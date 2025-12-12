Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους μπαίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς όλο και περισσότεροι φορείς και σωματεία δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των παραγωγών.

Αγρότες από τη βόρεια Ελλάδα με τρακτέρ και οχήματα θα μπουν στη Θεσσαλονίκη από τρεις εισόδους με στόχο να προχωρήσουν σε ένα συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν τις προηγούμενες μέρες η Πανελλαδική Επιτροπή των αγροτών μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Αγρότες από Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία θα δώσουν επίσης το «παρών» στη Θεσσαλονίκη.

Οι οργανωτές της κινητοποίησης προσπαθούν αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένα ώστε να μη δημιουργηθούν εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα και εντάσεις, την ώρα που η κυβέρνηση σκληραίνει τη ρητορική της και επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ενδεικτικό είναι ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για «τεράστιους κινδύνους» που μπορεί να προκύψουν από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες υπεύθυνοι για… την ακρίβεια

«Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές, όπως είδαμε στην Κρήτη, καθυστερούν ζωτικής σημασίας θεραπείες, ακόμη και για καρκινοπαθείς συμπολίτες μας. Αγωνιούν οι ξενοδόχοι σε πόλεις και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια», είπε χαρακτηριστικά επιχειρώντας να φορτώσει στους αγρότες τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια καθημερινά η κοινωνία όπως η ακρίβεια και η υποβάθμιση του συστήματος υγείας και περίθαλψης.

Μέχρι στιγμής όμως, η τακτική που έχει επιλέξει το Μαξίμου (που συνοδεύεται και από ισχυρές δόσεις καταστολής και εκφοβισμού|) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις μάλλον φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Στο πλευρό των αγροτών σήμερα στη Θεσσαλονίκη τάσσονται και τα σωματεία της πόλης ενώ στη χθεσινή συγκέντρωση στα μπλόκα στη Νίκαια και την Καρδίτσα βρέθηκαν Εργατικά Κέντρα, σωματεία, σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων και φοιτητών.

Ενδεικτικό είναι ότι το Εργατικό Κέντρο Λάρισας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους αγρότες.

Επιπλέον η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για 24ωρη απεργία την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού στις 16 Δεκεμβρίου ανοίγει τη βεντάλια των κινητοποιήσεων την ώρα που η κυβέρνηση κλυδωνίζεται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στην κοινωνία όπως καταγράφεται εξάλλου σε κάθε δημοσκόπηση του τελευταίου διαστήματος.

Το αρνητικό κλίμα εκφράστηκε τις προηγούμενες ημέρες και με εσωκομματικές γκρίνιες σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το Μαξίμου να επιδίδεται σε ασκήσεις ισορροπίας προκειμένου να αποτρέψει μία μεγαλύτερη κρίση.

Αύριο οι αποφάσεις

Η προκλητική παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην Εξεταστική Επιτροπή δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση καθώς ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής με την «μεγάλη περιουσία», κατά τα λεγόμενά του, δεν καταδέχτηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών σε μία διαδικασία – παρωδία που ευτελίζει τους θεσμούς.

Η προσπάθεια από την άλλη, να υπάρξει διάσπαση στο μέτωπο των αγροτών, όπως αυτή εκφράστηκε με τη συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου με μία μόνο αντιπροσωπεία από τα μπλόκα της Κρήτης χθες Πέμπτη, δεν φαίνεται να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς οι κινητοποιήσεις πανελλαδικά συνεχίζονται με την πλειοψηφία των αγροτών να θεωρεί την κίνηση αυτή ως αντιπερισπασμό της κυβέρνησης.

Στη συνάντηση αυτή, παρουσία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά, υπήρξε η δέσμευση να εξεταστούν τα αιτήματα των αγροτών της Κρήτης ενώ σήμερα συνεχίζονται οι συνομιλίες με τεχνικά κλιμάκια για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθούν κάποια από αυτά. Εάν δεν ικανοποιηθούν, ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν αύριο Σάββατο στην πανελλαδική συνέλευση στο αρχηγείο των αγροτών στη Νίκαια, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 40 μπλόκα.

Η διάθεση είναι να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις εάν η κυβέρνηση δεν δεσμευτεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη σύσκεψη θα εκλεγεί επιτροπή ώστε να εκπροσωπήσει τους αγρότες σε πιθανή συνάντηση με το υπουργείο.