Η κυβέρνηση απειλεί τους αγρότες με διώξεις περί «εγκληματικής οργάνωσης» και στοχοποιεί το λαϊκό κίνημα
Πολιτική 11 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Η κυβέρνηση απειλεί τους αγρότες με διώξεις περί «εγκληματικής οργάνωσης» και στοχοποιεί το λαϊκό κίνημα

Οι απειλές για κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης στους αγρότες, η καταστολή και το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΆποψηΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Ένα ερώτημα που αναμένεται να καθορίσει το επόμενο διάστημα το μέλλον των κινητοποιήσεων κάθε είδους και δημιουργεί σειρά ανησυχιών για το «δικαίωμα του συνέρχεσθαι» έρχεται στο προσκήνιο μετά την «έκρηξη» σε επίπεδο ΜΜΕ – τουλάχιστον – της είδησης ότι οι αγρότες που συμμετείχαν στους αποκλεισμούς των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο παραπέμπονται με την κατηγορία της «εγκληματικής οργάνωσης».

Με νομικούς κύκλους να σημειώνουν επίσης πως αν ισχύει η κατηγορία, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα,ή αφορά τη διάταξη περί σύστασης συμμορίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εγκληματική οργάνωση και έχει πλημμεληματική μορφή.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες πληροφορίες πάντως το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης είναι στην πλημμεληματική του μορφή (187 παρ3 ΠΚ) που απαιτεί συνένωση για την διάπραξη κακουργημάτων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, καθώς η κλασική μορφή της εγκληματικής πραγμάτωση απαιτεί επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων.

Εάν ισχύει ωστόσο η παραπομπή των αγροτών στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της «εγκληματικής οργάνωσης» και δη στην κακουργηματική της μορφή, νομικοί κύκλοι σημειώνουν στο in ότι πρόκειται για μία επικίνδυνη «νομική σοφιστία», που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον, δημιουργώντας προηγούμενο. Ένα προηγούμενο εξαιρετικά επικίνδυνο.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές εφόσον ισχύσει η παραπομπή των αγροτών για «εγκληματική οργάνωση» και δεν είναι απλά μία πληροφορία που διακινήθηκε με στόχο τον εκφοβισμό των διαδηλωτών, θα πρόκειται για μία κυνική επιφανειακή προσέγγιση.

Πρόκειται όπως λένε για «νομική σοφιστία» και προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης, προκειμένου να ερμηνεύσει καταχηριστικά το νόμο και να παρουσιάσει τους αγρότες που διαμαρτύρονται και ενδεχομένως προχώρησαν σε παράνομες, ποινικά κολάσιμες ή βλαπτικές προς τρίτο ενέργειες, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και να τους παρουσιάσει ως μία ομάδα οργανωμένη, με δομή και πρόθεση να τελέσει εγκληματικές ενέργειες, που έδρασε συναινετικά και επικουρικά, με πράξεις που η μία εξαρτά την άλλη. Να τους απειλήσει δηλαδή όπως τονίζουν το οργανωμένο κράτος με μία ιδιώνυμη διαδικασία. Αντί να τους αντιμετωπίσει ως μία συγκυριακή συνένωση όπως είναι στην πραγματικότητα.

Το προηγούμενο που θα δημιουργηθεί εφόσον αυτό αποδειχθεί ότι ισχύει στη δικογραφία, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους διαδήλωση, που υπάρξουν επεισόδια και όχι μόνο. Και αποτελεί μία δυναμική απειλή προς το λαϊκό κίνημα.

Νομικοί τονίζουν ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις παραβιάζουν το πνεύμα του νομοθέτη και κάνοντας μία νομική σοφιστία έχουν στόχο επί της ουσίας να δαιμονοποιήσουν την οποιαδήποτε από κοινού δράση, ώστε να αποτρέψουν τους πολίτες από το να συναθροίζονται και να πράττουν.

Σημειώνουν δε ότι ακόμα και η διαρροή μίας πληροφορίας ότι μπορεί να ασκηθεί δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αποτελεί χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, αφού αν κάτι τέτοιο ξεκινήσει είναι πολύ δύσκολο για τη Δικαιοσύνη να διαχωρίσει την θέση της και υπάρχει ο κίνδυνος να μπει στο δίλημμα να υπερβεί τη νομιμότητα.

Η κυβέρνηση δείχνει να είναι σε πανικό και να προσπαθεί να στήσει όπως επισημαίνουν συνδικαλιστές στο in «αγροτοδικεία», ενώ οι αγρότες έχουν στο πλευρό τους τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Με την αστυνομία να έχει για μία ακόμα φορά επίσης ευθύνη για τη διαχείριση των κινητοποιήσεων, δείχνοντας σε κάποιες περιπτώσεις διατεθειμένη όχι να διευκολύνει τους πολίτες αλλά ακόμα και να ενισχύσει το χάος (πχ Βόλος, Πάτρα, ακόμα και στην Κρήτη).

