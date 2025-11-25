Πρωταγωνιστές, σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό, αναδεικνύονται εκ νέου οι αναποφάσιστοι και ο «κανένας». Νέα Δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει ένα εκλογικό σώμα εξαιρετικά ρευστό με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει μεν πρώτο κόμμα αλλά με χαμηλά ποσοστά, μακριά από την αυτοδυναμία.

Αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας

Με τις εκλογές να προσδιορίζονται σε τουλάχιστον ενάμιση χρόνο από σήμερα η πρόθεση ψήφου, στην έρευνα κοινής γνώμης της Interview για λογαριασμό της POLITIC, δεν εμφανίζει μεγάλες μεταβολές αλλά αναδεικνύει (και πάλι) σε δεύτερο «κόμμα» τους αναποφάσιστους.

Πρώτη η Νέα Δημοκρατία αλλά χαμηλά

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 24,1%, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13,5%, αλλά 19,9% δηλώνει αναποφάσιστο, ποσοστό ικανό να ανατρέψει ισορροπίες.

Το ποσοστό των υπολοίπων κομμάτων: Ελληνική Λύση: 6,4%, ΚΚΕ: 4,5%, Φωνή Λογικής: 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας: 4,2%, Κίνημα Δημοκρατίας: 4,0%, ΜέΡΑ25: 3,8%, ΣΥΡΙΖΑ: 2,9%, Νέα Αριστερά: 1,4%, Νίκη: 1,3%.

Το «κόμμα» των αναποφάσιστων

Με σχεδόν ένας στους πέντε ψηφοφόρους να κινούνται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που αποφασίζουν. Για την πλειονότητα, η τελική επιλογή δεν είναι αποτέλεσμα μακράς σκέψης, αλλά ένα απόφαση της τελευταίας στιγμής.

Κάπως έτσι, έξι στους δέκα αναποφάσιστους (59%) δηλώνουν ότι θα αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ψηφίσουν λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. To 30% αναφέρει ότι θα αποφασίσει αρκετές εβδομάδες πριν από την κάλπη, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 5%, δηλώνει ότι θα καταλήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «μέσα στο παραβάν».

Επιπλέον η έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναποφάσιστων εμφανίζει τάση μετακινούμενης ψήφου, χωρίς σταθερή κομματική αναφορά. Το 39% δηλώνει ότι σπάνια επιστρέφει στο κόμμα που είχε επιλέξει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ ένα 11% απαντά ότι δεν επιστρέφει ποτέ. Αντίθετα, το 26% αναφέρει ότι συνήθως καταλήγει στην ίδια επιλογή.

Αυτό που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι το «ραντεβού» στην κάλπη. Το 82% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον θα ψηφίσω». Μόνο ένα 5% αναφέρει ότι «μάλλον δεν θα ψηφίσει» ή «δεν θα ψηφίσει».

Ο «Κανένας»

Η πολιτική επιφυλακτικότητα του εκλογικού σώματος καταγράφεται και στο ερώτημα εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση της χώρας. «Κανέναν» απαντά το 35,7% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί με 28,8% και τον τρίτο, Νίκο Ανδρουλάκη, να μην συγκεντρώνει κάνει διψήφιο ποσοστό (9,8%).

Ο «Κανένας» ενισχύεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (32,3%), τάση που συνδέεται άμεσα με τη διεύρυνση της αβεβαιότητας.

Σε λάθος τροχιά

Η ακρίβεια εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προβλημάτων με 52% και ακολουθούν: Δημογραφικό (21%) και Μισθοί-Συντάξεις (19%).

Στο ερώτημα για το αν η χώρα κινείται στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, το 67% απαντά ότι βρίσκεται σε λάθος τροχιά, ενώ το 30% δηλώνει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 43% δηλώνει ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τα μέσα του μήνα, ενώ ένα 17% απαντά ότι εξαντλείται ήδη από τις πρώτες ημέρες. Το 10% των πολιτών δηλώνει ότι βρίσκεται σε πολύ σοβαρή οικονομική πίεση, ενώ ένα 34% αναφέρει ότι «τα βγάζει πέρα με μεγάλη δυσκολία».