Σάλπισμα για τη «νέα μεταπολίτευση» και το «σοκ Δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα». Ο Αλέξης Τσίπρας «ανοίγει πανιά» με όραμα του «ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης» κόντρα σε όχι «μια κυβέρνηση που κάνει λάθος» αλλά σε «μια λάθος κυβέρνηση».

«Έχουμε λάθος κυβέρνηση, διάγουμε μία από τις χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης»

Με «μανιφέστο» για την πολιτική αλλαγή στη χώρα, κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης», δήλωσε «παρών» στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται.

Η «πολιτική του βάλτου»

Με προσκλητήριο για αντίσταση κατά της κλεπτοκρατίας, στο κατάμεστο «Παλλάς» και μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό 1.500 και πλέον ατόμων (άλλοι τόσοι περίπου βρίσκονταν εκτός αίθουσας), ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε ένα ισχυρό σήμα, χωρίς να ανοίγει εντελώς όλα τα χαρτιά του.

– Το live του in στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Καυτηριάζοντας την «πολιτική του βάλτου» που «παράγει και απόπνοια βάλτου» θέλησε να ταρακουνήσει τα νερά της πολιτικής σκηνής εφιστώντας την προσοχή πως «η ελληνική κοινωνία ασφυκτιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα πρωτοφανούς και γενικευμένης διαφθοράς, παράλυσης του κράτους δικαίου, ατιμωρησίας των ισχυρών, έκπτωσης της Δικαιοσύνης και των θεσμών ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας».

<br />

«Μια λάθος κυβέρνηση» μια «νέα πραγματικότητα»

Μέσα σε ένα κλίμα «έλλειψης οξυγόνου», «τοξικότητας» «δυσωδίας» διαπίστωσε ότι «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος» αλλά «μια λάθος κυβέρνηση» ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας ζοφερής κατάσταση στην οποία εκτιμά πως έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός, εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Απέναντι σε αυτή τη νέα «πραγματικότητα» ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η πατρίδα μας «φωνάζει» ότι «χρειάζεται άμεσα ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας». Και «μια νέα ηθική της διακυβέρνησης».

Μια διακυβέρνηση «που δεν θα εκλαμβάνει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη μειοψηφία του πλούτου και την κοινωνική πλειοψηφία, ως φυσικό φαινόμενο. Ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης».

Τέσσερις πυλώνες για την αλλαγή

Για να γίνει αυτό ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε τέσσερις πυλώνες, τα τέσσερα «Α» που είχε ξαναπεί: Την Ανάπτυξη, την Αναδιανομή, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα.

Χρειαζόμαστε, είπε «καταρχήν ένα κράτος δίκαιο και ισχυρό, που να λειτουργεί με κανόνες, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Κι ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος για να επουλώσει την τραυματισμένη συνοχή της κοινωνίας».

Είναι επιτακτική ανάγκη, συνέχισε «να σχεδιάσουμε έναν παραγωγικό αναπροσανατολισμό. Με ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης, με ολιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ελληνικής βιομηχανίας – τη στήριξη της καινοτομίας, των startups υψηλής τεχνολογίας, της αμυντικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας φαρμάκων, ενέργειας, ναυπηγικής».

Απαιτούνται, τόνισε «ισχυρές αναπτυξιακές επενδύσεις και αναδιανομή, για να εξασφαλίσουμε υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αλλά ταυτόχρονα ηθική, θεσμική και οικονομική αναβάθμιση της εργασίας και δραστική μείωση της φορολογίας της».

Κι επιπλέον, «χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ρεαλιστικό για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους. Αλλά και μια πολιτική αποφασιστικής αντιμετώπισης της κερδοσκοπικής ασυδοσίας, που μαστίζει σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά».

Επείγουν, σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα, «πολιτικές ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Όπως, και μια στρατηγική αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, παράλληλα με μια κοινωνική στεγαστική πολιτική που θα εξασφαλίσει προσιτή και αξιοπρεπή στέγη σε όλους και ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια».

Δεν υπάρχουν «μαγικά ραβδιά»

Βάζοντας τους κύριους άξονες για την Ελλάδα του αύριο θέλησε να απαντήσει και στο πώς θα γίνουν όλα αυτά προλαβαίνοντας όλους όσοι μιλήσουν για «μαγικά ραβδιά» υπογραμμίζοντας πως καμιά αλλαγή δεν μπορεί να έρθει από μόνη της, ούτε με εντολές «από τα πάνω». Χωρίς την αφύπνιση των ίδιων των πολιτών.

Διαπίστωσε πως «ζούμε μια από τις χειρότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και το πολιτικό σύστημα. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν πιστεύει ότι έχουμε αληθινή δημοκρατία. Δεν εμπιστεύεται -και όχι άδικα- τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη. Έχει απαξιώσει τη Βουλή».

Και χτύπησε ένα ηχηρό «καμπανάκι» λέγοντας πως «δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τη Δημοκρατία και τους θεσμούς της, αυτή η κοινωνική απογοήτευση, η αμηχανία, ακόμη και η τυφλή αγανάκτηση, μπορεί να γίνει τροφή για τα τέρατα της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής».

Έθεσε ως πρωταρχικό ζητούμενο «να ξαναζωντανέψουμε την εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία. Στη δύναμη της πολιτικής συμμετοχής. Και να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο το κοινό μας όραμα για μια πατρίδα που μπορεί να αλλάξει με εντιμότητα, σχέδιο και δικαιοσύνη».

Την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης «όχι με την έννοια της αλλαγής του Συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του Πολιτεύματος. Αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Με την έννοια της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική. Με την έννοια της αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατία.

Την αναβάθμιση του κοινοβουλίου, της δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών. Την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και του πλουραλισμού στην ενημέρωση.

Την ενίσχυση της λογοδοσίας της εξουσίας. Την ισχυροποίηση του Κράτους Δικαίου».

«Ένα σοκ Δημοκρατίας»

Αλλά κυρίως «με ένα σοκ Δημοκρατίας, γιατί Δημοκρατία δεν είναι μόνο κανόνες και θεσμοί, είναι και το λαϊκό φαντασιακό, το όραμα, τα συναισθήματα της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή».

Αντιλαμβανόμενος «το καθήκον κάθε αριστερού, προοδευτικού, δημοκρατικού πολίτη» έκρινε την ανάγκη «να μιλήσουμε, να πείσουμε, να σηκώσουμε με το λόγο και την πράξη μας από τον καναπέ της απογοήτευσης όσους έπαψαν να ελπίζουν.

Να χτίσουμε την προσωπική και συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών.

Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι».

Υποσχέθηκε επίσης από εδώ και στο εξής «προσκλήσεις για όλους» και «ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν» και έναν «συλλογικό όραμα για την Αλλαγή» γιατί «δεν πάει άλλο», γιατί «μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη».