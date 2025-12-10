Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κρήτης – Οι επόμενες κινήσεις τους

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να λάβουν λύσεις στα προβλήματα τους είναι οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Στο Ηράκλειο οι διαμαρτυρόμενοι πέρασαν τη νύχτα τους έξω από το κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης το οποίο τελεί υπό κατάληψη.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου μετά την κατάληψη του αεροδρομίου και τα μικρής έκτασης επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από αυτό αποφάσισαν το πρωί της τρίτης να προχωρήσουν στην κατάληψη των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι τους ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν λύσεις στα καυτά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Σήμερα θα συνεδριάσουν για να κάνουν μια αποτίμηση του αγώνα τους και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους παράλληλα βέβαια με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα.

Επαφές με Αποκεντρωμένη και Περιφέρεια

Να σημειωθεί ότι το πρωί της Τρίτης στην Αποκεντρωμένη, οι αγροτοκτηνοτρόφοι επισκέφθηκαν την γραμματέα της Μαρία Κοζυράκη και κατέθεσαν τα αιτήματά τους, ενώ το απόγευμα αντιπροσωπεία των αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ν. Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, επισκέφθηκε την Περιφέρεια Κρήτης όπου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

Αυτό που αποφασίστηκε, ήταν να σταλούν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και μέσω Παγκρήτιας επιτροπής, να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε ανώτατο επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο κ. Αρναουτάκης δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα των αγροτών.

Παραμένουν στο αεροδρόμιο οι Χανιώτες

Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι των Χανίων που παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» ζητώντας υπουργικές δεσμεύσεις για άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Το απόγευμα της Τρίτης στο αεροδρόμιο Χανίων βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ο οποίος είχε συνάντηση με τους κτηνοτρόφους που παραμένουν στον χώρο εν αναμονή αποφάσεων.

Ο κ. Καλογερής εξέφρασε την συμπαράστασή τους στους πραγματικούς κτηνοτρόφους σε όσους πραγματικά παράγουν και όχι σε αυτούς που εισέπρατταν παράνομα. Καταδίκασε τα επεισόδια λέγοντας ότι αμαυρώνουν τον αγώνα τους ενώ εμφανίστηκε σύμφωνος με την επαναφορά της τεχνικής λύσης καθώς το 60% όπως είπε των βοσκότοπων που έβοσκαν οι μπαμπάδες και οι παππούδες τους, δεν είναι επιλέξιμα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεδριάζουν στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους.