάς στελεχών με τεχνοκρατική επάρκεια και το οποίο το επόμενο διάστημα θα βγει και αυτό μπροστά περνώντας τη βάσανο της δημόσιας παρέμβασης είναι και το έτερο μέλος του Ινστιτούτου, ο κ. Κουτεντάκης, πρώην επικεφαλής του γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα θα εμφανιστούν και κάποια ακόμη νέα πρόσωπα – έκπληξη για όσους έχουν εικόνα των προθέσεων του κ. Τσίπρα και τα οποία θα δώσουν ουσιαστικό αέρα ανανέωσης στην προσπάθεια επανίδρυσης του προοδευτικού χώρου με όρους Παράταξης, όπως είπε.

Βάζει ψηλά τον πήχη

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας αποκαλύπτει πλέον ότι στο μυαλό του δεν υπάρχει ως σκοπός κάποια παραδοσιακή μορφή κόμματος, αλλά με όρους Παράταξης να δημιουργηθεί ένα κινηματικού χαρακτήρα, πολύχρωμο και από τα κάτω οργανωμένο φορέα που θα εκφράσει τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες όπως είπε.

Το πόσο αποφασισμένος είναι για το επόμενό του βήμα φάνηκε από το σημείο της ομιλίας του όπου ουσιαστικά έβαλε τον πήχη στο υψηλότερο δυνατό σημείο, την επιστροφή στην εξουσία.

Ουσιαστικά ο πρώην πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να ξανακάνει το ταξίδι της Ιθάκης από την αρχή «ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».

<br />

«Πρώτοι στο χωριό»

Ο κ. Τσίπρας τράβηξε αρχικά μια διαχωριστική γραμμή με το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει ούτως ή άλλως επιλέξει να κινηθεί αντιπαραθετικά απέναντί του.

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στους πολιτικούς του αντιπάλους ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί εμμέσως σκληρή κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γιατί είναι η κυρίαρχη «η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό» και αυτό ενώ η κυβέρνηση είναι ετοιμόρροπη από το βάρος της διαφθοράς όπως σημείωσε στην ομιλία του.

Την ίδια στιγμή όμως, ο κ. Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα και στο άλλοτε κόμμα του τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά βάζοντας όμως αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και αφού προηγουμένως τους εξαπολύει μια σφοδρή κριτική για την έως τώρα στάση και συμπεριφορά τους γιατί και τα δυο παραμένουν περίκλειστα κόμματα και βουτηγμένα στην αυτάρκειά τους όπως είπε περιμένουν «να τους δοθεί η αργότερα η ευκαιρία να γίνουν αυτοί οι πρώτοι στο χωριό».

Για τον κ. Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η διάσπασή του και η Νέα Αριστερά, έχουν κλείσει τον κύκλο τους και τους και απευθυνόμενος πρωτίστως στον κ. Φάμελλο καίει το τελευταίο του χαρτί για οποιαδήποτε μελλοντική συγκόλληση σε ενιαίο ψηφοδέλτιο καθώς η κοινωνία όπως είπε δεν συγκινείται «από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης».

Κάλεσμα χωρίς παζάρια

Αντί των συγκολλήσεων ο κ. Τσίπρας καλεί σε επανίδρυση του χώρου, κάτι που προϋποθέτει και συμπέραναν πολλοί από όλους όσοι βρέθηκαν στο Θέατρο Παλλάς, ότι πρόκειται για μια πρόταση αυτοδιάλυσης των δυο κομμάτων και επανίδρυση του χώρου, αλλά υπό μια αυστηρή όπως το τοποθέτησε το ζήτημα προϋπόθεση.

Να είναι η ίδια η κοινωνία που θα επιβάλλει και θα επιλέξει και τα νέα και τα παλιά πρόσωπα έξω από κομματικά στεγανά.

Ο κ. Τσίπρας για πρώτη φορά άνοιξε τα χαρτιά του για το πως έχει στο μυαλό την οργάνωση και τη στελέχωση του κόμματος που σχεδιάζει, ώστε και να έχει το βασικό στοιχείο της ανανέωσης αλλά και την εμπειρία των παλαιότερων συντρόφων.

Πώς θα γίνει αυτό; Ο κ Τσίπρας μιλά για αυτοοργάνωση και πρωτοβουλίες που «θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν» είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμά του προς τους πρώην υπουργούς του και σήμερα αρχηγούς δυο κομμάτων, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα, είναι σαφές.

Αν θέλουν να τον ακολουθήσουν στο νέο εγχείρημα να γνωρίζουν ότι δε θα μπει αυτή τη φορά σε διαπραγμάτευση ακόμη και για την εξασφάλιση μιας εκλόγιμης θέσης σε κάποιο Νομό ή περιφέρεια.

Ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά ζητά το αδύνατο από τους πρώην συντρόφους του.

Δυσφορία

Οι πρώην σύντροφοί τους πάντως δεν φάνηκαν ικανοποιημένοι από την σκληρή κριτική που τους άσκησε, αλλά και από την ουσία της πρότασης.

Η Κουμουνδούρου φαίνεται να απορρίπτει το σχέδιο Τσίπρα και πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά εκτός από τα δύσκολα που βάζει στις ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς επιχειρεί μετά το βιβλίο και ένα δεύτερο ξεκαθάρισμα μεταξύ των στελεχών δείχνοντας ποιους δεν θέλει να πάρει μαζί του.

Ο κ. Φάμελλος μέσω συνεργατών του δεν κρύβει τη δυσφορία του για την απαξίωση του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και δεν δείχνει για την ώρα διατεθειμένος να κηρύξει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρ’ όλα αυτά τα κανονικά διλήμματα θα μπουν το επόμενο διάστημα με δεδομένο ότι δεκάδες στελέχη είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν το καράβι της Κουμουνδούρου, ωστόσο ακόμη λιγότεροι βουλευτές είναι έτοιμοι να πάρουν την απόφαση να ακολουθήσουν το παράδειγμα της παραίτησης Τσίπρα.