Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο από ψηλά – Δείτε φωτογραφίες

Εντυπωσιακές σκηνές καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, καθώς αγρότες με τρακτέρ και άλλα οχήματα κατευθύνονται από διαφορετικά σημεία της πόλης προς το λιμάνι, στο πλαίσιο του σημερινού συλλαλητηρίου.

Περίπου στις 11:00, αγρότες με τα τρακτέρ τους ξεκίνησαν από τις δύο άκρες της πόλης, τα Πράσινα Φανάρια στα ανατολικά και τα Μάλγαρα στα δυτικά, με κατεύθυνση το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι, όπου έφτασαν περίπου στις 11:30, καταλύοντας μπροστά στην κεντρική είσοδο του λιμανιού.

Συγκεκριμένα, δεκάδες τρακτέρ από το μπλόκο των Μαλγάρων, περίπου 20 από τη Χαλκηδόνα και από άλλα μέρη της Βορείου Ελλάδος, καθώς και τουλάχιστον 15 από τα Πράσινα Φανάρια έφτασαν στον λιμένα μέσω της 26ης Οκτωβρίου, της Κουντουριώτου, της Τσιμισκή και της Σαλαμίνος, κατά περίπτωση. Την ίδια στιγμή, άλλοι αγρότες από διάφορα μπλόκα της Μακεδονίας (Χαλκιδική, Σέρρες, Δερβένι, Χαλκηδόνα, Φλώρινα, Κοζάνη κ.α.) κατέφτασαν με ίδια μέσα, ακόμη και με ΚΤΕΛ, προς το σημείο συνάντησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αυτήν την ώρα έξω από την κεντρική πύλη του ΟΛΘ έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και περισσότεροι από 1.000 αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και άλλοι παραγωγοί.

Αν και η πύλη για τον επιβατικό σταθμό «Μακεδονία» έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού, η κίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται κανονικά από τις πύλες 15 και 16 του λιμανιού.

Δείτε φωτογραφίες: