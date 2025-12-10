«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Με τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις είναι στο επίκεντρο, τα κόμματα ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση που κρατά απέναντι στους αγρότες. Από την πλευρά της η κυβέρνηση διακηρύττει ότι στόχος της είναι η διαφάνεια στις πληρωμές.

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας.

«Το να πηγαίνεις και να μιλάς με τον κόσμο που έχει προβλήματα, να ακούς την αγωνία τους, είναι ουσιαστική πολιτική και πολιτική ευθύνη. Την ευθύνη αυτή πήρε το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του», υπογράμμισε στο MEGA, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Θανάσης Γλαβίνας.

Μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προτείνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού που θα ορίζει τους επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία του οργανισμού με όρους διαφάνειας, την ανάγκη ενίσχυσης νέων αγροτών, την αναδιανομή της αγροτικής γης και παροχή κάρτας πετρελαίου στους αγρότες.

«Οι έντιμοι και πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι και είναι στο έλεός τους»

Για ένα πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο εξαγοράς ψήφων και συνειδήσεων έκανε λόγο για τα όσα συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και βουλεύτριας Πέλλας, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Οι έντιμοι και πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι και είναι στο έλεός τους. Έχουμε Δεκέμβρη μήνα αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι άνθρωποι είναι στα μπλόκα και δεν γίνονται ούτε οι εργασίες στα χωράφια. Τους κορόιδεψαν, τους εξαπάτησαν, έδωσαν ελάχιστα σε λίγους και τα πήρε όλα ο ΕΛΓΑ», υπογράμμισε.

Η κ. Τζάκρη τόνισε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να συναντηθεί με τους αγρότες και να τους δώσει όσα τους οφείλει.

«Στόχος η διαφάνεια»

Η κυβέρνηση από την πλευρά της τονίζει πως οι πόρτες είναι ανοιχτές και επιθυμεί διάλογο με τους αγρότες, ώστε να βρεθεί λύση στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου ανέφερε πως το νέο σύστημα πληρωμών διαφέρει από το παρελθοντικό, καθώς πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι, με στόχο τη διαφάνεια.

«Στο κομμάτι που μας αναλογεί αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Τραβάμε μία γραμμή και πάμε στην επόμενη ημέρα, που είναι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο τέλος οι αγρότες που πράγματι δικαιούνται να πάρουν τα χρήματα θα τα πάρουν και θα τα πάρουν και παραπάνω», τόνισε.

