Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο από ψηλά – Δείτε φωτογραφίες
Το μεγάλο αγροτικό μπλόκο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από ψηλά.
- Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
Εντυπωσιακές σκηνές καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, καθώς αγρότες με τρακτέρ και άλλα οχήματα κατευθύνονται από διαφορετικά σημεία της πόλης προς το λιμάνι, στο πλαίσιο του σημερινού συλλαλητηρίου.
Περίπου στις 11:00, αγρότες με τα τρακτέρ τους ξεκίνησαν από τις δύο άκρες της πόλης, τα Πράσινα Φανάρια στα ανατολικά και τα Μάλγαρα στα δυτικά, με κατεύθυνση το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι, όπου έφτασαν περίπου στις 11:30, καταλύοντας μπροστά στην κεντρική είσοδο του λιμανιού.
Συγκεκριμένα, δεκάδες τρακτέρ από το μπλόκο των Μαλγάρων, περίπου 20 από τη Χαλκηδόνα και από άλλα μέρη της Βορείου Ελλάδος, καθώς και τουλάχιστον 15 από τα Πράσινα Φανάρια έφτασαν στον λιμένα μέσω της 26ης Οκτωβρίου, της Κουντουριώτου, της Τσιμισκή και της Σαλαμίνος, κατά περίπτωση. Την ίδια στιγμή, άλλοι αγρότες από διάφορα μπλόκα της Μακεδονίας (Χαλκιδική, Σέρρες, Δερβένι, Χαλκηδόνα, Φλώρινα, Κοζάνη κ.α.) κατέφτασαν με ίδια μέσα, ακόμη και με ΚΤΕΛ, προς το σημείο συνάντησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αυτήν την ώρα έξω από την κεντρική πύλη του ΟΛΘ έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και περισσότεροι από 1.000 αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και άλλοι παραγωγοί.
Αν και η πύλη για τον επιβατικό σταθμό «Μακεδονία» έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού, η κίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται κανονικά από τις πύλες 15 και 16 του λιμανιού.
Δείτε φωτογραφίες:
- Αναστάσιος Πεπονής: Συνεπής πορεία
- Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
- Σάλος στη Γερμανία με τη συμμετοχή μελών του AfD σε γκαλά των «Νέων Ρεπουμπλικάνων» στη Νέα Υόρκη
- Ομόνοια: Αποθήκη γεμάτη κλεμμένες ταυτότητες – 419 κλεμμένα έγγραφα και 14 κινητά
- Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν data center σε τροχιά
- Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
- Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα
- Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις