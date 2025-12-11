Κλειστά τα κρεοπωλεία στις 14 Δεκεμβρίου – Στήριξη στον αγώνα των αγροτών
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ των αγροτών και κτηνοτρόφων, καλώντας όλα τα σωματεία του κλάδου σε καθολικό κλείσιμο των κρεοπωλείων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, παρά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο πρωτογενής τομέας, στον οποίο οι κρεοπώλες αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο, «όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών», υπονομεύοντας την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών που στηρίζουν την ελληνική οικονομία.
Η ΠΟΚΚ στην επίσημη ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, τονίζοντας πως οι κρεοπώλες βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και σε όλους τους επαγγελματίες που αγωνίζονται «διεκδικώντας δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στα προς το ζην, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα».
«Ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας»
Η ΠΟΚΚ επισημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας, με τον οποίο οι κρεοπώλες αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο στην αλυσίδα διατροφής, «όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών», γεγονός που αυξάνει το κόστος διαβίωσης και υπονομεύει τον ρόλο των επαγγελματιών που αποτελούν «τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».
Για τους λόγους αυτούς, δηλώνουν πως στηρίζουν κάθε ειρηνική κινητοποίηση με στόχο να εξασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του κρέατος όσο και των υπόλοιπων προϊόντων.
Η ανακοίνωση καταλήγει καλώντας όλα τα σωματεία, τις ενώσεις και τα μέλη της Ομοσπονδίας να συμμετάσχουν ενεργά, κρατώντας κλειστά τα καταστήματά τους στις 14 Δεκεμβρίου, ως ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης μέσα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025.
