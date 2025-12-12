Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»

Μετά την πρωινή επίδειξη δύναμης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες που απέκλεισαν την κεντρική πύλη αποχώρησαν το μεσημέρι, μόνο και μόνο για να συνεχίσουν τον αγώνα τους στα μπλόκα. Με περισσότερα από εκατό τρακτέρ και οχήματα να δίνουν τον τόνο της κινητοποίησης, δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

Η συντονισμένη δράση με την Τροχαία επέτρεψε την ομαλή αποχώρηση από την πόλη, αλλά όχι την υποχώρηση από τις διεκδικήσεις τους: τα πρώτα μηχανήματα κατευθύνθηκαν ήδη προς τα Πράσινα Φανάρια και έπειτα στα Μάλγαρα, με τις κόρνες να σηματοδοτούν ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται.

Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, πάνω από 100 στον αριθμό, είχαν παραταχθεί δεξιά και αριστερά επί της οδού Κουντουριώτου, μπροστά στην είσοδο του επιβατικού σταθμού «Μακεδονία». Τα πρώτα αποχώρησαν προς το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και στη συνέχεια ακολούθησαν αυτά προς το μπλόκο των Μαλγάρων, με θορυβώδη μάλιστα τρόπο, αφού πατούσαν παρατεταμένα τις κόρνες στα οχήματά τους.

Αγρότες από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς Μητσοτάκη: «Αν είναι ξεροκέφαλος θα του απαντήσουμε κατάλληλα»

Τη δική τους απάντηση έστειλαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες από τη Θεσσαλονίκη που μπλόκαραν σήμερα συμβολικά για τρεις ώρες το λιμάνι της πόλης, μετά το κάλεσμα του πρωθυπουργού προς τους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς για συνάντηση αντιπροσωπείας μαζί του στο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα στις 17:00, όπως είπε μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

«Το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεδριάσουμε το Σάββατο, θα αποφασίσουμε όλοι μαζί και θα στείλουμε το μήνυμα στον πρωθυπουργό. Θα του στείλουμε τα μηνύματα που λέει ότι δεν τα ξέρει. Εάν μας δώσει κάποιο φως στο τούνελ και αρχίσει να λύνει κάποια θέματα, κάποια προβλήματα, κάποια αιτήματα, θα αποφασίσουμε πάλι όλοι μαζί. Εάν είναι ξεροκέφαλος, όπως έχει δείξει όπως σήμερα, θα του απαντήσουμε κατάλληλα», είπε ο Κώστας Ανεστίδης, αγρότης προερχόμενος από το μπλόκο των Μαλγαρών και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Δεν κάνουμε πίσω, αυτό το μήνυμα στέλνουμε στην κυβέρνηση»

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παραμένουν με τα τρακτέρ τους εντός του χώρου του λιμανιού, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Μετά τη δυναμική είσοδο των αγροτικών μηχανημάτων στον εμπορευματικό σταθμό, οι εκπρόσωποι του κλάδου έστειλαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Δεν κάνουμε πίσω. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε στην κυβέρνηση, ότι αν δεν δοθούν λύσεις ουσιαστικές λύσεις… ο αγώνας αυτός είναι όλης της Ελλάδας και πρέπει να τον τραβήξουμε μέχρι τέλους» διαμήνυσε εκπρόσωπος των αγροτών, μιλώντας στους συγκεντρωμένους συναδέλφους του.

Όπως τόνισε, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την επιβίωση των παραγωγών, αλλά την ίδια τη διατροφική ασφάλεια της χώρας: «Είναι λύσεις όχι μόνο για μας… αλλά είναι για όλον τον ελληνικό λαό. Για να ξέρουμε τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια».

Οι αγρότες απέρριψαν κατηγορηματικά τη λογική των επιδοματικών ενισχύσεων, κάνοντας λόγο για γραφειοκρατικό παραλογισμό που δεν λύνει το πρόβλημα του κόστους παραγωγής. «Έχουμε καταντήσει μια χώρα των επιδομάτων. Επίδομα για το ένα, επίδομα για το άλλο. Τρέχουμε όλη μέρα στα λογιστικά γραφεία να φτιάξουμε χαρτιά» κατήγγειλε χαρακτηριστικά έτερος ομιλητής. Μάλιστα, άσκησε δριμεία κριτική στο Υπουργείο Οικονομικών για τα κριτήρια που τίθενται: «Ό,τι του κατεβαίνει του Χατζηδάκη στο κεφάλι, το εφαρμόζει. Έχεις 9.999; Παίρνεις επίδομα. Έχεις 10.001 ευρώ; Δεν παίρνεις επίδομα».

Ιδιαίτερα οξυμένο ήταν το κλίμα αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις προσκλήσεις για διάλογο, τις οποίες οι αγρότες χαρακτήρισαν ως προσχηματικές κινήσεις τακτικής. «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους. Βρίσκει και πρόθυμους να πάνε να συζητήσουν τώρα» ανέφερε ένας ομιλητής, ενώ ο δεύτερος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής σε προκαθορισμένες συναντήσεις υπό όρους: «Δεν θα πάει κανείς. Μη διανοηθεί και πάει κανείς στη Βουλή. Αυτά είναι του ποδαριού για να μπορέσει να μας διασπάσει».