Μία κυβέρνηση η οποία αδιαφορεί στην πραγματικότητα για τα προβλήματα των πολιτών της, τους χωρίζει σε ημέτερους και μη και πράττει αναλόγως. Διευκολύνει οικονομικές δραστηριότητες που δίνουν επίφαση ανάπτυξης χωρίς να έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο και ευνοεί μόνο ένα στενό κύκλο συμφερόντων στο οποίο λογοδοτεί.

Στο ίδιο πλαίσιο υπουργοί και αξιωματούχοι επιχειρούν διχασμό της κοινωνίας, επιχειρώντας να φέρουν αντιμέτωπες τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και να φέρουν τους ίδιους τους πολίτες απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται.

Μόνο που οι αγρότες δεν είναι κάποιοι «αμόρφωτοι, ορεσίβιοι, βλάχοι» που τόσα χρόνια τα «έπαιρναν» από τις επιδοτήσεις αλλά ο βασικός παραγωγικός τομέας της χώρας.

Όπως λένε και οι ίδιοι αν δεν έχουν οι αγρότες να φάνε και καταλήξουν να εγκαταλείπουν την ύπαιθρο, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων στη χώρα, θα καταλήξουν να μην έχουν να φάνε το σύνολο των πολιτών.

Τις τελευταίες ώρες δε κάνουν την εμφάνιση τους διλήμματα που αναφέρονται στην «ταλαιπωρία» μαθητών λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ή στην αδυναμία εφοδιασμού νοσοκομείων με φάρμακα, ενώ στο χορό μπαίνουν και οι ξενοδόχοι, που ισχυρίζονται ότι ακυρώνονται οι κρατήσεις τους εξαιτίας των αγροτών και της αναταραχής που προκαλούν.

Την ίδια στιγμή που οι αγρότες με δάκρυα στα μάτια εξηγούν στις κάμερες είτε των ΜΜΕ, είτε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει με ευθύνη και της παρούσας κυβέρνησης, και τα ασφυκτικά αδιέξοδα που έχουν δημιουργήσει σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, τους αυτουργούς των οποίων η κυβέρνηση προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ρίξει στα «μαλακά». Οι αγρότες καταρρέουν μπροστά στις κάμερες και νοσηλεύονται με τα σημάδια της καταστροφής να είναι πλέον ορατά στην κοινωνία, που δεν μπορεί πλέον να κλείσει τα μάτια και απλά «να πάει παρακάτω».

Η κυβέρνηση αξιοποιεί την καταστολή προκειμένου να διαλύσει τους αγρότες και να στείλει μήνυμα στην κοινωνία ότι δεν αξίζει να σταθεί στο πλευρό τους γιατί πρόκειται για «ταραχοποιά στοιχεία». Χωρίς να μετράει ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν πολύ εύκολα με ανυπολόγιστες συνέπειες, λόγω των δικών της ενεργειών και μόνο. Γιατί ο απελπισμένος δεν έχει τίποτα να χάσει. Και οι απελπισμένοι είναι πλέον η πλειοψηφία σε σχέση με τους βολεμένους… Ή έστω με τους σχεδόν βολεμένους.

Με το παιχνίδι του διχασμού – επί του παρόντος – να μην δείχνει να έχει επιτυχία, παρά τις ακρότητες που λέγονται. Το αντίθετο μάλιστα ισχυροποιείται η στήριξη της κοινωνίας στους αγρότες, κυρίως από τα λαϊκά στρώματα, που ζουν τις συνέπειες της ακρίβειας και της διαρκούς και με σχέδιο του παραγωγικού τομέα.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει τις εξελίξεις σε ένα επίπεδο ελεγχόμενης «κοινωνικής έκρηξης», ώστε να διατηρήσει την υποστήριξη των ισχυρών της διεθνούς κοινότητας, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα τους και ακολουθώντας τις επιταγές τους όσον αφορά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητό γεωπολιτικό πεδίο, όπως αυτό που βρίσκεται η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το «Μητσοτάκης ή χάος», πετυχαίνει τελικά να βαθαίνει το ρήγμα στην κοινωνία, που ήδη θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμοποίηση και το στοίχημα να είναι στην επόμενη αναμέτρηση οι πολίτες να προσέλθουν κατ’ αρχήν στις κάλπες και εν δευτέροις να αποδείξουν ότι έχουν κατανοήσει πού βρίσκονται τα συμφέροντα τους.

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εδώ είναι Βαλκάνια: OΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Υπόκλοπές και Πύλος
Opinion 04.12.25

Εδώ είναι Βαλκάνια: OΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Υπόκλοπές και Πύλος

Ο τρόπος που διερευνώνται και καλύπτονται δημοσιογραφικά, σειρά υποθέσεων από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως την τραγωδία των Τεμπών κι από το σκάνδαλο των Υποκλοπών ως το ναυάγιο της Πύλου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό, πόσο μάλλον για αισιοδοξία

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.12.25

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11.12.25

Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως ανταπόκριση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι το θάνατο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα
Ελλάδα 11.12.25

Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα

Ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου. Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο

Εύη Σαλτού
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
